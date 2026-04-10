Meri Goldašić otkrila nam je sve detalje putovanja u egzotičnu Dominikanu: ''Prvo putovanje bez djece i muža''

Vodimo vas na reviju Roberta Severa, koji je predstavio svoju novu kolekciju. Iz prvog reda sve su pratile brojne domaće zvijezde. Meri Goldašić otkrila nam je sve detalje putovanja u egzotičnu Dominikanu, a Lana Klingor Mihić traži stručnjaka da joj pomogne zaliječiti kralježnicu zbog protruzije diska. O čemu se šuškalo na ovom fashion događaju, zna naš Davor Garić.

Robert Sever predstavio je svoju novu liniju Arete. Kolekcija je, kaže, vrlo jasan odraz njegova karaktera!

''Ta jedna jaka simbioza discipline i slobode s kojom se ja uvijek dičim koju imam karakterno. Tako da su neke stvari vizualno jako zatvorene, strogo iskrojene, neke stvari su jako opuštene forme, jako senzualno, seksualne... Tako da imamo puno različitih stvari koje su jedna cjelina'', rekao nam je Robert Sever.

''Ja jako volim jakne, zato što ispod jakne možeš obuć šta god hoćeš, a Sever je poznat po tome da radi lude otkačene jakne koje su najčešće i oversized, tako da kad to staviš na sebe izgledaš 10 puta više cool'', komentirala je Meri Goldašić.

Revija Roberta Severa Foto: In Magazin

''Pratim ga još iz davnih početničkih vremena jer jedan od mojih prvih modnih editorijala koji je ušao u jednu krasnu knjigu je napravio on'', otkrila nam je Mila Elegović.

Lana Klingor Mihić nakon mnogo vremena u javnosti se pojavila sa suprugom Antom, ali i novom frizurom.

''Haljina je zaista specifična i posebna. Radi se o arhivskom primjerku Roberta Severa iz 2009-te, i nisam htjela zalizat kosu ili imati uobičajenu frizuru tako da sam si dala malooduška i malo se poigrala'', otkrila nam je Lana.

A što se u tvom životu dogodilo 2009-te?

''Ajme, kako dobro pitanje! Baš si me zatekao! Mislim da je bila jaaako teška, dijete je bilo malo, imalo dvije godine, znači kaos...Uhhh, ali Robertu je dobro išlo!'', prisjetila se Lana.

A kako se Meri Goldašić provela u Dominikani?

''Jako dobro. Ovo mi je prvo putovanje bez djece, bez muža, s prijateljicom i prijateljem. Lijepo je otići sa djecom, ali ovo je bilo baš opuštajuće, mirno i uživala sam!'', priznala nam je Meri.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je lijepa novinarka u središtu skandala zbog fotografija s oženjenim trenerom?

Što je se najviše dojmilo u Dominikani?

''Lokacija i ta energija da gdje god uđeš u dućan trešti glazba toliko jako da se ne čuju međusobno, plešeš kad god gdje god, ne moraš biti pijan za to, a uz to vrijeme je prekrasno i ocean isto''.

Milu Elegović gledamo u mjuziklu Radio Dubrava, skrojenog prema legendarnim pjesmama Prljavog kazališta.

''Lupi petama mi je jako važna, ali to se s godinama mijenjalo, prvo je bila Marina, pa Ruža pa Heroj ulice, ali sad je nekako Lupi petama. Jako uživam s novim mladim ljudima u ansamblu, tako da je jako zanimljivo. Tako ako niste, dođite nas gledati, katrata nema, ali ćete se nekako izboriti, sjedite pred vrata pa molite, možda vas primimo!''.

Ljeto je iza ugla pa smo provjerili jesu li zvijezde spreme za sezonu kupaćih kostima.

''Joooj, prijatelju, ti znaš najbolje šta znači biti predan tome, sad smo na 4-5 puta tjedno. Sad sam bio na treningu doslovno prije ove revije'', otkrio nam je Marco Cuccurin.

''Ja nisam vježbala od 11. mjeseca prošle godine i ne znam kad ću se moć vratit vježbanju jer bez obzira na izgled, nije iznutra sve tako dobro, imam neku protruziju diska i neke malo ozljede kralježnice i moram se sad posvetiti tim terapijama i nekome tko se zaista kuži da mi pomogne u toj fizikalnoj terapiji, ali nemoj da sad pričamo o tome za starije gospođe, a ja ovako mlada i u top formi'', ispričala nam je Lana Klingor.

''Ja ti ne jedem meso, ali meso kuham sinovima svaki dan i onda većinu toga što skuham ne mogu ni pojesti, tako da mi je tu matematika već na mojoj starni, a s druge strane kad idem nešto radit za sebe, znam da radim samo za sebe, da djeca neće reć fuj, onda tu imam svu slobodu da tu nešto bude bezukusno s proteinima i vrlo malo okusa!'', otkrila nam je Meri Goldašić.

Sever je ovu reviju predstavio kao svoju pretposljednju. A što će nakon sljedeće i zadnje?

''Pa znaš šta ću ti reć, ja jako vjerujem u sebe i svoje mogućnosti, imam jako puno smaopouzdanja i siguran sam da u što da krenem da ću bit ne samo uspješan nego i sretan u tome! Samo mi je nego granica..ako i nebo!'', zaključio je Sever u svom stilu.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Godinama smo je gledali u hit-serijama, no mnogi ne znaju tko stoji iza kultnih uloga

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Svoj 61. rođendan proslavila je fotografijom samo u donjem rublju: ''Sviđam se sama sebi''

Pogledaji ovo Celebrity Gdje su otputovale Lelekice? Naše predstavnice uživaju na popularnoj destinaciji

Pogledaji ovo Celebrity Govor supruga liječnice Tamare Lazić na njezinom ispraćaju bio je posebno emotivan: ''Rak je čisto zlo, a ona u sebi nije imala ni trunku zla''