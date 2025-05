Šest naših kraljica dokazalo je da su dostojne svjetskih kazališnih pozornica!

Franka Batelić debitirala je u mjuziklu. Predstava Six, u kojoj ima jednu od uloga, doživjela je svoju prvu izvedbu. A šest kraljica, odnosno pjevačica i glumica, dokazalo je da su dostojne svjetskih kazališnih pozornica. Kako je bilo na premijeri, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Šest kraljica, šest priča, jedan spektakl. Kraljice su zasjale na pozornici, a atmosfera iza kulisa bila je nabijena emocijama i uzbuđenjem.



''Jako dobar osjećaj, mislim da smo spremne, uvježbane i stvarno jedva čekamo evo taj prvi broj, prvi trenutak izlaska pred publiku'', izjavila je Franka Batelić.

''Jedno od ljepših iskustava, baš onako supporting community i preljepo je bilo raditi'', govori Tara Thaller.



''Mislim da smo se dobrog dijela treme riješili sinoć jer smo imali prvi generalnu probu pred publikom. Tako da smo večeras još više uzbuđene, ali mislim da će to večeras biti još tri puta bolje nego sinoć'', dodala je Sara Vojičić.

Franki Batelić ovo je prva kazališna premijera. I ostvarenje sna.



''Godinama maštam o tome da budem u muziklu. I posebno mi je drago da je to Komedija i mjuzikl Six. Užasno je fora, užasno je glasno, dinamično, smiješno, pametno'', priča Franka.

Uzbuđenje je prenijela i na djecu.



''Oni pjevaju svaki dan moju pjesmu'', otkrila je Franka.

Franku je u publici podržao suprug Vedran Ćorluka, a Saru otac - pjevač Bijelog dugmeta Mladen Vojičić Tifa. Ovaj mjuzikl izazvao je velik interes javnosti. Stoga je premijera vrvjela poznatim licima. Poseban je osjećaj, kažu glumice i pjevačice, kad se razmakne zastor i u publici vidiš svoje drage ljude.



''Mislim da će me u tom trenutku ulovit trema kad skužim te ljude kojima sam zapravo sve ove mjesece stalno pričala o tome, da su napokon došli pogledati to o čemu sam toliko se brinula i pričala doma, mislim da će me u tom trenutku krenut trema'', priznala je Franka.



''Vidjela sam sve ljude koji su mi došli. I čak sam imala još veću tremu zbog toga tako da ću se večeras truditi da ne gledam u pravcu gdje znam da se jedan neki muji ljudi, osim pred kraj. Na kraju samo mogu da im bacim koju'', dodala je Sara Vojičić.

Mjuzikl Six priča je koja prati šest žena engleskog kralja Henrika VIII., koje se susreću kao pop pjevačice i natječu kojoj je u životu bilo teže.



''Kako kažu u predstavi, ovo je naš show gdje se mijenja povijest'', rekao je Igor Barberić.



''Znači, ima nešto u duhu ove predstave jer je cijela porula ta zajednica ta ženska snaga i žene zajedno koje se podržavaju tako da je to procurila nama svima, meni kao počasnoj ženi, da smo jednostavno kroz cijeli proces da smo jedna velika obitelj'', govori Barberić.

Mnogima je ovo tek početak velike kazališne karijere, ali ima i onih s dugim stažem.



''To je bila Kosa, 2003, ja sam imala čitavih 18 ravno iz školske klupe'', prisjetila se Vanda Winter.



''Prva moja premijera bila je u HNK Osijek radila sam Moje pjesme, moji snovi, to mi je bila prva uloga kazalištu'', rekla nam je Dora Masle.



''Najmlađa da sam bila, kad sam imala 10 godina u HNK u Operi'', kaže Tara.



''Mislim da sam imala 8 godina, igrala sam neku curicu u dramskom studiju'', prisjetila se i Nika Ivančić.

One nisu samo kraljice iz povijesti – one su kraljice pozornice. I sudeći prema ovacijama, njihova vladavina tek je počela.

