Od izbjegličkih kampova do nagrađivanog redatelja u Švedskoj: Tko je sarajevski redatelj čiji život izgleda kao film?

Kada je zbog rata devedesetih morao pobjeći iz Sarajeva, Goran Kapetanović prošao je kroz desetak izbjegličkih kampova, preselio se u Stockholm, upisao filmsku akademiju te postao priznati i nagrađivani filmski redatelj u Švedskoj. Inspirativnu priču o ovom Sarajliji sa švedskom adresom, koji je učio od slavnog Ingmara Bergmana, donosi naš Davor Garić za IN magazin.

Za Gorana Kapetanovića kažu da je prvi Bosanac s diplomom Filmske akademije u Stockholmu. Danas je priznati redatelj u Švedskoj, a njegov film ratne tematike o izbjeglištvu ''Moja tetka u Sarajevu'' nagrađen je s dva švedska Oscara. S ovim sarajevsko - švedskim redateljem razgovarali smo na TV festivalu u Monte Carlu, gdje je predstavio svoj novi film Vanguard.

Što je potrebno da film bude dobar?

''Ako ne možeš otpočetka sebi sam ispričati priču u liftu dok ideš od prvog do desetog kata i ako ne znaš to formulirati, onda bolje da to ne radiš. Trebaš vidjeti od početka što hoćeš reći'', govori Kapetanović.

Goran je rođen u Sarajevu, onda ga je 92. ratni vihor odnio u Švedsku, bio je po izbjegličkim kampovima, čak njih 10.

Koja je njegova tajna, od izbjegličkog kampa do nagrađivanog redatelja i uspjeha. Kako je izgledao taj put?

''Nama se to tako brzo desilo, sanjaš, probudiš i odjednom se čitav život promijeni za jedan dan i ono klasično, otišao sam sa starkama u inozemstvo, mislio sam da ću se vratiti i sve ostalo. To je jedan proces koji se događao mnogo puta i drugim ljudima, mi smo bili ta kolateralna šteta. Naći sebe u drugoj državi... Srećom imao sam 17 godina, pa sam imao svjetonazor iz bivše nam zemlje koji je imao dobre osnove što se tiče morala, što se tiče filma, što se tiče muzike i sve ostalo tako da sam imao neku dobru podlogu i znao sam što je važno. Tražio sam se prema filmu da objasnim sve što se nama desilo, sa svima nama. Na taj način sam ušao na filmsku akademiju, gdje se mogu pohvaliti da mi je Ingmar Bergman bio zadnji profesor, zadnju godinu prije nego što je otišao u penziju, bio je vrlo malo tamo, ali sam ga sreo. On je volio bivšu Jugoslovensku kinematografiju vrlo puno i bio je prijatelj s nekim režiserima. Od toga sam dobio neki prohtjev i snagu da objasnim šta se sve ovo nekako desilo. Ovo je sve nekakva terapija, raditi film je isto terapija'', priča nam.

Ovaj simpatični Sarajlija, u svoj rodni grad često navrati, no kada ga pitate gdje se bolje osjeća, u Sarajevu ili Stockhomu, odgovor bi vas mogao iznenaditi.



''Najbolje se osjećam u avionu na putu ili dole ili tamo. To je dobra stvar'', kaže.

Kakav je život u Švedskoj?

''Živim u Stockholmu, na jednom ostvru koje se zove Lidinger, prekrasan, jedan od ljepših gradova, Venecija na sjeveru. Puno je dinamičan, ima puno dobrh stvari, restorani, dobar provod, dobri interesantni ljudi, dobre inovacije, a isto tako nađeš neki svoj kutak. Našao sam nešto što mi prija. Volim šetati, volim uživati u gradu. Zavolio sam taj grad'', kaže.

Što mu nedostaje iz Sarajeva? Gdje uvijek ide kad se vrati?

''U Sarajevu sam često na filmskom festivalu, čak sam i snimao nešto tamo. Volim otići na mjesta koja kao mali nisam poznavao i nisam doživaljavao kao neku ljepotu. Kad do neke 20-e godine živiš u gradu, nisi ga ni vidio, tako i sa Zagrebom, Beogradom i ostalim našim gradovima s tog područja. U Sarajevu uvijek idem na neka mjesta koja prije nisam doživljavao i uvijek hodam uzbrdo uz neke mahale, imam neke svoje restorane i kafanice'', priča.

Koji je njegov cilj, želja, san kada je umjetnost u pitanju? Televizija, film? Što je na njegovoj to do listi?

''Mislim da ću ići na dugometražni film i mislim da će se nešto raditi o nama, a to podrazumijevam o ljudima koji su napustili zemlje devedesetih godina, jedna univerzalna antiratna priča, ali o tome ćemo se dogovoriti sljedeći put pa ćemo imati intervju'', rekao nam je.

Je li u planu povratak u Sarajevo?

''Ne, ja imam tamo rodbinu, brat mi živi tamo, često dolazim, obožavam otići nekoliko dana, ali s ovim godinama našao sam svoj kutak i vjerojatno će bit Skandinavija, ako ne Opatija!'', iskren je Kapetanović.

