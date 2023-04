Sprema se kulturni događaj sezone, a u centru svega je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović!

Malo koja premijera se toliko iščekivala kao ona opere Lennon bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Zbog golemog zanimanja nagađa se kako će premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu biti ne samo kulturni već i društveni događaj sezone. Što će brojni uglednici vidjeti na sceni idući vikend Ivo Josipović otkrio je Ani Veli za In magazin.

Još tijekom svog predsjedničkog mandara Ivo Josipović govorio je da će dovršiti operu, međutim, to je malo pričekalo. Koji su razlozi?

''Ako hoćete raditi predsjedničku dužnost kako treba, to je od 0 do 24 posao, a drugo, nisam imao libreto, tako da sam već izgubio nadu i mislio sam da će to biti jedno onih obećanja kako znaju političari lažna obećanja dati'', našalio se Ivo.

''Cijela radnja se događa od trenutka kada Chapman puca u Lennona do trenutka kada Lennon rekapitulira odnose s najvažnijim osobama iz njegova života. I kroz to se afirmira, a mislim, to je glavna poanta opere, to njegovo mirotvorstvo, njegovo zalaganje za bolje i pravednije društvo'', dodao je Josipović.

Je li u operu uključio i neke hitove Johna Lennona?

''Ne, ni slučjno, kao prvo Lennon je te hitove napravio puno bolje nego što bih ja to mogao, a drugo, tu su i neka autorska prava, tako da oni koji misle da će tamo čuti ''Yesterday'' ili nešto slično, jako griješe'', otkrio je Josipović.

Sam događaj će na neki način biti i društveni događaj sezone, najavili su se neki zanimljivi uzvanici.

''Pa evo, puno se veleposlanika najavilo, neki naši visoki dužnosnici su se najavili'', otkrio je bivši predsjednik.

Bi li se i pod kojim okolnostima vratio u politiku?

''Ima jedna zgodna anegdota o Dioklecijanu. Dakle, Dioklecijan je bio car koji je izvikan od legija, međutim, ovaj se nije dao i napravio je velike reforme i rekao je da kad završi taj posao konsolidacije da će se povući. I zaista se povukao u palaču u Splitu. I onda su ga zvali da se vrati i on je tima koji su ga zvali rekao - uh kad bi znali kakav kupus raste u vrtu moje palače u Splitu ne bi vam nikad palo na pamet da me zovete nazad. Ja nemam palaču, imam kupus na selu, ali za vratiti se u politiku, ovog trenutka ne razmišljam i teško mi je sad reći, ali nikad ne reci nikad, isto tako, da me netko pitao hoću li biti predsjednik prije izbora s 2009. na 2010. rekao bih nemam pojma'', ispričao je Josipović.

A je li kupus sam zasadio?

''Pa moram priznati da nisam, imam malu pomoć lokalnih prijatelja, ali je jako ukusan, kao i paradajz, paprika, isto tako'', otkrio je još.

''Koliko mu je glazbena karijera pomogla u politici i obratno, je li mu politička karijera, predsjednička funkcija pomogla u glazbi?

''Pa rekao bih da mi je glazbena karijera pomogla u politici, ja sam dio svojih vanjskopolitičkih aktivnosti kombinirao s kulturnim programima. A politika nije baš doprinijela mojoj karijeri. Kad ste na nekoj istaknutoj dužnosti imate puno pirana koje vas napadaju, nekad s pravom, nekad bez. No evo sad čekamo praizvedbu i veselimo se vidjeti je'', najavio je bivši predsjednik.



