Prepoznajete li poznatog Hrvata po isklesanom torzu? Ovo su domaći Apoloni od kojih zastaje dah

Foto: In Magazin

In Magazin: Ljetni Apoloni - 6 Foto: In Magazin

Slavnim je damama ovog ljeta imperativ dobro izgledati u bikiniju na plaži, no mi smo istražili koji bi poznati domaći frajeri mogli ponijeti titulu Mistera plaže. Pjevači, glumci, sportaši, ali i neki političari počastili su nas svojim ljetnim izdanjem i dame ostavili bez daha. Koji poznati Hrvati zaslužuju titulu Apolona, saznat ćete u prilogu.

Bacimo se na pregled šarmantnih domaćih Apolona koji uživaju u ljetnim radostima. Listu najatraktivnijih Hrvata često predvodi vaterpolist Jerko Marinić Kragić. Pitamo se kako na zavodnička poziranja za snimanje kalendara naših Barakuda gleda njegova bolja polovica.

''Meni zaručnica zna da je to nešto što moramo obavljati, da je to dio posla vrhunskog sportaša, reprezentativca, tako da ima razumijevanja. Moram biti iskren i reći da ona nije stavila kalendar kod kuće – nju to ne pogađa toliko, ali je puna podrške.''

Domaći nogometni virtuoz Luka Modrić vješto manevrira i na morskim valovima, a Joško Gvardiol nakon nogometne karijere mogao bi se baviti skokovima u vodu. Luka Nižetić ljeta provodi na Visu, često samo u kupaćim gaćicama. Omiljeni glazbenik ispričao nam je i jednu višku ljetnu avanturu iz djetinjstva.

''Ima jedna priča kad sam ja bio mali. Jako volim bijele psine – imam je i tetoviranu ovdje na lijevoj nozi. Bili smo na Biševu, cijela obitelj, i došao je modrulj. Ja sam skočio u more da ga mazim. Oni su vikali: "Izlazi van, izlazi van!" Bio je to pravi komad morskog psa. To je bio doživljaj.''

Galerija 3 3 3 3 3

In Magazin: Ljetni Apoloni - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljetni Apoloni - 3 Foto: In Magazin

Domaće političare, zbog prirode posla, u izdanju za plažu ne viđamo često, no i to se katkad dogodi. Splitski političar Bojan Ivošević voli zaigrati picigin, a ministar Damir Habijan obožava prirodne ljepote i sportske aktivnosti na otvorenom – posebno voli crossfit.

''Ono što je u crossfitu najbitnije jest tehnika, jer ako nešto radiš tehnički neispravno, ozljede su sigurno moguće. Ali ako radiš ispravno – a treba neko vrijeme da pohvataš tehniku – onda je mogućnost ozljede minimalna.''

Pogledaji ovo Celebrity Prizor Sandre Bagarić među smokvama oborio s nogu njezine fanove: ''Najljepše tijelo na estradi!''

Član žirija Plesa sa zvijezdama Marko Ciboci u showu se nadavao jedinica, a vi ocijenite njegovo ljetno izdanje na Tajlandu.

Sin bivšeg predsjednika Hajduka, Antonio Jakobušić, strastveni je vozač moto utrka, a kada skine motorističko odijelo, lako možete učiti anatomiju i proučavati mišićne skupine – i to u edukativne svrhe.

Kada u kadar isklesanog torza dodamo i preslatke pse, zna to dobro Slavko Sobin – možete samo stisnuti lajk i uživati u prizoru.

Andrej Kramarić sa suprugom krstari morskom pučinom, a dizajner Robert Sever uživa u malim stvarima.

In Magazin: Ljetni Apoloni - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljetni Apoloni - 2 Foto: In Magazin

''Meni nema bolje od stare plastične stolice, starog ručnika kojeg je nagrizla sol, knjige koju sam pročitao prije 10, 20 godina i koju čitam opet. Zvukovi mira, miris mora, domaća hrana – jednostavno uživanje u onome što je sada tu i ovdje. Prepustiti se, ne opiri se – život je sada.''

Dobro to zna i domaći ronilac Vitomir Maričić, koji je nedavno postavio novi Guinnessov svjetski rekord u zadržavanju daha. Pod vodom je bio nevjerojatnih 29 minuta i 3 sekunde, postavivši jedan od najimpresivnijih rekorda na granici sportskih, medicinskih i znanstvenih mogućnosti. Jednako impresivna su i njegova izdanja ispod površine.

''Čovjek je sposoban za puno više od onoga što smo mi dosad postavili kao svjetske rekorde, jer imamo cijeli niz fizioloških adaptacija koje možemo iskoristiti u svoju korist kad ronimo na dah. Kad to čovjek shvati i stekne osnovna znanja na tečaju, ljudi već prvi dan drže dah tri minute, rone do 20 metara i rade stvari koje su im do tada bile nezamislive.''

In Magazin: Ljetni Apoloni - 5 Foto: In Magazin

Uz naše najljepše, kristalno čisto more, čini se da svojim ljetnim izdanjima nimalo ne zaostaju ni poznati domaći Apoloni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo inMagazin ''Pustio bi bradu, jeo parizer s kruhom...'' Vesna Dragojević o Oliveru kakvog nitko nije poznavao

Pogledaji ovo Celebrity Kumovi Kovačić i Modrić ljetuju zajedno! Mateo se pohvalio obiteljskom idilom s Jadrana