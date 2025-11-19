Kako se žiri priprema za finale Supertalenta u Areni Zagreb? Sprema se neviđeni spektakl

Prvi put u povijesti Supertalenta, Hrvatska će imati finale kakvo još nije vidjela. Naši kandidati, žiri i cijela ekipa sele se na najveću pozornicu – onu u Areni Zagreb. Kako se pripremaju za spektakl, je li ih iznenadio neviđeni interes publike i što o finalu 21. prosinca misle voditelji i žiri?

Da, istina je! Finale 12. sezone Supertalenta dobit će spektakularnu završnicu, i to upravo u Areni Zagreb.

''Napokon! Tamo sam kao doma. Red je da i naši gledatelji uživaju u onome što se obično događa na sportskim terenima, a mi ćemo napraviti da se osjećaju kao da su došli na najveći sportski event, a bit će dio najgledanijeg showa na svijetu, tako da ja ne mogu dočekati'', kaže uzbuđeni Frano Ridjan.

''Svako finale nosi svoju uzbuđenost i ono nešto posebno. Sasvim sigurno da smo svih ovih silnih godina svi skupa priželjkivali da osjetimo onu silinu pozitivne energije naše publike i u konačnici da malo osjetimo kako doista naša publika diše'', dodaje Martina Tomčić.

''Zvuči nevjerojatno. Evo, toliko smo uzbuđeni kao da nikad nismo snimali finale. Mislim da će ovo biti toliko spektakularno za nas, za izvođače, za publiku, za samu Novu TV. To je ono ludilo. (…) Kad sam čula zapravo koliko ljudi želi doći na finale i ponovno nas gledati nakon toliko godina, bilo mi je stvarno ono – wow, baš smo, kako bih rekla, baš smo hit'', govori Maja Šuput.

Novi prostor posebno veseli i najpoznatiji voditeljski duo.

''Meni nakon svih ovih 12 sezona i svih epizoda koje sam proveo tu na Supertalentu, ovo je jedno veliko iznenađenje, kao i vjerojatno našoj publici. A nekako se veselim da nakon toliko epizoda sad opet dođe nešto novo, neki novi adrenalin. Nikad nisam nastupao u Areni Zagreb, par sam puta svega i bio u životu, tako da se jako tome veselim. Uzbuđen sam, a i jedan novi nivo treme se rađa'', priznaje Igor Mešin.

''Sad kad sam hodao po ulici pa ljudi viču u Danskoj, Njemačkoj, svugdje: ''Ima li karata?'', rekao sam – onda je to malo jači interes. Brza prodaja me veseli, volim to i neka to postane tradicija'', dodaje Frano.

A neki su i dalje u šoku…

''Drago mi je da će se sad ta atmosfera i ta energija zapravo toliko povećati, za koliko puta…'', priča Fabijan.

''Šta, stvarno idemo u Arenu?'' još uvijek ne vjeruje Davor Bilman.

''Evo, još uvijek ne vjeruje'', kaže Fabijan.

Za ulaznicama je vladao neviđen interes i zbog toga se Supertalent prvi put seli u najveću dvoranu Hrvata.

''Kad ovoliko ljudi zaista želi doći, s obitelji, s mužem, ženom, troje djece, svekrvom, jetrvom i ostalima, to je samo dokaz koliko je to zabavno, koliko je dobro, a u principu oni ne znaju ni koje finaliste će gledati. Znači, to nisu ljudi koje će oni doći bodriti – oni će naprosto doći gledati dobar show'', kaže Maja.

''Kad sretnem ljude na cesti i kažu: ''Joj, mi baš gledamo.'' Misliš si – pa dobro, gledaju i oni, i mi, i on. Uglavnom, jako je gledano, ali nikad ne znaš koliko je gledano dok se ne desi ovakav moment u kojem se to zaista potvrdi prodajom ulaznica u rekordnom roku'', ispričao je Fabijan.

A hoće li žiri imati posebne pripreme za finale?

''Imam u glavi, naravno, kod mene je uvijek outfit – što ćemo, to je sad Arena. Iako nemamo tu puno prostora za manevar, opet je to isti stol, ista stolica, isti razmak od Bilmana do Fabijana, pa ne mogu sad baš zasjeniti s nekim čuspajzom, perjem, ne znam, kuhačama na glavi i ostalim. Ali da ćemo sigurno sebi dati malo oduška, i zbog našeg Instagrama – hoćemo'', kaže Maja.

''Priprema nema, osim da se svi skupa jako puno veselimo, a Maja je najavila večeru kod sebe. Hmmm… nadam se da će to i ispuniti'', dodaje Martina.

