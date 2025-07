Nina Badrić sasvim iskreno o Thompsonovoj supruzi Sandri: ''Nisam očekivala...''

Foto: In Magazin

Nina Badrić Foto: In Magazin

Nina Badrić proteklog vikenda u sklopu Melodija Jadrana u Splitu održala je jedan od svojih najljepših koncerata u 30 godina karijere. Tom prigodom ISpunila je želju pokojnog oca otpjevavši veliki hit Miše Kovača, a našem Gordanu Vasilju otkrila je koliko su je dirnule riječi Thomsponove supruge Sandre.

Čast da otvori ovogodišnje Melodije Jadrana pripala je Nini Badrić koja je u magičnom ambijentu Galerije Meštrović, a u pratnji orkestra Ante Gele ginula za svaki ton. Bila je to jedna od onih noći koje se pamte cijeli život.

''Bilo je toliko drugačije, meko, tiho, emotivno, prekrasno. Meni se još dojmovi nisu slegli. Publika je bila nevjerojatna, kao da smo se čekali 100 godina. Do šest ujutro sam gledala snimke, to mi se dugo nije dogodilo, čitala sam sve komentare.'', govori Nina Badrić.

Posebno emotivna bila je Ninina izvedba Mišinog hita "Ako me ostaviš", kojom je ispunila davnu želju svoga pokojnog oca.



''Pa ja Mišu Kovača strahovito poštujem kao najveću zvijezdu onih prostora. I moji roditelji su imali samo dvije ploče u kući, pardon, tri. Jedna je bila Mišo Kovač, druga je bila Oliver, a treće je bila muzika iz filma ''Briljantin''. Meni je tata uvijek govorio da je za njega najveći frajer na sceni uvijek bio Mišo. On se njemu kao muškarac divio.'', priča Nina.

In Magazin: Nina Badrić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U jednom od najboljih Nininih koncerata u karijeri uživali su i izbornik Zlatko Dalić i Thompsonova supruga Sandra Perković, koja na Facebooku nije štedjela komplimente na pjevačicin nastup.

''Nisam očekivala. Žao mi je jer Sandru ne poznajem osobno, nikada se nismo srele, ali, evo, nadam se da ćemo se sresti negdje. Toliko me dirnula njezina objava na Facebooku i ovim putem joj želim reći jedno veliko hvala i poslati joj jedan ogroman zagrljaj.'', poručila je Nina.

Galerija 3 3 3 3 3

A Nina je pred našim kamerama javno prozvala Gibonnija kojeg poznaje i prije nego li je postala poznata.

''Sad ovako javno samo da ga posjetim da je prije 25 godina obećao da će mi napisat pjesmu. Ja ne znam jel ima netko strpljiviji od mene. Evo ja tu pjesmu još uvijek čekam, a kamoli neki duet, mislim da bi to bilo u redu.''

In Magazin: Nina Badrić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Jedna od naših najvećih zvijezda vrijeme prije koncerta provodi u tišini.

''Ti znaš da ja svoje uporište samo nalazim u Bogu, u jednoj tišini života, tako bih ja to nazvala. U jednom miru koji ja ljubomorno čuvam negdje u svojoj duši. Sve što vidim da me stišće, da me žulja, da mi je previše, jednostavno sama sebi kažem pa nije ništa za glavu, ti si svoje odradila, polako živi i uživaj u životu. Tako da ne mislim da bih više trebala glavinjat okolo.'', govori Nina.

A kad ne pjeva ova miljenica publike je, kaže, sasvim jedna obična, normalna žena.

''Kuham, idem na plac. Kuhanje me jako opušta, volim kuhati svaki dan skuham. Uživam u društvu prijatelja, u životu, u putovanjima, sasvim jedna obična žena. A sad kad se preselim na Hvar, onda me tamo pak možeš sresti na biciklu svaki dan.''

Nina Badrić Foto: In Magazin

Nina je ekskluzivno za In magazin progovorila o uvjetovanju da se zbog ljubavi ostavi pjevanja.

''U mojim počecima sve su se veze raspadale jer upravo je bila rečenica ili ja ili tvoj posao, tvoja karijera? Međutim, kad muškarac koji ti je blizak ne shvaća da to nije moja karijera nego da sam to ja, da je to moj život, ja bih bila mrtva bez glazbe. Meni je glazba likarija.'', govori nam Nina.

In Magazin: Nina Badrić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Likarija bez koje, priznaje, ne bi mogla preživjeti.

''Takve veze, čak koje su bile dugogodišnje sam raskidala odmah u jednoj minuti, jer jednostavno kako ostati bez sebe u životu. Znači, ako je to bila cijena mog uspjeha, neka je.''

