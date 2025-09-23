Gdje su danas nekad velike domaće zvijezde koje su se povukli na vrhuncu slave?

In Magazin: Hrvati koji su se povukli na vrhuncu slave Foto: DNEVNIK.hr

Naša slavna skijašica Janica Kostelić sve je ugodno iznenadila kad se, nakon dugog izbivanja, pojavila u javnosti i progovorila o majčinstvu. Bio je to odličan povod da naš Davor Garić za IN magazin istraži gdje su danas nekad slavne domaće zvijezde, koje su se na vrhuncu povukle - Maja Blagdan, Daniel Popović, dance zvijezda Anamaria, ali i najljepše Hrvatice Aleksandra Grdić i Tina Katanić.

Živa legenda hrvatskog sporta Janica Kostelić posljednjih se godina drži podalje od javnosti pa je njezino pojavljivanje na jednoj konferenciji bilo pravo iznenađenje. Govorila je o izazovima roditeljstva. Janica ima dvoje djece. Sina Oskara dobila je 2019., a drugi je put postala majka 2023. Otkrila je zašto njezina djeca nemaju mobitel.

''Dječak koji ima šest godina, stalno me pita ''Mama, kad ću ja dobiti mobitel?'', zato što svi drugi u razredu sad imaju, što mislim da je apsolutno nepotrebno jer informacije koje oni dobivaju na tom mobitelu nisu relevantne za apsolutno ništa u njihovom životu. Mislim da djeci definitivno ne bi trebali davati mobitel jer ne vidim što bi mu mobitel mogao donijeti, a ne normalan život, svakodnevica, druženje, razgovori, padanje, smijanje, samoća čak... Provest vrijeme da im je dosadno, jer kad im je dosadno, svakakve im ideje padaju na pamet. Tako da mislim da treba djeci pustit da im bude dosadno'', objasnila je Janica Kostelić.

A ovako danas izgleda Miss Hrvatske 2003. Aleksandra Grdić. Alex je dvijetisućitih palila i žarila domaćim medijskim prostorom, a danas živi potpuno drugačije. S partnerom i troje djece živi u obiteljskoj kući u Virovitici.

Tko se ne sjeća ove zvijezde Cro dance scene devedesetih? Anamaria je živjela na vrhovima domaćih top lista, a danas radi kao fitness trenerica u Italiji, ima dvoje djece i teško je reći izgleda li bolje danas ili prije 30 godina, kad je bila jedna od najtraženijih domaćih pjevačica.

Prije nekoliko dana na pozornici u Lisinskom pojavio se Danijel Popović. Vlasnik legendarnih hitova ''Džuli'' i ''Daj obuci levisice'' pokazao je da i na pragu sedamdesete pršti od energije. Tina Katanić dvijetisućitih se nije skidala s naslovnica časopisa, a onda se potpuno povukla iz javnosti. Danas živi u Španjolskoj, u Marbelli, i radi kao rukovoditeljica poslovnog razvoja jedne kompanije

Ilana Kabilja danas bi mnogi jedva prepoznali. Devedesetih je bio kralj dance scene, a danas živi u Beču. U sretnom je braku s bivšom manekenkom Anom i ponosni su roditelji dviju kćeri.

Maja Blagdan potpuno se povukla sa scene, no i danas živi u kolektivnom sjećanju cijele države kao diva s jedinstvenim glasom. Danas je posvećena duhovnoj glazbi i vjeri.

Grupa Teens prije 25 godina zaludila je Hrvatsku. Dok su njihovi vršnjaci bili u školskim klupama, oni su svirali po cijeloj državi. Danas žive podalje od svjetla reflektora na Kvarneru, a Claudija, naša predstavnica na Euroviziji 2003., majka je dviju blizanki, a bavi se obiteljskim poslom u Matuljima, trgovinom specijaliziranom za talijanske aparate i mlince za kavu.

''Po tri nastupa na dan smo znali imat. Bilo je stvarno svega. Čak smo imali tipa nastup u Splitu navečer, a ujutro smo trebali bit u Vukovaru. Tako da smo se baš naputovali, ali ta putovanja su bila prekrasna. Ja to ne bih mijenjala za niš na svijetu'', izjavili su jednom prilikom.

Iako su se povukli s estrade, te će trenutke, nema sumnje, pamtiti zauvijek.

