Karmela Vukov Colić s putovanja se vraća puna gastro ideja: ''Najotkačenije što sam probala je...''

Karmela Vukov Colić strastvena je u svemu što radi, pa tako i u kuhinji. Kuhanje je zavoljela još kao djevojčica i rado govori kako se u njezinoj obitelji uvijek dobro jede. Zato je svoje brze recepte uklopila u još jednu kuharicu. Zašto u njoj spominje život te koje slatke radosti njezin čine ispunjenim, ispričala je Jeleni Prpoš za IN magazin.

Život u kojem postoji vrijeme za sitne radosti i gušte, onaj koji je bezbrižan, naobvezan i nepretencionazn, inspririrao je Karmelu Vukov Colić da svojoj novoj kuharici nadijene ime Dolce Vita. Činjenica je kako ubrzano živimo. No baš zato svakodnevici treba dodati barem malu dozu topline i slatkoće.



''Moj život čini slatkim, naravno, prije svega moja djeca i unuka, moji prijatelji i posao koji volim'', govori Karmela.

I njezina prva kuharica u naslovu spominje život, Kuhinja života. I to je, kaže, sasvim logično jer bez hrane nema ni nas. No njezina obitelj oduvijek je onomu što stavlja na tanjur pridavala mnogo pozornosti. Kod njih se dobro kuha, a još bolje jede.



''Kao malena sam se igrala kod bake na selu. Baka bi mi dala jaja domaća, sir, brašno. Ja sam tu neke kolačiće mjesila. Prvi ručak sam skuhala u osnovnoj školi, u prvom razredu osnovne škole, jer je moja mama radila i onda nam je ostavljala da završimo ručkove i taj sam iz nekakvog časopisa za djecu skinula, pamtim kao danas teletina, u umaku od vrhnja je bila i to je bio prvi ručak'', priča Karmela.



Danas bi djed i baka sigurno bili ponosni kada Karmela u Dolce Viti ispisuje recepte za sve one koji vole kuhati, ali za kuhaču i štednjak nemaju više od 45 minuta. Recepti su to koji ostavljaju vremena i za druge užitke u danu.



''Nekoliko namaza, namaz od tune, namaz od pečene bundeve i urnebe sa kravljim sirom, primjerice. Onda od glavnih jela imate niz stvari, ja jako volim ove riblje, kari od plodova mora i tako. I naravno imamo i krasnih deserata, ja sam danas pripremila jednu panakotu zato što je brza i jednostavno gotova, ali ima i nekih fakat finih torti koje morate probati'', rekla je.

''Ja recimo jako volim rižoto s borovnicama, to je jedan talijanski recept tamo iz Trento Alto Adige, koja je jedna neobična kombinacija, a jako zanimljiva, ali moram vam reći da nema u toj kuharici jelo koje ja ne volim, jer ja sam to sve skuhala, probala, pojela, tako da je nama to sve fino što je u kuharici''.

Svijet ovu svestranu damu oduvijek inspirira. S brojnih putovanja, vraća se prepuna gastro ideja.

''Ljudi normalni dolaze sa putovanja s magnetima i suvenirima, ja dolazim s namirnicama, s receptima i s posudama za kuhanje'', kaže.



''Najotkačenije što sam probala su bili termiti u Venecueli, koji vam nevjerojatno imaju okus po pepermintu, po žvaki od peperminta. Ono što nisam mogla probati su žohari. Oni jedu sušene žohare u Meksiku i u toj Venecueli kao čips. E to kad vidite te nogice i to, to nisam mogla probati00,



Na to da proba bi, vjeruje, teško mogla nagovoriti i jednu posebnu gošću, kojoj bi voljela pripremiti večeru.

''Možda tu Marthu Stewart bi voljela malo vidjeti kako ona to, jer ona skroz drugačije onako lijepo starinski kuha, mi smo ipak neke druge generacije. Ne bi bilo loše se s njom malo porazgovarati''.Uz razgovor, i pogreške su posebno za kuhare amatere dopuštene u kuhinji. Kruh koji se dovoljno ne digne tako u Karmelinim rukama lako postane pogača. Jer sve je to život, isti onaj s početka priče. Dolce vita.

