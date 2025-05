Stela Rade o usporedbama s Alenom Bičevićem zbog Hanke Paldum: ''To se svi slažemo...''

Stela Rade kao Hanka Paldum zapjevala je "Ja te pjesmom zovem" i dozvala čak treću pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. Zašto joj je ova transformacija glatko pošla za rukom, poznaje li Hanku osobno i je li pratila prijašnje transformacije u ovu kraljicu sevdaha, otkrila je našoj Matei Slogar za IN magazin.

Stela Rade briljirala je još jednom, ovog puta kao Hanka Paldum, a u nastup je ušla punim srcem.

''Otkad znam za sebe sevdah je prisutan u mom životu i odkad znam za sebe slušam. I kad stvaram svoje autorske pjesme uvijek mi dođe taj način pjevanja ili mi mora biti u aranžmanu tako da ja stvarno slušam to i mislim da ga osjećam.''

''Ja sam se nagledao imitacija Hanke, ovo što si ti napravila dušo draga za 226 bodova. Ovo je za mene najbolja Hanka! Hvala od srca Enise, stvarno je bilo za srcem i dušom'', rekao je Enis Bešlagić.

In Magazin: Stela Rade - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Ja sam Hanku pjevala godinama na svojim svirkama ali kao što sam rekla uvijek sam to pjevala svojim glasom, ali sad je došao moment ajde stvarno postani Hanka Paldum, ali ja stvarno bježim od imitacije u pravom životu tako da mi je ovo bilo okej mogu ja to stilski otpjevat kako bi možda trebalo to pjevat, ali opet ne želim ić u karikaturu želim nać balans između svog i njezinog glasa.''

''Onda kad sam vidjela da su mi masku napravili stvarno sam bila ista Hanka i onda sam se potpuno opustila i to je to'', dodaje.

''Znamo iz provjerenih izvora da Hanka gleda našu emisiju i mislim da kad će nas gledat odnosno kad će tebe gledat da će bit preprezadovoljna. Prenijela si na mene to, čudila sam se čudu koje si čudesno donijela'', nahvalila ju je Minea.

In Magazin: Stela Rade - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Nisam ju imala prilike upoznati osobno, ali stvarno se nadam da hoću jer iako je ne znam imam osjećaj da je znam i vidim njezin karakter, stvarno je iskrena njezin karakter i cijelo biće. Nadam se da ću to moć vidjet i uživo.''

U prošloj sezoni kao Hanka oduševio je i Alen Bičević, a njegov nastup i Stela je pratila.

''Alen je to stvarno izveo maestralno, to se svi slažemo i bilo mi je ''sad će me sigurno uspoređivat s Alenom'', ali muško žensko je drugačije. U svakom slučaju nije me to smetalo nego mi je bilo super ajmo vidjet kako ću se ja snać.''

In Magazin: Stela Rade - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Stela Rade - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ovom trećom pobjedom sve je ponovno oduševila, a evo što ju čeka idući put: Magazin!

''Sljedeći put sam Ljiljana Nikolovska čemu se isto veselim, isto sam ju pjevala na nastupima, ali uvijek svojim glasom, ali sad će mi bit fora da ju baš imitiram jer ovo je jedino mjesto gdje možeš skroz imitirat. Baš zato mi je ovaj show super jer ajde da vidim što sve može moj glas.

Veselu ekipu pratite i u idućoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato.

