Reper Ante Cash o zabrani Thompsonova koncerta u Zagrebu: ''Tomaševićeva zabrana je kontraproduktivna!''

Reper Ante Cash je nedavno dobio četvrto dijete. Nakon dvojice sinova i kćeri, njegova obitelj postala je brojnija za sina Franka. S njim se družio naš Gordan Vasilj te mu otkrio što ga je potaknulo na preseljenje iz metropole u Zadar i zašto smatra da glavni grad nije pravo mjesto za odgajanje katoličke obitelji. Komentirao je i zabranu Thompsonova koncerta u Zagrebu.

S popularnim reperom Antom Cashom našli smo se u Zadru, rodnom gradu njegove supruge Dine u koji su se prije tri godine preselili iz Zagreba.

''Ne znam koliko se mora biti u Zadru da se kaže mom Zadru, ali ja sam evo tri godine, ako to udovoljava MTU onda je moj Zadar. Prava odluka definitivno. Odličan grad, imaš tu komponentu mora, koja meni osobno nije game changer, ali je i lijepo i taj mentalitet, paše u sve to skupa. Uglavnom jedan puno mirniji grad od Zagreba na koji smo bili navikli prije, tako da evo, zadovoljni smo.'', govori Ante Cash.

A njegova izjava o preseljenju u Zadar, jer Zagreb nije mjesto za odgajanje katoličke obitelji, izazvala je različite reakcije.

''Rekao sam da Zagreb nije pitar za mene kao biljku. Dakle, to je grad koji je tehnokratski, to je grad koji je užurban, ako imaš četvero djece naravno da nije skroz za tebe, odnosno postoje puno bolji gradovi di ćeš puno bolje imat mirniji život, ako si već krenuo u smjeru obitelji.''

Antina obitelj je 1. studenog postala brojnija za još jednog člana, dječaka Franka, kojeg su jedva dočekala dva starija brata, Maro i Ivano te sestra Nuša.

Ante Cash - 1 Foto: In Magazin

''Dječje srce je toliko dobro i neiskvareno da mogu jedino tako reagirati kako jesu, veselo i radosno i cijeli su oko njega i sad samo jedva čekaju doći iz škole, samo da njega gledaju, tako da lijepo je i nama kao roditeljima svjedočiti tim scenama.''

Kad imaš dobru ženu, onda, kaže, nije problem uskladiti šesteročlanu obitelj i posao.

''Jedan posložen obiteljski život, ako to nemaš, brzo će se sve raspast, to je prvi uvjet. I drugi uvjet je da ne bacaš vrijeme na gluposti. I ja ga bacam još uvijek, ali što imaš više djece, što imaš više obaveza, to te prisili da ne bacaš vrijeme nego da si praktično stalno u fokusu.''

Ante Cash - 2 Foto: In Magazin

Svestrani Imoćanin kaže da ne bi imao ništa protiv da prestigne rekordera po broju djece na našoj glazbenoj sceni Petra Dragojevića. A osim u privatnom životu, ide mu i u glazbi, nedavno je objavio novi album 'Iđen doli'.

''Kako je Vuco rekao - imam 10 albuma i četvero djece, a ja imam četvero djece i četiri albuma. Stižem Vucu. Srića naša praktički sve što smo izbacili u zadnjih 10 godina su bili hitovi i sad smo ih zapakirali na jedan cd, ako netko želi imati tu uspomenu, neka je ima'', kaže.

A ljetna suradnja s Domenicom u hitu ''Stracciatella'' pokazala se kao pun pogodak.

Ante Cash - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević iznenadila objavom: "Svima smo lagali..."

''Još se liže ''Stracciatella'. Mislim da nam se nijedna pjesma nije tako vrtila na radijima od 'Vakule' ako se ne varam, tako da ja znam da će sad Domenica brati lovorike na ovome, ali možda i zasluženo. Treba još koju s Domenicom napraviti.''

Poznato je da je Ante bez dlake na jeziku pa je za In Magazin komentirao i zabranu Thomsponova drugog koncerta u Areni Zagreb.

''Jako puno je uloženo u antihrvatski marketing u zadnjih 80 godina i to nije donijelo ništa osim 500.000 ljudi na hipodromu, tako da ja mislim da će Tomaševićeva zabrana biti totalno kontraproduktivna, što on na sreću ne kuži, jer sam ja definitivno tim Thompson i drago mi je da je to tako, ali s ovom će se zabranom još povećat hype Thompsonu i neka tako i bude.''

Ante Cash - 4 Foto: In Magazin

Ovaj 39-godišnjak se prije nekoliko godina okrenuo vjeri. Katolička crkva i Biblija su mu, priznaje, uputstvo za upotrebu života, a šira javnost ga je upoznala nakon obraćenja.

''Ja sam se već obratio kad ste vi čuli moj prvi hit, prije toga niste, nisam toliko bio u medijima, ali i sreća da nisam. Da jesam čuli bi od mene samo teške debilane, tako da bolje da je ovako ispalo. Bilo je svega, dobiješ život i ne znaš ga koristiti, to je tako izgledalo u mom slučaju i evo, ne znam kako da ti opišem koliko sam sretan što se obrnulo na ovu stranu.'', zaključio je Ante.

A sretan je i što će nastupiti na dječjem dočeku nove godine u rodnom Imotskom.

