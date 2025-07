Novi film o Supermanu obara rekorde! Otkrivamo tajnu uspjeha!

In Magazin: Superman - 5 Foto: In Magazin

U svijetu u kojem superheroji svakog tjedna dolaze u novom obliku – brži, snažniji, kompleksniji – jedan lik uporno odolijeva zubu vremena. Bez maske i cinizma. Lik koji je prvi put uzletio iz stripova davne 1938., preživio je desetljeća promjena i postao svojevrsna moralna konstanta. Je li to ptica? Je li to avion? Ne, to je Superman!

Superman nije samo superjunak. On je ideja. Mit s dobrim srcem, savršenim čelom i apsurdno jakim moralnim kompasom. U svijetu punom cinizma, on je čista suprotnost. Ne zato što može sve, već zato što bira ispravno. I kad malo bolje razmislimo – možda je to najjača supermoć od svih.

''Dvije stvari. Superman ima želju biti dio čovječanstva, ali shvaća da možda nikada neće biti jedan od njih. Osjeća se izolirano – kao što se i svi mi ponekad osjećamo. No, donosi i radost poslu, iznimno je zahvalan i jako se dobro zabavlja spašavajući dan.''

Mnogi mu zamjeraju pretjeranu uzvišenost. Nema oštrinu, nije ciničan ni emocionalno zatvoren. On je... pa, dobar – i pitanje je zašto nam to danas pomalo smeta. Je li biti istinski dobar stvar prošlosti, ili je to upravo razlog zašto se iznova vraćamo Supermanu – idealu kojeg više ne nalazimo među stvarnim ljudima?

''Pa, doslovno je došao s drugog planeta i sletio na Zemlju. Ovdje su ga odgojili drugi roditelji. Što se tiče poruke filma, mislim da je povezana s onim što sam već rekla – zašto je ovaj lik toliko dugovječan. Svi mi imamo u sebi sposobnost da napravimo ono što je ispravno, bez oklijevanja. I trebali bismo to činiti zajedno, s prijateljima. Ako u svima nama možemo pronaći te osobine – tada će dobro uvijek pobijediti zlo'', kaže Rachel.

In Magazin: Superman - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Superman - 3 Foto: In Magazin

''Mislim da nas tješi ideja da netko tko ima toliku moć – najveću moguću – i dalje želi biti dobar. Da ga moć nije pokvarila. Znamo da moć često kvari... osim ako nisi Superman'', kaže Nathan Fillion.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glazbena zvijezda koju je 63 godine stara pjesma vratila na vrh ljestvica

''Mislim da je Superman junak cijelog svijeta. Ne mislim na njega isključivo kao Amerikanca – iako jest odrastao u Kansasu, tipični dječak iz Srednjeg Zapada, baš kao i ja – ja sam iz Missourija – ali oduvijek je bio globalni heroj. I nakon što sam proputovao svijet, mogu reći da se ljudi posvuda osjećaju povezano s njim'', govori redatelj i scenarist James Gunn.

Superman je 1938. sletio bez papira, ali umjesto deportacije, postao je američki heroj! Danas bi ga možda stavili u pritvor, ali tada su mu dali plašt i posao u novinama. Njegova priča ujedno je podsjetnik da pravi heroji dolaze sa svih strana svijeta.

Galerija 2 2 2 2 2

In Magazin: Superman - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Superman - 7 Foto: In Magazin

''Mislim da su ovo teme na kojima su SAD izgrađene. James Gunn je rekao nešto zanimljivo – da je Superman ‘krajnji imigrant’. To mi se jako svidjelo. Jer, dizajnom, Superman je politička figura. Bez da zvučim kao da držim govor – on stvarno odražava mnogo toga s čime se danas suočavamo. Naravno, to je film. Superjunački film. Ali mislim da se ljudi zato i povezuju s herojima – jer oni simboliziraju nešto, dok danas mnogi ljudi ne stoje ni za što. To je moje mišljenje'', misli Frank Grillo.

''Ono što ga čini tako ‘američkim’ – i kad kažem američkim, mislim na vrijednosti kojima težimo, iako ih ne živimo uvijek – jest to što koristi svoje pravo na samoodređenje. Traga za vlastitim doprinosom svijetu i zajednici. Ima priliku slijediti ono što njegovo srce želi – i to je ono što ga čini jedinstveno američkim simbolom'', kaže Wendell Pierce.

Pogledaji ovo Celebrity Neda Ukraden pozirala u badiću u 75. godini: ''Kad vas vidim, ne bojim se starenja!''

''Mislim da u raznim trenucima naše povijesti pomislimo kako bi nam dobro došao Superman – i ovo vrijeme nije iznimka. Ali ono što volim kod ovih stripova jest to što nas podsjećaju na snagu svakodnevnih superheroja. Svi mi u sebi imamo tu hrabrost, snagu, otpornost i odanost – samo ih moramo pronaći i pustiti van'', dodaje Rachel.

Ako vam se činilo da Superman ima sve – pripremite se na dodatak.

In Magazin: Superman - 2 Foto: In Magazin

Supermanova desna šapa, pas Kripto, ulijeće na velika platna, a na premijeru je pozvao i prijatelje.

''Tko ne voli pse? Psi bi trebali biti u svakom filmu, zar ne?''

''Mogu nas zamisliti kako letimo zajedno. Ona je uz mene, kao moj radni pas. Bilo bi nevjerojatno. Mi smo empati i pomažemo ljudima – mogle bismo biti superžene!''

Danas, kad se moć više nego ikad koristi za osobnu korist, Superman odabire biti čuvar, zaštitnik, gotovo arhetipski roditelj koji nas drži pod krilom.

On ne dolazi iz našeg svijeta – ali možda upravo zato tako jasno vidi što u njemu vrijedi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je 11 godina mlađi glumac s kojim ova ljepotica provodi vrijeme nakon razvoda?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Svijet ju je mrzio jer je voljela pogrešnog čovjeka, a danas nosi titulu o kojoj je dugo sanjala

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić ovim je potezom stao na kraj glasinama o braku?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Došao red na Zdravka Čolića! Majin Bloom rastura još jedan veliki hit