Ekipa IN magazina donosi razgovor s holivudskom zvijezdom na najukusnijem zadatku!

Od kreiranja večere za engleskog kralja do kulinarske turneje kroz Italiju. Popularni holivudski glumac talijanskih korijena Stanley Tucci, velika je gastronomska zvijezda. O svojim iskustvima putovanja od tanjura do tanjura te mukama kuhanja za vlastitu kćer, ekskluzivno je razgovarao s našom Aleksandrom Keresman za IN magazina.

Glumac Stanley Tucci živi san mnogih. Putuje onamo kamo ga vodi nepce, a ono ga savršeno navigira prema najukusnijim destinacijama diljem Italije. Iako i dalje briljira na filmskim platnima u naslovima poput Konklave, gledateljima je poznat i kao vodič kulinarskim bogatstvima naših pomorskih susjeda.



''Oni žive da bi jeli, a svi drugi jedu da bi živjeli. To je istina. Možete razgovarati s taksistom ili aristokratom oboje će vam pričati o hrani i pričat će o njoj na isti način'', govori Tucci.

Nakon sedam nominacija za Emmy i tri uzastopne godine osvajanja kipića serijalom Stanley Tucci: U potrazi za Italijom, došlo je vrijeme za nove avanture. U novoj sezoni jednostavna naziva Tucci u Italiji upoznaje nas s lokalnim chefovima, entuzijastima, ribarima, ženskim glavama obitelji, čak i kaubojima.



Koje je najčarobnije mjesto u Italiji kada govorimo o iskustvu uživanja u hrani, koje mjesto je njegovo srce?

''Ima ih puno ali obožavam Toskanu, Lemarque je izniman puno ljudi, ne zna za to ali Trentino alto aldige na sjeveru, on je dio tih pet epizoda koje će biti emitirane ove godine. To je čarobno, iako mrzim tu riječ, mjesto predivno je, planine, jezera, rijeke, topografija, hrana, predivno'', kaže.



Koje jelo bi trebalo svakome biti na listi onih koje moraju probati prije nego umru?



''Lasagna bolognesse'', zaključio je.



Iako mu ne bismo proturječili, Gospodin Tucci ipak je ponešto pristran. Njegovi talijanski korijeni i dio života proveden u Firenci značajno su utjecali na okusne preferencije, ali i povezanost upravo s ovom kulinarskom mekom.



''Što više putujem Italijom to više toga vidim, sve me više toga podsjeća na ljude iz djetinjstva. Ljude kojih više nema. Možda vidite nekoga tko izgleda kao vaša teta ili prateta, ili vaš djed, to vas pogodi i osjećate se povezanije s ljudima koje ste izgubili'', kaže.



Postoji li jelo koje više nikad ne želi kušati. Iz emisije?

''Ne, tu nema ničega što ne bih ponovno kušao. Da, znate što ne volim, marakuju. Mislim da je odvratna. Ne volim slatko i ne volim korijandar. Spreman sam probati gotovo sve. Ne volim ljuto, nikad nisam volio, ali iskreno jest ću što god i tako je i bilo na ovom putovanju. Bilo je tu puno iznutrica, što ja volim. Kad sam gledao epizode pomislio sam zaista je bilo puno iznutrica u ovim epizodama, ali to je Italija, oni to jedu. Činjenica je da Firentinci i dalje nakon stoljeća i stoljeća to jedu ne zato jer moraju nego jer je ukusno'', priča.



Koji je njegov grešni užitak koji bi šokirao talijanske ''none''?



''Tuna melts''. Znate što je to? Uzmete konzervu tune, ali ne talijanske tune, majonezu, crveni luk, peršin, napravite od toga nešto nalik salati od tune stavite na komad kruha, malo sira, gore opet šnita kruha i tostirajte ga u tavi. Za Talijane to bi bila noćna mora ali ja to obožavam'', objasnio je.



A morate vjerovati ukusu čovjeku koji je bio zadužen za osmišljavanje i organizaciju večere za nikog drugog doli kralja Charlesa. Iako, čini se da je za kralja lakše kuhati nego za vlastitu djecu.

Bogatstvo talijanske kuhinje, od regije do regije, teško da je moguće iskusiti za jednog života, no Stanley daje sve od sebe da nam, barem kroz ekran, u domove donese djelić tradicije s tanjura.



''Osjećam se izrazito sretnim, jako sretnim'', zaključio je.

