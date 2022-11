Skriveni hobi Jacquesa Houdeka: Što se to može naći u njegovoj kućnoj riznici i kako to izgleda kad se primi posla?

Šmirgl papir, kistovi, četke, boje, ali i različiti alati, posljednjih godina često su, umjesto mikrofona, u rukama Jacquesa Hodueka. Pjevač se, naime, u slobodno vrijeme nerijetko primi obnavljanja starih predmeta. U njegovoj kućnoj riznici tako se može štošta naći, a kako to izgleda kada se Jacques primi posla? Saznala je Lana Samaržija za In magazin.

Od zidnog sata "obnovljenog" zlatnim listićima, do stalka za note ili gramofona – bez obzira na to radi li se o novijem ili pak antiknom predmetu - u rukama pjevača Jacquesa Hodueka oni dobivaju ''novo ruho''.



''Ja sam uvijek bio likovnjački orijentiran, mogu ti otkriti da u osnovnoj školi iz likovnog nisam nikad u tih 8 godina dobio četvorku iz nekog rada pojedinog. A mene kasnije primilo ovo šmirglanje i onda uživam kad to radim'', kaže Jacques.



Prva je još davno bila ova kutijica:

''Bila je smeđa, onda sam ju ja prije 20-ak godina pofabrabao u crno, s nekim srebrnim, a onda kad je došla ovdje sam rekao mora biti stara zlatna. a zapravo je drvena i pretvorio sam ju u malo glazbenu kutijicu evo ga'', kaže.



Otkad se s obitelji, prije nešto više od 5 godina, preselio u Samobor, garažu je prenamijenio u studio, ali i prostor gdje obnavlja štošta:

''Volim od starog napraviti novo'', kaže.



Iza svega stoji oko za detalje, ali i velika volja i trud. Znanje stječe putem interneta. A predmete koje "oživljava" nalazi na sajmovima i u oglasima:

''Brigita se obično uhvati za glavu jer, ja to ne najavim, nego dosta hirovito uzimam, onda pita što sam opet donio doma. Cjenkanje je dio folklora. Ako nećeš bar pitati onu rečenicu a koja je najniža cijena? Ili a kaj bi moglo 100 kuna dole? Ja to obično napravim preko telefona jer kad dođem uživo se nitko neće sa mnom cjenkati. Ovaj luster je konkretno kupljen u jednoj garaži. Dobio je malo sjaja, dobio je kompletno novu struju, to nisam ja radio, to sam dao profesionalcima, i još ću dodati malo ukrasa da bude malo raskošniji. On može biti malo raskošniji'', kaže.

S vrijednim i jako starim stvarima poprilično je ipak oprezan. Ne libi se pitati za savjet ili ih dati u ruke stručnjaka.



''Moj antikni klavir koji je prošli tjedan otišao na kompletnu restauraciju kod profesionalaca, koji je star eh sad, matekmatika mi nije jača strana, iz 1854.pa vi računajte. Ima dosta starih predmeta ali i onih koji imitiraju neko doba. Nisam ja, nemam znanja glede toga'', kaže.



Ali to ne znači da ne cijeni stare telefone ili pak singerice. Možda je najponosniji na set namještaja, star 50-ak godina, koji je najduže restaurirao:



''Kompletno nova priča i onda sam iz iste serije našao u drugom dijelu Hrvatske ovaj mali dresser za šminkanje sa ovom stolicom. I noćne ormariće. A onda sam na trećoj adresi u Hrvatskojj našao iz iste te serije 50 godina stari krevet i komodu. Tako da će to biti cijela reunited priča'', objasnio je.

Brušenje, lakiranje i bojenje ovih će dana ipak otići u mirovanje. Jacques je tijekom prosinca raspordan s koncertima:

''12. mjesec ti adventski koncerti pa novogodišnji. Neću u 12. mjesecu imati vremena za svoje hobije ali onda dođe prvi, a onda će biti puno vremena za ove stvari'', zaključio je Houdek.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Lanu Klingor Mihić visoke cijene izbacile iz takta: "Ljudi, saberite se, ja sam kuću izgradila za te pare!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity U 59. godini slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, a snimka izbliza otkrila je kako zapravo izgleda!