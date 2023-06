Matija Cvek odao počast velikom Oliveru Dragojeviću: "Nešto najljepše što sam do sad napravio!"

Za mjesec dana peta je godišnjica smrti velikog Olivera Dragojevića. Taj glazbeni velikan ostavio je traga u svima nama, pa tako i među mladim nadama hrvatske glazbene scene. Jedan od njih je Matija Cvek koji je novom pjesmom "Zalazak" napravio svojevrstan hommage Oliveru. Prisjetio se i njihova prvog susreta i riječi koje mu je on uputio. Na snimanje novog spota Matije Cveka zavirila je Dorotea Filipaj iz In Magazina.

Najnježnije emocije prošle je godine svojim glasom Matija Cvek probudio svima koji su bili na misi za Olivera Dragojevića u Veloj Luci. Bliži nam se peta godišnjica smrti ovog velikana, a Matiju ćemo opet imati priliku gledati u toj ulozi.

"To mi je možda i jedan od najljepših trenutaka u karijeri. Poseban osjećaj ispred tebe dok pjevaš je njegova obitelj i prijatelji. Ta crkva je predivna. Te Vela Luka jednostavno diše te Oliverove pjesme i njegov duh. Kad dođeš tamo sve se u tebi smiri, sve vjetar nekako odnese. Koncert je bio predivan, fenomenalan i ponavljat će se, ja se nadam svake godine. I nadam se da ću biti prisutan svake godine", kazao je Matija.

A djelić Olivera prisutan je i u Matijinoj novoj baladi "Zalazak". Vodimo vas iza kulisa snimanja spota za ovu glazbenu senzaciju koja će premijerno biti izvedena ovog vikenda na Melodijama Jadrana.

"Mogu reć da je to možda najdraža pjesma koju imam, čak i na novom albumu i da je to možda neki najveći doseg, nešto najljepše što sam do sad napravio", pohvalio se Cvek.

"Nekako osjećam, imam dobar osjećaj da će ljudi jako lijepo reagirati", istaknuo je.

Hommage velikom Oliveru čuje se u svakom tonu nove pjesme. Kao i svim hrvatskim glazbenicima, pa tako i Matiji, on je bio veliki uzor.

"Ja sam imao taj jedan kontakt s njim 2013. godine na Runjićevim večerima, Ante Gelo me zvao na taj nastup. To je baš jedan primjer kad sam ja bio totalni klinac, anonimus i imao sam s njim predivno iskustvo gdje je on zapravo jako dobro pratio u to vrijeme šta se događa na sceni i pratio je klince i dao je do znanja da treba njegovat te mlade ljude", prisjetio se Matija.

30-godišnjem Zagrepčaninu inspiracije ne manjka. Osim što piše pjesme za sebe, na našoj se glazbenoj sceni već profilirao kao hit-maker i za druge.

"Za svaku pjesmu koju sam nekome dao, mislim da je dobra i vrijedna i ja bi ju isto pjevao. Ali mislim da ta osoba jednostavno više pripada toj pjesmi, odnosno da pjesma više pripada toj osobi. (...) ljudi dođu pa čuju pa nekako tu sine ta ideja, energija da bi ta osoba to trebala to otpjevati", objasnio je.

Tako je i za novi Kedžin stih zaslužno Matijino iskusno pero.

"Kedžo je došao do nas doma i čuo pjesmu i zaljubio se u pjesmu. Ja reko, evo, onda pjevaj. Ja sam je tako i tako planirao snimiti za godinu dvije tri pa reko, zašto da pjesma čeka", ispričao je Matija.

A da čujete Matijinu novu pjesmu "Zalazak", trebat ćete pričekat samo do ponedjeljka!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Slavna sportska novinarka pohvalila se da ljetuje u Hrvatskoj, evo čime je opsjednuta, a fotkama koje je objavila dive se baš svi!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domaća pjevačica pohvalila se kako uživa na plaži, a svi komentiraju samo njezinu bujnu pozadinu: "Gori guza!"