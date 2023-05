Neobično i egzotično na tanjuru: Istražili smo vole li poznate Hrvatice eskperimentirati s hranom!

Ekipa In magazina poznate Hrvatice upitala je vole li eksperimentirati s hranom, kuhati te kušati neobične i egzotične kombinacije namirnica poput mariniranog brancina s kokosom i agrumima. Upravo je to ukusno jelo svojim gostima pripremio poznati zagrebački chef Mario Mihelj. Kako se slavne Hrvatice snalaze ispred štednjaka, istražio je naš Davor Garić.

Terase okupane suncem idealna su mjesta za sve popularnija afterwork druženja u metropoli.



''Volim uvijek kad mi netko razbije moju rutinu, volim taj dašak svježine i noviteta. I malo mediteranskog štiha u ovom našem kontinentalnom podneblju'', govori Borna Kotromanić.



''Obožavam Zagreb na proljeće i ljeto kad sve to malo živne, kad živnu te terase'', složila se Gabriela Pilić.



U glavnoj je ulozi ukusna hrana poznatih chefova.



''Imamo ovdje mariniranog brancina kojeg smo radili s kokosom, agrumima i dve vrste ulja'', objasnio je kuhar Mario Mihelj.



A vole li poznati Hrvati eksperimentirati s hranom?



''Manje s hranom, više s nečim s drugim! Hahaha...šalim se...znaš šta, ja jesam dijete s mora koje nije oduševljeno morskim plodovima'', otkrila je Borna.



''Volim probati, malo jesam ziheraš, moram priznati, ali to samo kad se moram najesti da ne bih ostala gladna, ali kad je ovako neki eventić u pitanju volim probati svašta nešto novo'', dodala je Gabriela Pilić.



''Joj, fun fact! Prije deset godina sam vidjela neki recept: piletina s ananasom! Big no! Nemojte to jest, nemojte to radit! Ne želim se uopće izrazit kako je to smrdilo!'', otkrila je Jelena Perić.



Naše se dame ipak drže tradicionalne recepture pa za njih nešto klasično.



''Danas smo radili jedan klasik tartar kojeg radimo inače od limete, konjaka i soja sosa, imamo humus od slanutka, kumina i limuna'', otkrio je kuhar Dominik Kovačićek.



Ukusnim zalogajima je teško odoljeti, a koliko ih često pripremaju za vlastitim štednjakom kod kuće?



''Kod mene štednjak redovito nakupi prašinu...'', priznala je Borna Kotromanić.



''Ja stvarno kuham. Imam dijete doma, kuham svaki dan i kad stignem kuham sve, od domaće, klasične, tradicionalne, svašta nešto ja izmišljam'', govori Jelena Perić.



''Nisam ispred štednjaka uopće! Užas! Ne, ništa ne radim. Znam skuhat možda tri jela'', priznala je Gabriela Pilić.

A evo i savjet Jelene Perić kako natjerati djecu da jedu brokulu, blitvu i ostalo:



''To je jedina stvar da mu od malena daješ i to je to. Moje dijete stvarno jede sve! Sad će me neke mame mrzit, ali to je stvarno istina jer sam mu od malena kuhala i juhice i sve, tako da dan danas nema problem s ničim, pa evo, možda je to tajna! Mislim, nije tajna, logika je! Haha...'', zaključila je Jelena Perić.

Ipak, s klasičnim ili onim egzotičnim zalogajima - oprezno jer su ljeto i vrijeme kupaćih kostima iza ugla.



''Kupaći su spremni, figura je spremna, raspoloženje je na nivou, tako da nećemo omaniti'', zaključila je Borna.

