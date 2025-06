Neno Belan o zdravstvenim problemima prije nastupa karijere: ''Hvala svim doktorima koji su mi pomogli...''

Neno Belan ovoga ljeta ne prestaje svirati – svaki tjedan čeka ga novi koncert i nova priča s pozornice. Unatoč napornom ritmu, 63-godišnji glazbenik uspijeva održati kondiciju. Koja je tajna njegove vječne zaigranosti te kako već 40 godina privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti, donosi naša Dorotea Filipaj za IN magazin.

Belanove ljubavne priče nikada ne izlaze iz mode, pa ne čudi što mu je ovo ljeto raspored ispunjen do posljednjeg dana.

Koliko koncerata ga očekuje ovo ljeto?

''Od početka šestog mjeseca do kraja devetog stavljamo po bar dva koncerta. U špici sezona čak i više tjedno'', otkrio nam je.



Kako tijelo i um to izdržavaju?



''Um izdržava bez nikakvih problema. A oko tijela se i brinem, tako da i tijelo izdrži. Bavim se nekim sportovima, imam nekakvu ekipu, igramo stolni tenis, vozim bicikl, pa onda je lakše, kondicija je tu'', kaže Neno.

Dojmovi se još sliježu nakon četverosatne glazbene ferate kojom je u zagrebačkoj Areni obilježio četrdeset godina slavne karijere.



''Baš je bilo spektakularno i stage je bio stvarno spektakularan. Tako da smo uživali, evo rekao sam prije da sam nevjerojatno, ali imao desetak dana prije probleme. Deset dana pred arenom dobio sam 39 temperaturu, a onda zadali smo si zahtjevan zadatak da to bude četvrostatni spektakl. I onda je nastala panika, lijekovi, ono, na sreću nekako, inhalacije, hvala svim doktorima koji su mi pomogli, više njih. I nekako sam se ipak popei na tu pozornicu i uspješno priveo koncert kraju'', ispričao nam je.

Rođen pod Marjanom, a posljednjih 30 godina s adresom u Rijeci – Neno Belan već je odavno postao pravi Fiuman. Na pitanje za koga je navijao tijekom prvenstva Hrvatske, samo se nasmijao i rekao:



''To je pitanje na koje neću odgovoriti. Jer to vam isto kao i politika. Znači, ako se deklarirate za bilo koju stranu, oni drugi vas ne vole. Ja navijam za hrvatsku reprezentaciju'', kaže.

Uvijek odmjeren i profesionalan, ovaj 63-godišnjak može se pohvaliti estradnom karijerom bez ijedne mrlje. Privatni život, kao i svoju odabranicu, drži dalje od znatiželjnih očiju.



''Mene uvijek pitaju kako vi, 40 godina ste već na sceni, kako nikakav skandal, ne priča se, žuta štampa i to. Ja govorim, to nije problem, to samo treba odlučiti. Imam mali dio svemira koji se zove privatni dio. I sama riječ kaže, privatni, to je samo za mene. Mislim, ne moram baš sve dijeliti sa javnošću. Tako da će taj mali dio komadić privatnog svemira i dalje ostati moj'', objasnio nam je.

Jedina osoba iz svojeg privatnog života koju spominje, s velikim ponosom je kćer Nikolina. Iako je snimila par pjesama s ocem, Nikolina se odlučila za drugačiji životni put. Umjesto pjevačke karijere, posvetila se radu iza scena kao tonska majstorica.



''Ona radi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U tim vodama je. Nije u estradi kao ja, ali je opet vezano s glazboj jer se bavi sa zvukom u kazalištu''.

I dok je kćer pronašla svoje mjesto iza kulisa, Belan je i dalje na svjetlima pozornice – pred publikom, gdje se kaže, i dalje osjeća isti onaj iskonski žar zbog kojeg je sve i počelo.



''Cijeli koncert ja izguštam sviranjem, svaka od tih mojih pjesma, ja stojim iza nje i srcem i dušom i svako od njih označava neki moment mog života i vraća me u to, tako da uživam. Mislim da ne uživam, da se to i vidi. Da ne uživam, ne bi ja mogo izdržati toliko godina u ovom poslu'', zaključio je.

Glazba ostaje njegov svemir – onaj koji, s istim žarom kao i prije 40 godina, rado dijeli sa svima nama.

