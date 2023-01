Pisanje slikovnica je pravi hit među poznatim Hrvatima, evo tko se sve odlučio na pisanje, a razlozi su im zanimljivi!

Nema tko ne obožava slikovnice. Osim toga što su djeci prva i najvažnija knjiga, vole ih i odrasli. Pisanje slikovnica već neko vrijeme pravi je trend među poznatim Hrvatima, od Mile Kekina preko Mirele Holy do Damira Urbana. Detalje donosi Lana Samaržija.

Sa svojim imenom na naslovnici slikovnice imaju mnoge domaće zvijezde. Neki su se pisanja prihvatili prvi put, a drugi se ponose popriličnim brojem naslova. Govorimo o slikovnicama koje stižu napisana iz pera poznatih Hrvata! Nedavno je tako predstavljena ''Mala'', prva priča Mile Kekina.



"Pričamo o svima onima koji se teško uklapaju u nekakve norma ili očekivanja, ne samo svojih roditelja nego i društva, i pogotovo je tu veći pritisak na curice od kojih se traži da uvijek budu kao na tim Instagramima i TikTokovima savršeno lijepe, zgodne, i ispunjavaju sve ono što se od njih očekuje", pojasnio je Mile.



Inspiracija za nju Kekinu je bila njegova kći Miša. Damir Urban kaže kako je za njegovu, također prvu slikovnicu – ''Ludi Škrapa'', jednako kao on, zaslužan njegov sin Istok Zola.



"Za ovu slikovnicu je ideju smislio zapravo on, imena likova je smislio on. Zapeo je i onda je rekao meni - tata što je to tebi, kao što pjesme pišeš, da napišeš meni slikovnicu pa da ja imam slikovnicu", otkrio je Urban.



Nakon velikog uspjeha slikovnice "Šapice" Slavka Sobina, glumac je objavio i nastavak slikovnice koja donosi dogodovštine neodoljive pseće družine. I šalje snažne poruke o prijateljstvu.



"Prije svega htio bih da neko dijete zavoli čitati kroz čitanje ove knjige, to bi mi bilo super. A koju točno? Toliko mi je jezivo sve to izgovorit sad. Kad ja te neke stvari izgovorim zvuči kao klišej. Neka klinci čitaju", zaključio je Slavko.



''Djevojčica i čarobna ploča'' prva je slikovnica dizajnerice Martine Čičko Karapetrić. Iako inače djeluje u tandemu sa sestrom blizankom, u ovom slučaju surađivala je s mamom Helom. U društvo poznatih autora slikovnica udobno se smjestila i bivša političarka Mirela Holly, koja je djeci ponudila već šest eko-slikovnica.



Fotograf Damir Hoyka posvetio se nešto starijoj djeci i napisao svoj prvi roman. Kroz ''Pustolovine Tizi Enili'' djeca ne samo da će učiti nova znanja, već i doznati o metodama učenja.



"Mislim da je tu zgodan moment generalno i za školstvo, dakle ubaciti u učenje emocionalni moment, da ljudi sami žele saznati znanja, a ne da ih tjeraš da gomilaju činjenice", kaže Damir.



Ovo je tek prva iz planirane serije romana, a na sve su ga potaknule njegove tri kćeri. Roditeljstvo i svi njegovi izazovi, na pisanje za djecu, nagnali su još prije nekoliko godina i Anđu Marić, koja iza sebe ima već nekoliko knjiga. Pisati je počela kako bi njezin sin zavolio čitanje.



"Počela sam pisati knjige, kako sam se bila fokusirala na svog sina i njegov odgoj, počela sam se suočavati s nekakvim realnim pitanjima koje imamo svaki dan, roditelji", otkrila je Anđa.



Vjekoslava Huljić žena je koja se može pohvaliti s najviše naslova među poznatim licima. Osim kao tekstopisac, Vjekoslava stoji i iza desetak knjiga za djecu i mlade, koje je počela pisati zbog kćeri Hane i sina Ivana.



"Iz priča koje sam ja njima izmišljala i pričala, ne samo prije spavanja nego i inače dok bi se igrala s njima. Ti trenuci su bili dragocjeni meni, nadam se i njima i nešto je proizašlo iz toga - ukoričeno je. Valjda će i dalje trajati i neka će se druga djeca veseliti tim pričama", kaže Vjekoslava.



Šarolike su teme i poruke koje ove knjige šalju. No sve se vode istom mišlju – kroz knjige i slikovnice, mašta se razvija i najbolje se uči. I zato za djecu treba najviše stvarati!

