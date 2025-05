Jesu li Marko Tolja i Martin Kosovec dobili konkurenciju? Upoznajte ovog mladog Splićanina!

U ovoj priči upoznat ćemo vas s mladim splitskim glazbenikom Mateom Đikićem, iza kojeg su tri rasprodana koncerta u rodnom gradu. Tim povodom na čašicu razgovora pozvao ga je naš Gordan Vasilj za IKN magazin. Među ostalim, otkrio nam je kako je zbog ljubavi prema glazbi odustao od strojarstva, od koga je naslijedio vrhunski glas te što mu je ispušni ventil.

Čini se da su Marko Tolja i Martin Kosovec dobili konkurenciju. Nakon što je zaintrigirao brojne orkestre i krajem prošle godine oduševio dvama koncertima u Hrvatskom domu Split, 29-godišnji Mateo Đikić je nedavno rasprodao i prvi samostalni gala koncert u splitskom Hrvatskom narodnom kazalistu.

''Jedan mladi čovjek da to sve izgura, iznese, koliko god sam samokritičan, toliko sam zapravo u sebi jako ponosan na sebe. I nadam se da će sad nešto uroditi plodom i da će mi malo sad počet zvoniti mobitel, da ću dobivati neke poruke.'', govori Mateo Đikić.

Mateo iza sebe ima zanimljiv put. Iako se u glazbu zaljubio još u ranoj mladosti, nakon srednje škole upisao je studij strojarstva. No, strast za jazzom i swingom bila je jača, pa je ubrzo odustao od tog studija, a obitelj mu je cijelo vrijeme bila najveća potpora.

''Bilo im je malo neshvatljivo ipak, priželjkivali su neku opipljivu struku, nešto što se može raditi i živjeti od toga, to je bilo to strojarstvo. I pokušavali su mene malo, ajde to, ali jednostavno taj umjetnik u meni nije mogao to dopustiti da se tek tako odreknem glazbe u svom životu i evo, nastavljam živjeti i disati glazbu.'', kaže Mateo.

Njegov grleni glas prepoznat je još u osnovnoj školi, a naslijedio ga je od bake, čiji je najdrazi miljenik.

''Ona redovito zapjeva u crkvi svako jutro i ona govori da sam ja povukao njezin gučak. Ali otac je zapravo bio blueser i svirao je malo bas, rođak je isto svirao gitaru roker pa sam ja to sve s interesiranjem gledao. Gurnut sam u školski zbor u osnovnoj školi (gurnut s guštom), jedini muškarac u ženskom zboru i od tada se to sve počelo rolati.'', priča.

Ovaj talentirani Splićanin je paralelno trenirao nogomet, ali glazba je pobijedila i u ovom slučaju.

''S velikim Zoranom Vulićem sam imao čast trenirati i to je neka ljubav koja je uvijek ostala u meni. I dan danas pratim utakmice, Ligu prvaka, naravno Hajduka i rekreativno bacim na balun, reklo bi se ovdje.''

Mateo ne želi miješati kruške i jabuke te ulaziti u estradne žanrove koji nemaju veze s njim. Svoje muziciranje vidi na događajima, u profinjenim ambijentima i u teatru.

''To me se već godinama gura 'uzmi harmoniku i sviraj', ali ljubav je ljubav i emocije su zeznuta stvar.''

Na pitanje je li ikad ipak pomislio odustati od glazbe, odgovara.

''Kako ne. Mislim da dosta umjetnika i s uspješnim karijerama dolaze na to pitanje 'zašto ja to radim?' I nakon koncerta kad je sve prošlo divno i krasno morao sam se probudit jedno jutro i pitat se je li meni sve to trebalo. To je neko gorivo koje me vuče naprijed.''

Otkrio nam je i kako puni baterije za koncerte na kojima vjerno oživljava duh zlatne ere swinga i jazza.

''Strastveni sam uživač u kompjuterskim igricama, tako da kad god mi treba da malo pobjegnem od te realnosti i od ovog ponekad i okrutnog svijeta, uđem u taj svijet igara i na taj način se odmorim.''

Uz snažan spoj tradicije i mladenačke svježine, sigurni smo da njegovo glazbeno vrijeme tek dolazi.

