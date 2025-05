Prvi put nakon 27 godina na istom mjestu će se naći originalna postava naše dance senzacije!

Podijeli

"Tek je 12 sati", "Ne traži ljubav" i "Da ti nisam bila dovoljna" bezvremenski su hitovi koji su obilježili devedesete. Kultni album "Second to None" legendarne grupe E.T. uskoro dobiva limitirano dvostruko vinil izdanje. Tim povodom ekipa koja je udarila temelje dancea u Hrvata sprema veliko iznenađenje. O čemu je riječ, zna naša Anja Beneta, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.