Pretraži
misice, sportaši, pjevači

Gdje su danas nekad velike domaće zvijezde koje su se povukli na vrhuncu slave?

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 18:05 inMagazin komentari
In Magazin: Hrvati koji su se povukli na vrhuncu slave In Magazin: Hrvati koji su se povukli na vrhuncu slave Foto: DNEVNIK.hr

Naša slavna skijašica Janica Kostelić sve je ugodno iznenadila kad se, nakon dugog izbivanja, pojavila u javnosti i progovorila o majčinstvu. Bio je to odličan povod da naš Davor Garić za IN magazin istraži gdje su danas nekad slavne domaće zvijezde, koje su se na vrhuncu povukle - Maja Blagdan, Daniel Popović, dance zvijezda Anamaria, ali i najljepše Hrvatice Aleksandra Grdić i Tina Katanić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o filmu "Tjelohranitelj"
ima kultni status
Zabavite se uz kviz o filmu koji ste sigurno pogledali bar jednom u životu!
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Aleksandra Prijović proslavila 30. rođendan
osvanuo video
Prvi put je vidimo nakon poroda! Prija na posebnoj fešti raznježila sve gestom prema baki
Zvijezde otkrile: Na što su potrošile prvi honorar i zašto prirodan look sve više osvaja?
počastile su se!
Poznate Hrvatice otkrile su nam na što su potrošile prvi honorar: ''Nek' ovo ne čuju moja djeca!''
Ksenija Marinković u izlazak povela kćer i preslatku unučicu
nježni obiteljski trenuci
Naša glumica u izlazak povela najslađe društvo, zbog nove životne uloge blista od sreće
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Snimljen poljubac Maje Šuput i Šime Eleza
kratko, ali slatko!
Nisu se uspjeli potpuno sakriti! Šime ukrao Maji poljubac na rođendanskoj fešti
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Bivši zapovjednik NATO-a opisao kako će u pet dana Putin srušiti saveznike u Europi, a Xi pregaziti Tajvan
raspad u 5 dana
Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
show
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Udomaćila se
Probudila se na letu i vidjela što radi putnica do nje! Snimka je zgrozila gledatelje
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Mačke izvele nemoguću misiju, složnom akcijom oduševile gledatelje
Wow!
Mačke izvele nemoguću misiju, složnom akcijom oduševile gledatelje
tech
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Znanstvenici tvrde da bi uskoro mogli vidjeti svemirsku eksploziju za koju se dosad vjerovalo da se ne može dogoditi
Unutar 10 godina
Znanstvenici tvrde da bi uskoro mogli vidjeti svemirsku eksploziju za koju se dosad vjerovalo da se ne može dogoditi
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
za češku i gibraltar
Zlatko Dalić napravio dosad neviđeno s popisom hrvatske reprezentacije
Utakmica Segesta - Bjelovar bit će registrirana rezultatom 3:0
Eh, svašta
Najstariji hrvatski nogometni klub dobit će utakmicu rezultatom 3:0 zbog bizarne pogreške
tv
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Dopustit će mu da se useli k njima, ali pod kojim uvjetom?
Skrivena sudbina: On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti – tko će pobijediti?
SKRIVENA SUDBINA
On je odlučan, ona ga očajnički pokušava spriječiti
MasterChef: "Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
WOW!
"Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
Ručak za 2 dana
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
Blagodati vlasti
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
lifestyle
Horoskop za jesen 2025.
Što kažu zvijezde?
Horoskop za jesen: Što zvijezde spremaju vašem znaku?
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
sve
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene