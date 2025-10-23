Planina kao svjedok ljubavi: Slavonski par zaručio se na 4000 metara nadmorske visine!

Spojila ih je strast prema visinama, a sada s Alpa nose i priču koju će zauvijek pamtiti. Mladi slavonski par zaručio se podno Mont Blanca, a u prilogu IN magazina ispričali su i zašto to nije samo obična ljubavna priča, već i ona o avanturi, odricanju i pomicanju granica.

Jedan od najljepših pogleda, onaj s gotovo 4 tisuće metara nadmorske visine na prekrasne planine, poslužio je kao savršena kulisa za romantičnu gestu. Prosidbu koju će Dorotea uvijek pamtiti. Onu o kakvoj je sanjala i koja je kruna dugogodišnje ljubavi.



''I tako smo onako stajali i pričali. I zapravo u jednom trenutku sam se ja samo okrenula i on je kleknuo i ja sam bila... kao i svako žensko'', govori Dorotea.

Planine koje im znače mir i tišinu, već su dugo ovom paru zajednička strast. Baš ih je zato Andreas odabrao kao idealnu lokaciju za svoj čin ljubavi. Mnoge su vrhove Baranjac i Slavonka već osvojili i dobro znaju kakav je osjećaj uspeti se i uspjeti. No ovaj put, ipak, nije bilo tako. Mont Blanc je zbog loših vremenskih uvjeta ostao neosvojen i do cilja im je nedostajalo 900 metara.



''Ja sam to dosta teško podnio. Bilo je dosta emotivno za mene. Pogotovo čisto iz tog naoma je bilo namjera da to bude na vrhu. Na kraju kad smo saznali kako je vrijeme bilo na vrhu, hvala Bogu da nismo išli na vrh jer vremenski uvjeti su bili užas /../I onda sam morao smislit neki drugi plan kako ću to napraviti. I onda kroz gledanje, kroz prozore ubiti uhvatio sam jedan lijep krajolik i odlučio da će to biti na toj terasi'', ispričao nam je Andreas Martin.

''Nismo na kraju došli na vrh, ali imali smo neki taj svoj vrh''.



Dorotea nije ni slutila što se sprema, a Andreasu je u ovoj planinarskoj avanturi posebno izazovno bilo sakriti prsten.

''Cijelo vrijeme sam bio paranoičan. Hoće se sad slomit kutija ili neće? Torbu sam doslovno prevrtao svaki dan dva puta. Onda mi je bio na kraju u džepu. To jutro cijelo'', priča Adreas.



Mont Blanc ih je naučio poniznosti, ali i tome da treba znati kada odustati. No ostat će im samo u lijepom sjećanju. A uspomene, podno najvišeg vrha Alpa, baš onakve kakve su i trebale biti, bliske prirodi ovog para.

Ambicija za velike visine, ovom simpatičnom paru, počela se stvarati prošle godine s Kilimanjarom. Danas se često šale kako život dijele na prije i poslije odlaska u Tanzaniju. Uspon je, svakako, zakomplicirala Doroteina visinska bolest.

''Na 20-ak minuta od samoga vrha sam napravila jednu početničku pogrešku, možemo to tako reći. Napravila sam nagli korak, naglo sam se okrenula i tu mi se jako zavrtilo. Skoro sam pala, ali sam našla neke kamene i sjela. Trebalo mi je 10-15 minuta da počnem disati normalno kako se spada i da uspijem nastaviti dalje''.



Od uspona, često su izazovniji silasci s planine. Dobro to zna ovaj par, koji se divi i hrvatskim vrhovima. No iako ih obožavaju, vjenčanje će biti na njihovoj rodnoj grudi. U sigurnosti nizina.

''Mi smo deset godina zajedno. Ako su svi mogli čekat na zaruke, onda mogu i na svatove'', zaključili su.

A medeni mjesec? Možda se ovi zaljublejni avanturisti zapute i na Himalaju.

