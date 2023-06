Jedna od najpoplarnijih svjetskih grupa duhovne glazbe uskoro u Hrvatskoj, a pridružit će im se naši glazbenici!

Jedna od najpoznatijih svjetskih kršćanskih grupa Hillsong United u subotu dolazi u Hrvatsku. Pula je, naime, među rijetkim gradovima koji su se našli na popisu njihove europske turneje. A u prekrasnom ambijentu pulske Arene pridružit će im se i domaći glazbenici. Detalje donosi naša Dijana Kardum u prilogu In magazina!

''Pozdrav Pula, mi smo Jared i Matt iz Uniteda i jako smo uzbuđeni što dolazimo u Pulu ovog ljeta'', poručili su.

Dobitnici Grammyja ali i brojnih drugih nagrada, vodeći svjetski bend u duhovnoj glazbi Hillsong United, čije pjesme broje milijunske preglede na internetu 03. lipnja nastupit će u Puli.



''To je možda 20 godina, trud i rad u suvremenoj kršćanskoj glazbi, gdje sam ostvario mnoge kontakte s njihovim kolegama koji su došli u Hrvatsku prije, pa su im javljali naravno. Oni se nalaze svako toliko i onda je glas o Hrvatskoj došao do njih i evo nakon 20 godina napokon Hillsong United u Hrvatskoj'', govori Andrej Grozdanov.

Ovoj australskoj skupini na pozornici će se pridružiti i vodeći kršćanski glazbenici iz Hrvatske ali i regije.



''Ivana i ja ćemo zajedno izvoditi program koji smo izvodili prošle godine na stadionu. Tako da je to dobro uhodani program, dobro provjereni program s našim dragim zborom Mihovil iz Splita. Jako smo uzbuđeni, jako smo sretni jer naravno nastupamo u najljepšoj Areni na svijetu, u Areni Pula i lijepi je to jedan slijed događaja, da nastavljamo te velike vanjske koncerte po tim velikim mjestima'', otkrila je Marija Husar Rimac.



''Pripremamo pjesme koje nisu od Hillsonga jer ćemo ipak to prepustiti njima da nas oduševe sa svojim izvornim pjesmama. Tako da imamo neki blok koji smo sastavili i vjerujemo da će ljudi u tom programu počet uživat, a od 20 sati očekujemo nebo na zemlji'', govori Franciska Perković.

Značaj ovog benda u svijetu duhovne glazbe zaista je velik. Prepjevi njihovih pjesama izvode se po cijelom svijetu, Moj Isus, Kako divno ime je to, Dubine samo su neke od njih. Upravo su Dubine popularne čak i među publikom svjetovne glazbe.



''Nekako su nam te Dubine svima duboko ušle u naše živote, one su neizostavan dio naših koncerata, Ivana i ja i dalje radimo koncerte svjetovne glazbe... i onda ljudi koji nisu upoznati s tom vrstom glazbe nam prilaze koja je to pjesma, kako je to predivna pjesma jer ta pjesma je stvano, glazba nema granica. Kad te nešto dotakne u srce, tekst, glazba, to je nešto fenomenalno'', govori Marija Husar Rimac.



''To su ljudi od kojih mi učimo, čijim pjesmama se hranimo i na kraju krajeva svatko od nas doma stvarno obožava Boga s njihovim pjesmama. Apsolutno smo uzbuđeni. Jedva čekamo osjetiti prisutnost Božju sa njima i vjerujemo da će Bog toga dana stvarno činiti velike stvari'', kaže Franciska.

Pula je među samo devet mjesta u kojima će Hillsong održati koncert u sklopu svoje eruopske turneje.

''Mislim da će biti iznenađeni. Obično dođu u vrlo organizirane prostore kao što je Arena Zagreb ili mnogi drugi, a u Puli će dobiti pijesak i kamen. Točno ono kako je bilo prije 2000 godina. Ali kad su vidjeli slike su izrazito bili oduševljeni'', govori Andrej Grozdanov.

Oduševljeni će biti i oni koji 3.lipnja dođu u Arenu na ovaj jednistveni događaj duhovne glazbe.

