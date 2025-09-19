Tajči nam je otkrila čega se najviše bojala kada je ostala bez supruga

Tajči ima novu pjesmu. Posvećena je majci, a upravo o odnosu s njom i trojicom sinova, razgovarala je s našom Julijom Bačić Barać. Čega se najviše bojala kad je ostala bez supruga, sama s djecom, ali i zašto je u posljednje vrijeme češće u Hrvatskoj, donosimo u prilogu IN magazina.

Nešto drugačije od onog što smo navikli od nje. Tajči je objavila novu pjesmu "Mati moja" i to kajkavskom narječju.

''Odmah sam osjetila emociju te pjesme koja priča moju priču, moje majke i mene, naših sastanaka i rastanaka, Dođeš u neke godine kad znaš da nije sve vječno i da ti rastanci nam postanu puno značajniji i susreti ti postaju puno značajniji, sve ti postane dragocjenije'', govori Tajči.

Tajči je upravo majka bila potpora u najtežim životnim situacijama.

''Mi smo jako vezane jedna uz drugu, ona je meni uvijek bila najveća podrška i fan. Kad se dogodilo to da su djeca ostala bez tate, ja bez supruga, ona je bila uz mene svo to vrijeme i stvarno mi je kroz svoju snagu davala snagu i ljubav''.

Kad je prije osam godina ostala bez supruga najveći strah bio joj je kako će nastaviti dalje sama s trojicom tada maloljetnih sinova.

''To mi je bio veliki strah kako ću ja sad njih, najstariji je imao 17 godina, on je već prošao taj prvi pubertet, Blaze je imao 12 i bilo me strah da li će biti dovoljno otvoreni sa mnom, ja sam ipak mama, neke stvari dečki ne žele pričati s mamom''.

Sa sinovima je s godinama izgradila sjajan odnos.

Imamo iskren odnos pun povjerenja, tui smo si jedni za druge, oni mene stalno oduševljavaju, neću puno pričati jer ću postati emotivna, ja se veselim njihovom svakom uspjehu ali i običnom danu''.

Njeni sinovi imaju 25, 23 i 20 godina i baš zato u zadnje vrijeme mnogo više vremena provodi u Hrvatskoj.

''Imam mogućnost tako kreirati svoj posao i lokaciju gdje mi paše biti tako da evo ovih zadnjih godina želim biti više u Zagrebu, uz mamu, sinovi su dovoljni odrasli i imaju svoje puteve''.

A nakon toliko godina otkako je žarila i palila glazbenom scenom, i dalje gdje god se Tajči pojavi nastaje oduševljenje.

''Nisam opterećena, nisam napravila niti jedan hit zadnjih 35 godina, pa što, radila sam puno stvari, imam puno pjesama starijih koga zanima, nisam opterećena, ali važan je taj susret, lijepa energija koja se dogodi''.

55 joj je godina, a na zreliju dob gleda ovako:

Ima nekih trenutaka u kojima sam samokritična, mislim se joj da bar starim na način na koji stare neke druge žene koje su mi lijepe, a onda se mislim želim biti zahvalna za svaki dan, želim svoje godine nositi dostojanstveno i sa radošću''.

Zahvalnost za svaki dan i svaku godinu njezin je način kako se nosi sa starenjem.

''Moj suprug je umro s 47, ja imam privilegiju da sam 55 i tko zna koliko godina ispred sebe i uvijek mi je to u mislima''.

U Hvatskoj je još nekoliko dana, a onda odlazi ponovno u Ameriku gdje joj je stalna adresa već više od 30 godina.

''U New Yorku imam sad jedan krasan angažman u jazz klubu, ja se zezam da su mi sinovi sad narasli pa se mogu baviti jazzom i to me jako veseli''.

A veseli se i publika u Hrvatskoj njeznim koncertima koje će održati za vrijeme adventa, kada se ponovno vraća u domovinu. Jer "Hajde da ludujemo" vrijedi i danas samo s malo više nostalgije.

Galerija 20 20 20 20 20

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Thompsonova kći debitirala na filmskom platnu, Mate Bulić imao je posebne riječi hvale!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Natali Dizdar iskreno o majčinstvu: ''Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće...''