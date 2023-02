Slavni Hrvati o ljubavi i Valentinovu, koliko često kažu volim te? ''Priznajem da sam kukavica!''

Danas je Valentinovo, nadamo se da ste svoje bolje polovice izenadili nekom sitnicom ili barem na uho šapnuli - volim te. Ekipa In magazina istražila je koliko su slavni Hrvati spremi izgovoriti te dvije slatke riječi, bi li mogli živjeti bez ljubavi te koji je recept savršenog braka.

Ljubav nas pokreće, drži nas budnima i uz nju slađe sanjamo.



''Napisane su knjige, napisane su najljepše pjesme o ljubavi, upravo zbog toga što je to vjetar u našim leđima kada treba, a u drugim situacijama, naše utočište, naša stijena za odmoriti se i skupiti snagu, tako da bez ljubavi, bez Enesa, bez moje familije, ma ništa, nema ničega'', govori Bojana Gregorić Vejzović.



''To je baš doslovno esencija života! Ja mislim da je ljubav svud oko nas, u svemu!'', govori Marko Grubnić.



''Kad poštuješ nekog, kad se razumiješ s nekim, kad cijeniš nekog i kad se maksimalno podržavate i u dobru i u zlu'', objasnio je Jan Kerekeš.



''Tako dugo dok kraj herčeka nekaj veselo igra, onda čovjek može reći da doista i ljubi i da je još uvijek zaljubljen bez obzir na godine života'', govori Ljubomir Kerekeš.



Ljubav je zaljubljenoj Antoniji Šoli u opisu posla. Iz njezina su pera izašli brojni stihovi upravo o ljubavi.



''Joj, ja kad se sjetim svih tih pjesama... nekad se brinem jer mislim si, znaš ono kad si sretan u ljubavi, pa kako ću ja sad pisati te srcedrapateljne pjesme...pa onda poslušam ''Pratim te'', poslušam ''Što ti dadoh ono malo sreće'', srce mi se para...a nekako uz Marija, sve neke pozitiva pjesme više pišemo'', govori Antonija Šola.



Ljubav vlada i u životu Maje Šuput. Vrijedi li i kod njih ona stara ''poslije svađe je slađe''?



''A mi se fakat evo ne svađamo! Stvarno se ne svađamo, nemamo to. Nenad je takav tip da se s njim nemaš oko čeg posvađati'', govori Maja Šuput.



''On baš osoba s kojom to ne ide, ali da, imala sam ja prije partnere s kojima se bilo puno lakše posvađati, onda čekaš hoće li ti se javit, tko će prvi kome reći oprosti, i mirenje nakon svađe, da, može biti vrlo slatko...ja taj dio trenutno nemam, nemam pa nemam'', kaže Maja Šuput.



A kakvi bi muškarci u vezi trebali biti? Kako se kaže - jači spol ili nježne dušice?



''Mislim da bi muškarac trebao biti muškarac kad to treba i bit fin, nježan i pristojan isto kad to treba s tim da je to sad stvar one sekunde, milistotinke ispred njenog razmišljanja! Kad bi ona pomislila ''Kad bi on sad mene stisnuo...'' - onda to!, a ''Kad mi on meni sad tu jednu ružicu...'' - onda to. Onda je to prava stvar, ja se trudim da čitam misli i čitam želje svoje bolje polovice'', govori Sandi Cenov.



A koliko često svojim damama kažu ''Volim te!''?



''Pa otprilike koliko sam kriv puta! Ako sam kriv, to malo češće radim, ako nisam kažem ''Di si, draga, Žutko!'' Tako te moje epitete koje ja imam prema njoj. Ona je jedna moja velika snaga, jedna žena kojoj isto moram reći hvala jer da nje nije bilo ja sigurno danas ne bi s vama ovdje sjedio'', govori Mate Bulić.



Mnogi frajeri ''Volim te'' teško prevale preko usta!



''Mislim, ja to volim čuti, ali da ja to kažem.... pa to su obično kad se popiju dve tri čaše, mi to zovemo socijala varijante, ''frende, za tebe'' i to, ali nisam baš, bojim se, moram priznat, baš izreć izreć! Priznajem da sam kukavica!'', govori Damir Kedžo.



Nemojte biti kukavica i svojoj boljoj polovici pokažite osjećaje. A koji je recept za uspješnu vezu i brak?



''Pa nema tu savjeta. Da ima nekog recepta, već bi ga davno dao cijeloj planeti da bude svuda ljubav, mir i razumijevanje, ja bih rekla da je najvažnije slušati jedno drugo, i to stvarno jako dobro slušati. Naravno, nema ništa ni bez strasti, bez ljubavi, bez razumijevanja, bez kompromisa, ali slušati šta ti partner govori'', kaže Bojana Gregorić Vejzović.



A onda će i davanje i primanje ljubavi biti lak zadatak kao ''2+2''.



''Ja sam stvarno osoba koja je puna ljubavi, volim je puno dati, pogotovo naravno i primati, ali nekako to davanje, veselim se svemu oko sebe i stvarno vidim u najmanjoj sitnici, ogromnu količinu ljubavi'', zaključila je Domenica.

