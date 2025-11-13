Istarski poduzetnik znanje o pčelama uložio je u važan projekt!

Zimske bolesti i prehlade već su krenule, a provjereni narodni recept za to su uvijek čaj, limun i, naravno, med. Akter naše iduće priče svoju privatnu i poslovnu priču odlučio je graditi upravo na pčelama i medu, a o prvim košnicama brinuo se već s 13 godina. Istarski poduzetnik ima svoj pčelinji svijet i educira o važnosti ovih bića. Svoje znanje i način života u skladu s prirodom predstavit će i u projektu Startaj Hrvatska.

Danas ima više od 30 milijuna pčela, točnije, između 400 i 500 košnica. I sve ih je sam podigao, iz ničega. Filip je još kao dijete u osnovnoj školi čvrsto odlučio da će se baviti pčelarstvom.

''Sve me počelo interesirati prije 6-7 godina, kada smo bili na sajmu knjiga sa školom, iz zezancije smo prijatelj i ja kupili knjigu o pčelama jer sam dobio naredbu od majke da moram početi čitati i onda sam djedu iz zezancije rekao da bi se htio baviti pčelarstvom iz šale. On je to shvatio ozbiljno i za par dana me zvao da su košnice kod njega i da mogu doć po njih. Ja tad nisam znao ništa o pčelama, imao sam 13 godina'', priča Filip Raponja, kandidat 6. sezone projekta Startaj Hrvatska.

Da u svakoj šali ima pola istine, već je opće poznato, pa je tako Filip, nakon što je dobio košnice, počeo mnogo čitati i učiti o pčelama, preko knjiga do interneta. Ovo je posao koji ne poznaje noć ili dan, hladnoću ili vrućinu, pa se tomu brzo morao prilagoditi.''Briga o pčelama je jako zahtjevna jer je uvijek nešto drugačije za raditi. Moramo se potpuno posvetiti tome, pčele su jedan dio posla jer kasnije je tu nakon što se proizvede med i prodaj, tako da sam u zadnje vrijeme više u uredu nego u pčelinjaku, ali obožavam ići među pčele, opustiti se, otići ća od ubrzanog svijeta i samo malo otići kod pčela'', govori Filip.

Broj košnica svakog dana raste jer neprestanu stvaraju nove pčelinje zajednice. Ovaj Istrijan mnogo vremena i truda posvetio je očuvanju pčela i edukaciji o njihovoj važnosti za prirodu.

''U srednjoj školi sam pohađao tečaj za api terapiju, to je liječenje pčelinjim proizvodima u definiciji, a mi to u praksi na pčelinjaku imamo da se može disati zrak iz košnice, a on je pun meda, peluda i svega što je u košnici''.

Zahvaljujući svemu što zna o pčelarstvu, danas se ponosi ručno rađenim i prirodnim proizvodima koje može ponuditi drugima. Pod nazivom Plan Bee Filip ima 3 proizvoda - bagremov med, cvjetni prah - sušena pelud te mješavinu meda, limuna i đumbira.

''Cvjetni prah ima jako puno bjelančevina i vitamina, medna mješavina ima puno kvalitetnih sastojaka i limun i đumbir, a med je čist od pčela tu nema puno filozofije''.

I sada se s ovim neprerađenim i autentičnim proizvodima iz prirode predstavlja u projektu Startaj Hrvatska. Ono što od proizvoda posebno intrigira je Plan Bee cvjetni prah.

''Cvjetni prah su granulice, odnosno u tom obliku su u tegli. Pčelice kad idu na cvijeće one to skupljaju na nožicama. Mi na košnicu stavljamo jednu vrstu rešetke i kad pčele tamo prolaze taj cvjetni prah im pada na podnicu. Zatim to se skuplja, zamrzava i oprezno suši, kad se osuši od 6-8% vlage se stavlja u teglice. Taj cvjetni prah je zaista bogat vitaminima, mineralima isto tako i bjelančevinama'', kaže.

Sve podliježe strogim kontrolama kvalitete, a Filip je najponosniji jer zna otkud mu med dolazi. Za njega je rad s pčelama smirujuć i jednostavan. Cijelu njegovu poduzetničku i inspirativnu priču ne propustite pratiti u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.

