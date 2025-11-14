Luksuz na tračnicama: Donosimo kako izgleda putovanje za koje karta košta 3500 eura!

Nekada je išao od Pariza do Istanbula, a danas se najpoznatiji vlak na svijetu Orient Express vratio na putovanje Italijom. Ovaj luksuz na tračnicama prolazi kroz 14 talijanskih regija, u njemu se nude jela vrhunskog chefa, a cijena mu je - pa... astronomska. Koliko stoji samo jedna noć, ali i kako izgleda, otkriva naša Dijana Kardum za IN magazin.

S daškom Agathe Christie i notom talijanskog glamura, Italija je ponovno otkrila čaroliju putovanja vlakom. No ovo nije bilo kakav vlak – ovo je La Dolce Vita Orient Express. Putovanje počinje u Rimu, uz zvuke jazza i osoblje koje dočekuje putnike kao u zlatno doba 20. stoljeća. Na svakom koraku – luksuz, elegancija i osjećaj da vrijeme teče sporije.

''Neću vam reći koliko smo platili jer je to bio poklon za moju suprugu. Reći ću vam na kraju je li vrijedilo – ali zasad izgleda doista odlično. Izvanredno, da'', govori putnik David Re.

''Dosad je sve prekrasno. Sve je tako pomno osmišljeno. Iznad svih mojih očekivanja'', dodala je putnica Cecilia RE.

Orient Express - 6 Foto: In Magazin

Na meniju – vrhunska gastronomija u pokretu. Jela kreira trostruko Michelinovim zvjezdicama nagrađen chef Heinz Beck, koji ističe da svako putovanje ima vlastiti kulinarski potpis.

''Na sjeveru Italije jelovnik je drugačiji nego, primjerice, na našem sicilijanskom putovanju. Ali svako jelo je pripremljeno savršeno, tako da izaziva emocije'', govori chef Heinz Beck.

''Kao djeca, gledali smo ‘Ubojstvo u Orient Expressu’ i sanjali da ćemo se jednom voziti tim vlakom. Danas imamo naš, talijanski Orient Express – pun srca, emocija i ljepote. Pravo putovanje iz snova'', dodao je.

U elegantnom restoranskom vagonu poslužuje se prossecco, dok kroz prozore promiču toskanski brežuljci i sicilijanska obala. Sve odiše duhom slatkog života – baš kako i naziv kaže. Na putovanju se mogu doživjeti različiti krajevi Italije: ruta obuhvaća čak 14 regija – od Toskane i Sicilije, preko Ligurije, Dolomita, do manje poznatih talijanskih kutaka.

Orient Express - 5 Foto: In Magazin

''Nisam materijalist. Nemam pet kuća ni aute po svijetu. Mene zanimaju ljudi i iskustva. Ovo je upravo to – novo, posebno iskustvo'', rekao je putnik Michael Wright.



''Neki žele uložiti u jedinstveno životno iskustvo, drugi samo žele promjenu – s jahte ili privatnog aviona preseliti se ovdje, na vlak. Ono što ih povezuje je želja da iskuse nešto posebno, baš La Dolce Vita iskustvo'', izjavila je voditeljica vlaka Dora Dombi.

Međutim, cijena takvog putovanja nije zanemariva – kreće od otprilike 3 i pol tisuće eura po osobi za jednu noć, a za dulje i ekskluzivnije rute iznosi i više od 12.000 eura.

''Nemam takav budžet za odmor. Bilo bi prekrasno, ali jednostavno si to ne mogu priuštiti'', rekla je putnica Valentina Sernicoli.

Za neke – preskupo. Za druge ostvarenje sna. La Dolce Vita Orient Express vraća putovanju ono što smo možda zaboravili: čaroliju samog putovanja, eleganciju svakog trenutka i povezanost s područjima kroz koja klizite, a ne samo cilj.

