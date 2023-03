Jure Brkljača otpjevao je pjesmu napisanu za Tošu Proeskog, ali i najavio duet s velikom regionalnom zvijezdom!

"Sreća je propast za tugu" - poručuje je Jure Brkljača u novoj pjesmi koju je trebao otpjevati Toše Proeski. S kojom će pak velikom glazbenom zvijezdom Jure snimiti duet te na koji je način dao svoj doprinos velikom povratničkom albumu ITD benda, koji samo što nije izašao, doznala je Anja Beneta za In magazin!

Jure Brkljača našao se u ljubavnim problemima. Odučio je požaliti se svojem prijatelju i suradniku Miroslavu Rusu.

"Kad ima dana da si u banani, i kad treba da te digne, Rus je uvijek taj lik koji te može dignuti iz onih najgorih dana'', priča Jure.



"Dok je on tako tu cvilio, meni je palo napamet da mu kažem sreća je propast za tugu jer mi se to odavno vrti u glavi. Ta rečenica kao rješenje za sve. sjetio sam se da imam pjesmu i rekao sam - čuj ovo i pustio sam mu pjesmu'', priča Miroslav.

"Inače, ta pjesma mi je ostala još iz onog vremena kad sam radio s Tošom, i čak sam mislio da je neću s nikim snimati, ali Juru jako volim i on je izuzetan glas, ja jako vjerujem u njega i dao sam mu s guštom tu pjesmu da ga malo podignem iz beda.", govori Rus.

''Cijenim Tošu kao pjevača, kao glazbenika, kao osobu, tako da mi je bila velika čast'', dodao je Jure.

Ovo nije prvi put da je Jure otpjevao pjesmu koju je Rus prvo namijenio nekom drugom.

"On ti ima super foru, kad ja radim za ove neke druge pjevače već odavno etablirane, onda Jure se tu muva po studiju i onda on to čuje , ode kući i snimi jedno 20 verzija i samo mi šalje ne bi li tu pjesmu maznuo sebi. Tako je već skinuo nekim velikim pjevačima pjesme, a nećemo sad o tome'', govori Rus.

Sa "Sreća je propast za tugu" Brkljača i Rus nakon godinu dana nastavljaju suradnju. Rus se, naime, bavio povratičkim albumom ITD benda, koji samo što nije izašao. I tu je Jure umiješao svoje prste.

Jurino glazbeno umijeće, osim Rusa, prepoznala su i druga velika glazbena imena. Mladi Zadranin na pozornici se pridružio Sergeju Četkoviću i Dalmatinu u zagrebačkoj Areni, Čoliću pak na koncertu u Koprivnici, a redovito pozornicu dijeli i s Tonijem Cetinskim, s kojim je snimio i duet. Mikrofone namjerava udružiti, eksluzivno doznajemo, s još jednom regionalnom zvijezdom.

"Željkom Samardžićem kojeg ja u zadnje vrijeme jako puno pratim i slušam. Mi smo se čuli s njim, predlozili mu tu ideju i on je pristao, a sad je sve ostalo na Rusu koji mora napisati pjesmu'', govori Jure.

''On je meni više puta rekao da mu je Jure najbolji od tih mladih pjevača i to mi je jako drago'', dodao je Rus.

Kad nije u studiju i na pozornici, Jure dane prvodi u boksačkom ringu.

Najbolji su ipak kad snage udruže u studiju. Sudeći prema reakcijama publike i broju pregleda na YouTubeu, tandem Brkljača- Rus još jednom je iznjedrio hit.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.