Ona je zbog njega napustila rodnu Makedoniju i doselila u Hrvatsku, a sad su rasturili Pulski festival!

Njihova svakodnevica prava je scenaristička poslastica: filmski setovi, premijere, dječja pitanja i učenje jezika. Glumački par Stjepan i Jelena Perić otkrili su nam kako izgleda život iza kamere, što njihova petogodišnjeg sina najviše zanima i je li hrana bolja u Hrvatskoj ili Jeleninoj rodnoj Makedoniji.

Filmska premijera pod zvjezdanim nebom Arene u Puli za Stjepana Perića bila je poseban trenutak. Na velikom platnu prikazan je Bumbarovo ljeto, a s njim su u publici bili supruga i petogodišnji sin Jakov.

''Jedva je čekao pogledati tatu. To će prepričavati. Sad će u vrtiću imati cijeli projekt o tome kako mu je bilo na filmskoj premijeri. Moramo sve dokumentirati pa ćemo razviti fotografije...'', kaže Jelena.

Jer film koji je gledao nije običan – u njemu glumi njegov tata. A najveća dilema bila mu je – tko je zapravo čiji?

''Je l’ to stvarno tvoj sin ili kao? I je l’ to tvoja žena ili je ona 'kao', jer mama je tvoja žena, a ja sam tvoj sin... To je bilo jedno 10 puta.''

Bumbarovo ljeto pravi je obiteljski film, a Stjepan u njemu igra pomalo nespretnog Darka.

''Pa nećemo igrati samoga sebe, to sam ja ‘kao frajer’. Ali mi je bio gušt igrati nekoga takvog – uplašenog štrebera, Dalmatinca nakon dugo vremena... Ma lijepo, super mi je bilo'', govori Stjepan.

A dok je Stjepan snimao ovaj film, u kući je bilo prilično izazovno.

''Stjepan je išao snimati dan nakon što sam ja rodila naše drugo dijete i bilo mi je super što sam rodila malo ranije, da je mogao prisustvovati porodu... Jedva sam čekala pogledati film i meni se film jako sviđa.''

Nakon rođenja drugog sina, i Jelenu uskoro očekuje povratak pred kamere. Ovog puta, kaže, ipak je uzela više vremena.

''Drugi sin ima devet i pol mjeseci, pa sam sad s Tomom malo stala i dala si vremena, jer Jakov je imao samo tri mjeseca kad sam se vratila na posao – išla sam snimati – i nekako mi je žao zbog toga jer vrijeme toliko brzo leti. Imam osjećaj da sam neke stvari propustila, i sad sam s Tomom...''

''Ali dobro, nisi ti bila neka nemajka, išla si odraditi projekt od mjesec dana. Nije da si se odmah potpuno vratila...'' dodaje Stjepan.

''Ali toliko mi brzo vrijeme leti, da sam si sad s Tomom stvarno dala malo, malo pauze. On će imati deset i pol mjeseci kad ću opet početi snimati'', pojasnila je Jelena.

Par je u braku već 10 godina. Jelena je zbog toga rodnu Makedoniju zamijenila Hrvatskom. A nedavno je i sin Jakov počeo pokazivati zanimanje za materinski jezik svoje mame.

''Jakov je sad počeo pokazivati neke interese da nauči makedonski i sad malo pita: kako se kaže ovo, kako se kaže ono.''

A Stjepan ga već prilično dobro zna.

''Bio sam 7–8 dana tamo i rekao: ‘Ajde, pričajte samo makedonski.’ Prva 2–3 dana glava te boli, ali nakon osam dana baš ga skužiš. Nije toliko težak.''

No zato je težak izbor – gdje je hrana bolja?

''Evo ovako: povrće i voće su sigurno bolji u Makedoniji. Roštilj je tu negdje. Ovaj mediteranski dio je meni super kod nas. A sad 1:1.''

Premijera, obiteljske anegdote, jezici… Takva je svakodnevica Jelene i Stjepana Perić. A sudeći prema planovima – pred njima je još mnogo lijepih priča.

