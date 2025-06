Svjetski poznati producent ovaj je festival htio održati samo u Zadru: ''Rekao sam...''

Vjerojatno ne postoji mnogo festivala, na koje se, umjesto limuzinom, dolazi vatrogasnim vozilom, a još manje onih na kojima možete stisnuti ruku najvećim sportskim legendama. Neki od njih su na Sunset Sports Festivalu pokazali svoje skrivene talente, a drugi su našoj Sanji Jurković za IN magazin priznali kako bi se danas, unatoč sjajnoj karijeri, vjerojatno odlučili za drugi sport.

Jedan od rijetkih koji je javno priznao da je zadovoljan kako je ispao na fotografiji za putovnicu, Stipe Miočić oduševio je svojom neposrednošću i smislom za humor sve prisutne na Sunset Sports Festivalu.

''On je čovjek koji se ne želi svidjeti ljudima, koji nije ono, kao sad ću ja izazvati neku euforiju i neki spektakl, ono… Čuli smo jako puno, rekao bih, ljudsko, sportsko borilačkih, čak bi rekao mudrosti, kroz jednu šalu koju je Stipe izvodio tijekom cijelog vremena'', govori Željko Mavrović, bivši boksač.

Željko ga je pozvao i na sparing drugo jutro, no Stipe mu je odgovorio da bi radije da kao dvije umirovljene borilačke legende - popiju pivo.

''Znači, frajer je kralj. Znači, uvijek sam znao da je duhovit, elokventan, pametan. Ustajao sam zbog njega, usred noći, u tri ujutro i budio se da gledam mečeve. A da je ovoliko zabavan i genijalan i normalan, ono, kao dečko iz kvarta. Oduševljen sam'', dodao je Hrvoje Šalković.

''To je jedan velik čovjek, prije svega. Marljiv, pošten, radišan, prije svega jako emotivan, jako otvoren. Vidi se da je spustio gard nakon svoje karijere i jako mi je drago da smo imali prilike doživjeti ga u takvom svijetu'', složio se Damjan Rudež, organizator i bivši košarkaš.

Sunset Sports Festival - 1 Foto: In Magazin

Sunset Sports Festival - 3 Foto: In Magazin

Sve je ovo bilo vrlo emotivno za Stipinu majku.

''Kad smo bili u Zagrebu i kad smo sreli predsjednika, počela je svirati himna i ja sam se jednostavno slomila. Sada osjećam olakšanje – svaki put kad je ulazio u borbu, kao majka, i kao svaka majka borca ili nekoga tko se bavi fizički zahtjevnim sportom, bila sam van sebe.

A sada, kad je završio s borbama i kad se posvetio obitelji, neopisivo sam sretna'', izjavila je Kathy Miočić, majka Stipe Miočića.

Zanimljivo je da su se u ringu, na tatamiju ili u kavezu okušali i brojni drugi sportaši.

''Ovo malo što sam amaterski radio, zapravo je jedna vrsta šaha gdje možeš nastradati. Mislim da sad počinjem, da bi, s obzirom na popularnost svega toga, mislim da bi vjerojatno se okušao nekoj borilačkoj vještini. Da li je to odmah MMA, ili bi počeo možda neko hrvanje ili možda neki kickboxing ili nešto, ovisno u mojoj konstituciji gdje bi me to bacilo'', izjavio je Gordan Giriček.

Sunset Sports Festival - 2 Foto: In Magazin

Sunset Sports Festival - 5 Foto: In Magazin

I dok je njegov nedosanjani san UFC, drugi maštaju o njegovu NBA-u.

''Moja neostvarena životna želja je biti vrhunski košarkaš. Kada sam bio klinac, išao sam spavati, žmireći sam maštao kako zakucavam kod Jordan, tako nešto. Ali evo, nije se poklopilo, šta ću…'', otkrio nam je Šalković.

Na temu popularnosti mješovite borbe u kojoj je Stipe jedan od najboljih teškaša u povijesti, govorili su domaći organizatori FNC-a i pritom pozvali i našu olimpijku Barbaru Matić da se okuša u srodnom joj sportu.

Sunset Sports Festival - 7 Foto: In Magazin

Sunset Sports Festival - 6 Foto: In Magazin

''Mislim da u MMA ne prelazim, nekako ja smatram da je to za mene malo previše, pretvrdo i ja sebe ne vidim u tome nikako'', izjavila je Barbara Matić.

U Zadar je stigla u pratnji dečka s kojim je prije samo koji tjedan punila naslovnice njihovim prvim zajedničkim pojavljivanjem u javnosti. Očito, ne i posljednjim.

''Pa iskreno očekivala sam takve naslove. Možda su neki malo pretjerali, ali ja kažem njima na dušu'', komentirala je.

Sretni i zaljubljeni, ne samo u isti sport već i jedno u drugo, kažu kako to nije teret već velika prednost.

''Sigurno je lakše kad dijelite istu strast, ali on je završio, jasno, natjecateljsku karijeru. Sad je više ono, kao, za suce. Tako da on se sad baca u taj smjer, a ja sam još važem di ćemo'', kaže Barbara.

Sunset Sports Festival - 4 Foto: In Magazin

Kada se, pri nastanku ovog Sunset Sports Festivala, potegnulo pitanje gdje će se održavati, za svjetski poznatog producenta, nije bilo dvojbe.

Pete Radovich izjavio je da ako neće biti u Zadru da ga neće ni raditi.

''Tako je, to je istina, to je istina. Baš sam rekao, kad smo krenuli sa pričom u Sunsetu, onda sam rekao da to mora biti u Zadru, jer to mi je fora. Ako ću ovo raditi, neću ovo raditi za pare, jer sigurno ne radim ovo za pare, ovo je više za ljubav, a ako ću tako, onda mora biti negdje gdje ja hoću'', zaključio je.

Stoga u svoj rodni kraj, Pete dovodi brojne svjetske zvijezde, ali i svoje voditelje koji ruše rekorde gledanosti upravo zbog spontanog i opuštenog, ali profesionalnog pristupa koji imaju u emisijama uživo.

Do sljedeće godine!

