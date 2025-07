Znate li čega se boji prva hrvatska boksačica koja je izborila nastup na Olimpijskim igrama?

Odrasla je na biciklu u kvartu, sport ju je oblikovao, stasala je u ringu, a danas joj leđa čuva i Hrvatska vojska. Nikolina Ćaćić iz derutne je dvorane bez tuša i wc-a došla do Olimpijskih igara i upisala se u povijest. Do toga umalo, iskreno priznaje, nije došlo, a zbog čega je krivac jedna obična drvena klupica, povjerila je našoj Sanji Jurković.

''Loše društvo jednako kvart, jednako klupica. Samo je bit hoćeš li se ustati nakon nekog vremena s te klupice ili nećeš. Ja bih rekla da sam u nekim svojim ključnim godinama u srednjoj školi malo zasjela na tu klupicu, ali sam se brzo digla s nje i danas kad pogledam unazad sam jako zahvalna zapravo što sam sjela na nju i što sam vidjela drugačiju percepciju ljudi i društva i da se tamo više nikad ne želim vratiti'', govori boksačica Nikolina Ćaćić.

Ovako je počela njezina priča. Danas je Nikolina prva hrvatska boksačica olimpijka. I danas se s nostalgijom prisjeća derutne dvorane bez tuševa i wc-a iz koje je krenula.

''Netko bi rekao rupa, ja bi rekla moj prvi dom. Dvorana je bila jako mala, imala je one debele zidove i onda bi se onako hladnoća uvukla među te zidove koje ne bi mogao ugrijati kad bi bilo zima. Sjećam se točno onog radijatora koji ima onaj grijač stari koji u struju uštekaš i onda bi se pored njega zagrijavala u dvije dukse da dođem na neku radnu temperaturu. Ja bi rekla da sam proživjela djetinjstvo na kvartu, na biciklu, igrajući košarku sa susjedima, imala sam lijepo djetinjstvo, uglavnom, nije bilo mobitela, javljali smo se mami s prozora i tako, ali mogu reći da sam imala lijepo djetinjstvo'', priča Nikolina.

Sport ju je naučio disciplini, fokusu i vjeri u sebe, no najvažnija lekcija koju ju je boks naučio je:

''Život je borba. Isto kao u ringu'', zaključila je.

''Morat ćeš ostati jak i hrabar, kao i unutra, kad primiš udarac, nećeš okrenuti leđa, nego ćeš ostati miran, hrabar, to probavit i ići dalje. U ringu moraš biti takav. Ja bi rekla da u ringu moraš imati jaču energiju i frekvenciju od svoje protivnice, inače neće biti dobro. Da bi čuvao sam sebi leđa moraš skroz promijeniti mindset, a vani mi jako paše da sam ustvari kontra. Ja sam samo običan lik koji voli mir, tišinu i zen'', kaže.

A leđa Nikolini čuva i Hrvatska vojska. Naime, završila je temeljnu vojnu obuku i to joj je bio veliki izlazak iz zone komfora.

''Turbulentno iskustvo, full sam zapravo zahvalna na njemu, nauči te tamo neke stvari, rutina koja se radi tokom dana, stega koji mi imamo, ali na taj vojnički način, štih'', kaže.

Što ju je najviše iznenadilo?

Iznenadila me hrana. Bila je odlična. Udebljala sam se pet kila, haha, ali bila je odlična hrana'', kaže.

A koliko tih pet kila znači prije meča, Nikolina zna iz prve ruke. Drago joj je što živi sama, šali se, da joj obitelj ne mora gledati skidanje kilograma.

''Ne znam šta je gore, ja bi rekla nabijanje kila je gore, jer kao ne možeš više toliko jesti, a moraš i samo onako staješ na vagu i moliš se da si se udebljala.

Uz strah od vage, Nikolina ima još jednu zanimljivu fobiju.

''Bojim se adrenalina! I svi se čude tome, ali znam kad sam bila u Gardalandu, nije mi se to baš svidjelo. Karting, ni to mi se nije baš svidjelo. Brza vožnja automobilom mi se isto ne sviđa, haha, onda mi svi kažu pa kako Nikolina ulaziš u ring? To nisu ekstremni sportovi, ovo brzina, visina, toga me baš strah. Znam da se svi moji prijatelji smiju, ovaj, kad idemo na more, onda se za mene traži onaj lijepi ulaz, da ja lijepo kao bakica ulazim unutra jer gdje ću ja, ne mogu ja sad sa stijena skakati i to, pa još ću glavu slomit'', priča Nikolina.

Koliko je nepokolebljiva u postizanju svojih ciljeva, dokazuje – tetovažama.

''Pa evo, ovo je olimpijski znak, da se sjetim da sam napravila već jednom taj rezultat i da ću ga napraviti opet. Manifestiramo. Ova tetovaža mi je ustvari prva tetovaža. Prva medalja koja je na Svjetskom prvenstvu bila, meni dosta značajna, ja bi rekla da mi se život tad i promijenio kad sam osvojila prvu medalju. A ova tetovaža, baš sam je nedavno radila, samo da se malo smirimo i opustimo, kao polako'', kaže.

Polako, ali sigurno, Nikolina korača prema ostvarenju svih svojih snova. Mi joj samo možemo zaželjeti sreću.

