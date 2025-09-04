Otkrivamo što je spojilo Giuliana i grupu Cambi te kako im izgleda život izvan pozornice

Giuliano i grupa Cambi udružili su snage te će početkom sljedećeg mjeseca održati zajednički koncert u Lisinskom. O prijateljstvu, glazbi i anegdotama, splitski slavuji raspričali su se našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

Giulianov hit iz daleke '97.-e ''Zovem prijatelje moje'' je prije pet godina spojio Giuliana i Cambi pa su i zajednički koncert koji će za mjesec dana održati u Lisinskom nazvali prema istoimenoj pjesmi, koja je s godinama postala evergreen.

''Interesantna je priča. Tomislav Mrduljaš je napisao tu pjesmu, nije dovršio tekst, falilo mu je ono nešto i onda je Gibo jedan dan došao u studio dok smo mi čačkali oko pjesme. Znaš kakav je Gibo, samo je prosuo ideje teksta i zapravo smo onda završili pjesmu'', priča Giuliano.

''Pa Đuka je naš baš dobar prijatelj i kolega, znamo se već godinama, a i krenulo je s tom prvom obradom pa je bilo logično da krene i koncert i prigodnog je naziva ''Zovem prijatelje moje'', kaže Joško Tranfić iz Cambija.

Giuliano je na intervju stigao izravno s jednog od mnogobrojnih koncerata ovog ljeta. Ni nakon više od 30 godina karijere, još se, kaže, nije zasitio pozornice.

''Kako lijepo zvuči to 30 i nešto, bolje nego točan broj, nije dosadilo i kako stvari stoje ni neće brzo.'', priča Giuliano.

Giuliano Đanić - 5 Foto: In Magazin

Nakon nastupa na Melodijama Jadrana, jedan od naših najboljih vokala će svoje obožavatelje do kraja godine počastiti moćnom baladom ''Stavi misli u ler'', a uskoro kreće i peta sezona njegova radijskog ''Večernjeg showa''.

''Veselim se tome ne mogu ti opisati kako, jednostavno sam zaljubljen u tu svoju malu emisiju koja se daleko dobaci i puno se čuje. Stvarno guštam to raditi, pričati s ljudima, zezat se, opustiti ljude pa ih sve ispitat kroz zafrkanciju.''

A malo je poznato da ovom svestranom 52-godišnjaku ide i u pikadu.

''Nemam baš puno vremena za trenirati, da budem iskren. Ima tu ljudi koji se bave samo s tim, svaki dan treniraju po ne znam koliko sati i to su vrhunski pikadisti, a ja ovako birtijaški, pomalo, kad se sretnem s ekipom. Bili smo se plasirali na državno prvenstvo u Karlovcu, dolazimo tamo, a ljudi gledaju 'vidi ovoga isti Giuliano' hahaha, ja govorim je.''

Klapa Cambi Foto: In Magazin

Klapa Cambi Foto: In Magazin

Giuliano je već 22 godine u braku sa suprugom Kristinom. Zajedno su dobili sina Marka, koji nikad nije pokazivao interes za bavljenje glazbom.

''Ne znam je li uopće zna ijednu moju pismu. Bio je jednom, nedavno na mom velikom koncertu na splitskoj Pjaci, i iza koncerta je rekao 'ćaća, ti si dobar'', priča Giuliano.

A Cambijevci nakon Lisinskog planiraju završiti pjesmu s kojom se nakon hita 'Zaljubljen' ponovo žele okušati na Dori. Ovu splitsku četvorku u šali često zovu 'boy bendom.'

''Ne znam koliko smo više boy, ali dobro. Drago nam je čut da nas još zovu boy bend, znači da ne izgledamo još toliko u skladu s godinama.'', šali se Joško.

95% njihove publike čine žene, a na pitanje znaju li im na pozornicu doletjeti grudnjaci, odgovaraju.

''Pa grudnjaka nije bilo, koliko se sjećam. Nama nose pečeno mese, ribu, odojke, vino, mi se ne žalimo.'', govore Jure Nikolić i Joško Tranfić.

Vjerovali ili ne, Cambijevci se nikad nisu posvađali. A koji je njihov član najodgovorniji, a tko je najveći zafrkant?

''Jure je pouzdan i čovjek od riječi, uvijek se može na njega računat, tako da sad ti reci o drugima, ja neću špijavat''

Giuliano Đanić - 1 Foto: In Magazin

‘'Sve si lijepo rekao, nemam što dodati. Baš smo kao na botun, isključimo se, uključimo se. Nekad netko kaže, dajte, prestanite više, ajmo ća nešto radit. A onda taj za par dana povuče najviše na zafrkanciju. Nema sad taj je, izmjenjujemo se.''

Anegdota s njima nikad ne nedostaje, a u njima, priznaju, prednjači Jure.

''Kako se dogovaramo uvijek dan-dva prije nastupa što ćemo obući da budemo svi u isto, kako je Jure daltonist, došao je u drugoj boji sakoa. Nas sva trojica normalno, on skroz treća boja.'', prisjetio se Luka Čulić.

''Izlazimo na binu i zapeo je za neki komad metala kraj bine i iskidao je gaće. Snašao se, bilo je ljeto, zavrnuo je gaće brzinski i izišao tako. Onda su ga kasnije pitali zašto si u tri kvarta gaće piva, a kaže on 'to se sad tako nosi'.'', priča Sandro Gerbec.

A što naprave kad zaborave tekst usred koncerta?

''Sprtljaš nešto, izmisliš sekund prije i prođe. Ili cimneš ovoga do sebe, kako ide ili da on uleti pjevati, tako da desi se, ali nekako već smo navikli, iskustvo je tu pa se snađemo.'', govore Luka Čulić i Sandro Gerbec.

Galerija 2 2 2 2 2

Nesumnjivo je da će se snaći i u Lisinskom, gdje će im se na pozornici pridružiti i prijatelji: Neno Belan, Ivica Sikirić Ićo i Đani Stipaničev. Bit će to prava dalmatinska noć u srcu Zagreba.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.