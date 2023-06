Lidija Bačić u tangicama sjela na hladni mramor, zabrinuti obožavatelji je odmah upozorili: "Prehladit ćeš mjehur!"

Lidija Bačić objavila je fotografiju na kojoj pozira u kuhinji u bikiniju s tangama.

Otkako su došli topliji dani, pjevačica Lidija Bačić ne prestaje dodatno podizati temperaturu na Instagramu svojim fotografijama u badićima.

Sada je pozirala u minijaturnom žutom bikiniju s tangama, i to na mjestu gdje se inče ne nosi kupaći kostim.

Lidija je golom stražnjicom sjela na hladni mramor na kuhinjskom elementu, a prizor je čak i zabrinuo dio njezinih obožavatelja.

"Nemoj mjehur prehladit", "Tko je taj sretnik što te slikao?", "Moj dečko te obožava. Uvijek mi govori da pogledam tvoje tijelo i odem u teretanu", "Ti si ljepotice poput Lamborghinia", neki su od zanimljivijih komplimenata koje je dobila od obožavatelja, ali i njihovih djevojaka.

Lile se inače ponosi i time što ne uređuje svoje fotografije i snimke koje objavljuje na društvenim mrežama, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

