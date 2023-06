Domaća pjevačica pohvalila se kako uživa na plaži, a svi komentiraju samo njezinu bujnu pozadinu: "Gori guza!"

Lidija Bačić pozirala je na plaži u dvodijelnom badiću, a sve poglede mamila je njezina bujna stražnjica.

Pjevačica Lidija Bačić pozirala je na ručniku u dvodijelnom maslinastom badiću koji je posebno istaknuo njezinu stražnjicu.

Nezamijećeno nije mogla proći ni njezina preplanula figura, a mokra kosa otkrila je kako se nije samo sunčala već se i okupala.

"Moja Dalmacija", napisala je Lile u opisu pa dodala emotikon mora i sunca.

"Blistaš", "Dobra guza", "Predivna si", "Uživaš", "Svaka čast", "Gori guza", samo su neki od brojnih komplimenata.

Nedavno je pozirala u kuhinji sjedeći u bikiniju s tangama pa su se pratitelji posebno zabrinuli da će se prehladiti.

Lile se inače ponosi i time što ne uređuje svoje fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

