Šima Jovanovac otkrio tajnu svog braka dugog 53 godine: ''Uvijek treba romantike...''

Ovaj glazbenik već više od pola stoljeća čuva i njeguje slavonsku pjesmu. Njegove note obilježile su generacije, a život priča o ljubavi, obitelji i tradiciji. Ekskluzivno za IN Magazin, naš Hrvoje Krolo razgovarao je sa Šimom Jovanovcem – čovjekom koji jednako strastveno govori i o glazbi i o svojoj obitelji.

Glazbenik, producent, autor i čuvar slavonske pjesme, Šima Jovanovac, više od pola stoljeća života posvetio je glazbi, no jednako strastveno danas govori i o obitelji i ljubavi, baš kao i o svakoj svojoj pjesmi.

"Nismo nikad kalkulirali, ni zbrajali ni oduzimali. Sve je to bilo ljudski, bratski i iskreno. Idemo u mobu!", kaže Šima u svom prepoznatljivom stilu.

Rođeni Slavonac, a srce mu je osvojila Hercegovka – supruga Branka, s kojom je nedavno proslavio 53 godine braka. I dok govori o njoj, i dalje se u njegovim riječima osjeti ljubav prvog dana.

"Sretni smo s troje djece, devet unučadi i troje praunučadi. Zahvalan sam joj na svemu jer od tih 53 godine, barem trećinu nisam bio kod kuće – bio sam na putovanjima, a ona je čuvala dom i djecu, na ponos Hrvatske i nas kao roditelja", emotivno priča Šima.

Tajnu dugog braka otkriva bez puno filozofije.

"Kao prvo – ljubav. Onda Bog, domovina, obitelj. Ako znaš da ti je obitelj najvažnija, tu nema kalkuliranja. Ako si dao riječ, dao si."

Šarmom je osvojio suprugu, emocijom u pjesmama generacije publike, ali najveći životni uspjeh za njega bio je trenutak kada je postao djed.

"To morate pitati unučad. Svaki slobodni trenutak provodim s njima – i s onima koji su završili fakultete, i s mojom 'broj jedan' koja nam je podarila troje praunučadi. Oni su naše čudo i naš ponos."

Prešao je više od pet milijuna kilometara, ali emociju je znao prenijeti i publici i svojoj obitelji. Romantiku smatra važnim dijelom života.

"Uvijek treba romantike. Ali iskrene, ne lažne. Jer kad tražimo previše, to postane pogubno."

Njegove bezvremenske pjesme poput "Zajedno smo ostarili", "Ja sam bećar starog kova" i "Mi smo Šokci" ostaju duboko urezane u hrvatsku glazbenu povijest. A mladima danas poručuje:

"Nek pogledaju jedni druge u oči, podijele osmijeh koji im produži život za 20 sekundi. Tada će se dogoditi prava čuda – ona koja ne možemo reći, ali ih možemo napisati."

Za Šimu, najveći aplauz dolazi od obitelji. I u tome je njegova snaga – što god radio, Šima Jovanovac ostaje čovjek koji pjeva srcem.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.