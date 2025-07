Pero Galić o negativnim komentarima nakon što je izašao iz Opće opasnosti: ''Priče koje kruže...''

Foto: In Magazin

Nekadašnji frontmen Opće opasnosti Pero Galić priprema se za prve solo nastupe, a nakon što je bend prestao postojati, iz života su mu izašli i neki bliski ljudi. Colonijin kalendar idućih mjeseci prilično je popunjen, a punom parom radi i Sandi, koji od gaže do gaže ide motorom. Planove i rasporede domaćih glazbenika donosi naša Julija Bačić Barać, sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Posljednji vikend u kolovozu, pravac Slavonski Brod jer ondje će tih dana biti dobar dio estrade na Slavonija festu.

''Brod je zapravo u Slavoniji živ grad, nije samo Osijek ili Vinkovci, a Brod ima nešto posebno u sebi'', govori Boris Đurđević.

''Izuzetno se tome veselim jer moji kolege svi najmanje nastupamo u Slavoniji, ne znam zašto je to tako. Slavonija je uvijek naravno veliko srce, duša, puno emocija'', govori Sandi.

Sandi tvrdi - najmanje svirki glazbenici imaju u Slavoniji, a Pero Galić i za to ima objašnjenje.

''Kao da se boje Slavonije, onda mi moramo tamo nastupati'', govori Pero Galić.

Pero će prvi solistički koncert održati početkom kolovoza u Županji i već zna bit će sigurno vrlo emotivno.

''To me malo trzne jer znamo cijelu priču, bez Slavena je Županja nije ista,nije ni danas niti će ikad biti. Njemu u čast ćemo odsvirati pjesme koje smo izajedno stvarali tako da će tu biti emocija više nego što ih mogu zamisliti'', govori Pero.

Nakon što su se dečki iz Opće opasnosti razišli, mnogo se toga promijenilo u životu Pere Galića.

''Moram reći da su mi nažalost ili nasreću su mi iz života izašli ljudi koji su to sami htjeli, Slavene, ako nas gledaš, frende sve znaš'', govori Pero.

Svakakvi komentari, posebice na društvenim mrežama, pratili su njegovu odluku da ode u solo vode.

''Nemaju pojma o tome, a govore, tako da je ludost to uopće komentirati te izjave... ali ja sam ok, ja sam miran sa svim tim. Ja znam što je, a priče koje kruže će se same i porješavati'', dodao je Pero.

Prije nego krene s koncertima, nekadašnji frontmen Opće opasnosti odmarat će se, ali ne na obali.

''Hercegovina je baza, Ljubuški i dragi prijatelji, a more je blizu, pola sata vožnje, ima jedna divna uvala, ima nas 5-6 na plaži i to je najljepše što nam treba'', kaže Pero.

Na devetom izdanju festivala u Slavonskom Brodu nastupit će i glumac i pjevač Miran Kurspahić sa svojim bend TV EYE.

Najavio je Miran nastup bez previše odjeće. A gdje god se pojavi, uvijek je u zanimljivijim odjevnim kombinacijama, pa nas je zanimalo gdje to sve kupuje:

''Posvuda, od buvljaka do nekih normalnih dućan, sve je teže jer je grozna moda popularna, od koje sam pokušao pobjeći'', kaže.

Sandija prije nastupa na ovom festivalu čekaju gaže cijelog ljeta.

''Ljeto izgleda tako da sam većinu vremena na motoru jer je ovo period za nas na dva kotača i onda me bend kombijem kupi na naplatnim kućicama, mislim da me svi djelatnici naplatnih već znaju'', kaže Sandi.

A zna i kamo će na plažu između svirki.

''Ja sam dijete Opatije, pa tamo na Kvarneru uvijek budem, evo sad sam iz Selca došao pa idem skoro nazad''.

Radno ljeto imat će i Colonia. Zato se pjevačica Ivana Lovrić trudi iskoristiti svaki trenutak s kćerkicom, pa se na ovom okupljanju glazbenika nije pojavila.

''Znaš kako je to kad si mlada mama, nek ona bude s bebom to mogu i ja, ali ona je prvo ono što treba biti, a to je mama onda sve ostalo'', govori Boris đurđević.

Dalmatinka Ivana i Slavonac Boris jako dobro se nadopunjuju i na pozornici i za stolom.

''Vrlo smo slični pogotovo po hrani, obožavam njihovu hranu tamo s Miljevaca, a mi imamo kulen, čvarke, komplimentiramo se'', kaže Boris.

Osim naših sugovornika, u brodsku Tvrđavu stižu i Vlado Kalember, Partibrejkersi, Denis i Denis te mnoga druga imena u posljednjim danima kolovoza.

