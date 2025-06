LADO na novi način: Otkrivamo kako izgleda život umjetnika ovog ansambla iza kulisa!

LADO - 2 Foto: In Magazin

Podijeli

Iza njih je više od 75 godina rada, no uvijek nađu način kako biti novi. Priča članova našeg najpoznatijeg ansambla narodnih plesova LADO ovoga puta završila je u kazalištu. Premda sadrži pjesmu i ples, pokazuje kako izgleda život umjetnika LADA iza kulisa. Kako je došlo do predstave i suradnje s nagrađivanim australsko-malezijskim kolektivom, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.