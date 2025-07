Tinu Vukov posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti, no oko ovog pojavljivanja nije imala dvojbi

Na tvrđavi sv. Mihovila održan je završni koncert manifestacije ''Šibenik – grad kao mi'', posvećen šibenskim velikanima: Arsenu Dediću, Vici Vukovu i Miši Kovaču. Na pozornicu su stali izvođači različitih generacija, ali s istim ciljem – da pjesmama zahvale onima koji su ih oblikovali. Više saznajte u prilogu našeg Hrvoja Krole za IN magazin.

Velikani čija su djela obilježila glazbenu povijest Hrvatske i glazbenici današnjice koji ih ne zaboravljaju. Svi su se složili: večer je bila posebna, emotivna i vrijedna svakog stiha.

"To je poezija prekrasna i ja često u tih 30 godina koliko sam vani baš se nekako vračam tim pjesmama i tim velikanima glazbe'', govori Tajči.

''Prekrasna večer, prekrasno vrijeme, tvrđava koja je jedna od najljepših koncertnih prostora u Hrvatskoj. Oduševljen sam što mogu nastupati s ovakvim imenima i ovakvim orkestrom'', dodao je Martin Kosovec.



"Velika je čast i privilegija, pa i odgovornost reka bi stat sa svim tim imenima i zapravo digniti ponovno te pisme koje žive među ljudima i koje su stvarno, ono, za sva vrimena.", složio se Eugen Stjepan Višić.



"Volim te događaje gdje se čuva uspomena, gdje nekako se uživljava autorstvo, sjećamo se starih autora.", govori Konstrakta.



Tinu Vukov posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti, no za ovu večer nije imala dvojbi – bila je za nju posebno važna.

"Pa nisam nikad otišla, ali me nema toliko intenzivno u medijima. I onda uvijek vidim svako toliko neki članak – gdje je nestala Tina Vukov. Emotivno je. Zato jer pjevam pjesmu Vice Vukova. Odabrala sam 'Kad raziđe se dim'. Ta mi je nekako posebno draga i sve Vicine pjesme su jako zahtjevne tako da imam laganu tremu“.

Mnogi izvođači složili su se da ljeti žive ono što vole – ali često i daleko od najmilijih.



"Dante je u Londonu, Amadeus je u New Yorku, a Blaze trenutno je na filmskom setu. Kao producent. Tako da evo, svi smo po svijetu. Ponosna sam majka i drago mi je da su zdravi i dobri", govori Tajči.

"7. mjesec je ok, 8. mjesec je već težak za preživit, evo supruga mi traži i gleda avionske karte kako da uopće dođem s jedne točke do druge neke stvari su teško izvedive uopće“.



"Tu sad treba dignut ručnu i postavit prioritete u svom životu. Imam dijete, imam svoju psihu, imam i sve nešto što mi stvara nemir ili stres. Koliko je god moguće to frknit sa strane. Postavit si prioritete u životu i sad ćemo to ovako, meni je mala broj jedan i po tome određivat stvari. Ne ubijat se ko prije, ne, izišla sam iz tog filma“, govori Ivana.



Urban se osvrnuo i na reakcije, nakon što je interpretirao hrvatsku himnu na otvorenju Pulskog filmskog festivala, na svoj način – koji za njega ima duboko osobno značenje.

"Dok imamo zakon da svatko može interpretirati na svoj način, ja sam himnu nekako doživio kao jedno ljubavno pismo zemlji u kojoj živim, ulicama kroz koje hodam, kućama, ljudima koje srećem koje volim, svoje obitelji'', govori Urban.



O veličini večeri i njezinoj važnosti najbolje govori publika koja je ispunila svaki red i izvođači koji su srce ostavili na pozornici. A sve je okupila idejna začetnica.

"Moram ti priznati da srce mi je prepuno. Izrasli smo iz predivnog projekta Arsene – čovjek kao ja, u Šibenik – grad kao mi. Nama je to najveći mogući kompliment, ali nekako mogu s druge strane reći, kao netko tko je vezan za ovaj kraj – pa Šibenik je to i zaslužio, zar ne?", zaključila je Ana Radišić.

U pjesmi, u emociji i u Šibeniku – "grad kao mi" nije tek manifestacija, već dokaz da glazba može biti i uspomena i budućnost. A uspomene poput ovih ostat će još dugo u notama koje odzvanjaju pod šibenskim zvijezdama.

