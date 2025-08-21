Ljeto pod zvijezdama, na biciklu i bez plana! Mario Valentić i sinovi otkrivaju čari aktivnog odmora!

Bicikli, šatori, skriveni dijelovi prirode i kajakarenje. Mario Valentić ovo ljeto iskoristio je za istraživanje Europe na dva kotača i pod zvijezdama – s obitelji i bez klasičnih planova. Upoznali smo njegov način putovanja, ali i ono najvažnije što pritom dobiva – kvalitetno vrijeme sa sinovima. Priču donosi Dorotea Filipaj za IN magazin.

Uz to što je poznat po zdravom načinu života, bivši Mister Hrvatske Mario Valentić ni na putovanjima ne miruje. Ovoga ljeta, inspiraciju je pronašao u – Nizozemskoj.



''Motivacija je bila da vidimo grad Utrecht. Jedna nam je prijateljica pričala da je kao mali Amsterdam. Rek' ajmo, nismo nikad bili, ja nisam nikad bio i onda smo odlučili ići u ljeto, kao ajmo malo gore sjevernije, bit će vjerojatno i ugodnija temperatura I to je bio dobar potez. Tamo nekad 3-4 dana bili smo u Eindhoven, Amsterdam i Utreht i vidjeli ono što se dalo vidjeti u ta 3-4 dana'', priča Mario.

Osim biciklističke kulture, koja je najrazvijenija u Europi, Marija i suprugu Ljiljanu u Nizozemskoj oduševile su vizure iz vode.

Mario Valentić - 2 Foto: In Magazin



''Ono što me iznenadilo, što su nam rekli, ta voda je, kakve smeđe boje, ta cigla je smeđa, međutim čista je, ona se svakih, ne znam što su rekli, tri tjedna obnavlja, nikakvog mirisa nema, osim što je smeđe boje, vizualno, možda nije privlačna, ali je vrlo bilo ugodno veslat u njoj'', priča Mario.

Svake godine ovaj 44-godišnjak bira novo mjesto za istraživanje – od kruzera i grčkih otoka do egzotičnih destinacija poput Vijetnama. No najviše ga vesele aktivna putovanja.



''Najzanimljivija su meni putovanja koja kad planinarim i kad vozim bicikle i bike ture kad radim, nekako onda najbolje upoznam zemlju i najbolje vidim i i to su mi nekako možda najdraži oblik'', kaže.

Tako se prije nekoliko dana zaputio na biciklističku avanturu života – sa starijim sinom Nikom. Zagreb – Ljubljana – Kranjska Gora – Udine – Kobarid – Most na Soči. 5 dana. 420 kilometara.

''Uvijek spavamo u šatoru, ili čak i pod zvijezdama, kad je jako toplo, to nam je uvjet, jer to baš volimo. Nalazimo lokacije za koje uvijek nastojimo da su uz vodu, da su skrivene i da je lijepo se probuditi na takvom jednom mjestu. Osim bicikliranja, ujedno je to, ja to gledam kao neka super provođenja vremena sa svojim djetetom, super način, neka škola životna, snalaženja, snađi se, posudi, uvijek se nešto dogodi, što nije u planu, i to je zaista vrijedno, i uživamo obojica u tome'', govori Mario.

Ljubav prema prirodi prenosi i na mlađeg sina, 7-godišnjeg Nou. I on je ovoga ljeta iskusio čari planinskog šatora!



Već se kuju planovi za novu avanturu.



''Sljedeća destinacija što se tiče autom i pješakom bit će Nassfeld i Krajinska gora, to će onako biti obiteljski. A što se tiče bicikla, to ćemo posljednje nove godine pripremati, ne znam možda ponovimo Bodensko koje prolazi kroz tri zemlje. Tek smo završili ovu, nek se ovdje dojmovi slegnu pa ćemo onda pripremiti neku sljedeću turu'', zaključio je Mario.

Mario Valentić - 3 Foto: In Magazin

Od bicikla i planinskih staza, do šatora pod zvijezdama – za Valentiće ljeto je vrijeme za kretanje, prirodu i kvalitetno provedeno vrijeme!

