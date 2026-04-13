Ivanka Boljkovac o cijeni slave: ''Nemam svoju djecu, jednostavno sam ganjala karijeru''

Naša operna primadona Ivanka Boljkovac uživa u zasluženoj mirovini i kako kaže - napokon se posvetila sebi. Otkrila je tko joj je bio najveća potpora. A je li ikad zapjevala turbo-folk te bi li nešto drugačije napravila u životu, podijelila je u razgovoru s našom Patriciom Novaković

Ivanka Boljkovac, hrvatska sopranistica, glumica i nacionalna prvakinja Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, nakon nešto više od 40 godina bogate karijere, oprostila se od kazališne scene i 2021. godine otišla u zasluženu mirovinu.



''Kažu, ideš u mirovinu, a ja sam rekla ne ne idem u penziju, ja ću i dalje raditi, ali sam se predomislila i mogu vam reći da je to jako lijepo, sad se mogu konačno posvetiti sebi.''

Ivanka Boljkovac - 6 Foto: In Magazin

Iza nje su brojne nagrade za iznimna pjevačka i glumačka potignuća. Najveća podrška tijekom cijele karijere bila joj je majka Kata, koja je preminula prije 4 godine i tada je Ivankin glas jednostavno utihnuo.



''Ja scenu obožavam, ali sam jednostavno poslije smrti majčice, nekako taj gucak mi se zatvorio, otpjevala sam bila završnu predstavu da se oprostim od publike, od kolega, ali poslije toga sam mrvicak pjevala samo kad su me jako molili da otpjevam i od onda sam prestala i mogu vam reći da to nije loše.''



Ivanka je svoj život, kaže, živjela punim plućima. Otkrila je kako je voljela, kako ona kaže, zaružiti s društvom u mlađim danima, no priznaje - neke bi stvari ipak napravila drugačije.

''Možda bi se neke stvari mogle promijeniti, da malo bolje prođem u životu, da ne prolazim uvijek glavom kroz zid, ali opet s druge strane to sam ja, ja sam cijeli život sama probijala.''



Katkad te život natjera na teške izbore između karijere i privatnog života. Ivanka je tada - odabrala sebe.



''Ja sam žrtvovala familiju, svoju osobnu, evo. Ja koja obožavam djecu, nemam svoje djece, jednostavno sam ganjala karijeru, jer ja sam ipak iz jedne neimaštine izašla, ja sam morala dobro paziti da ne napravim kakvu svinjariju, i da idem naprijed, jer me nije imao tko pridržati ili pomoć mi. Tako da sam ja ušla u te vode, a kad sam ušla više nije bilo izlaska, je da bi ja voljela da sam imala ne košarkaški tim nego nogometni tim, ali ja i dan danas velim da su sva djeca moja.''



Mnogi ljubitelji klasične glazbe pamte ovu divu po izvrsnim interpretacijama Dome u operi ''Ero s onoga svijeta'', no njezin je životni put lako je mogao biti ispisan drugačije.

Ivanka Boljkovac - 3 Foto: In Magazin

''Pa ja sam trebala biti narodna pjevačica, još kao dijete, ali kako je moja mama radila u glazbenoj školi i uvijek smo pjevale, naravno narodnu, zabavnu glazbu, i onda sam počela svirati violinu i eto.''



A kako najbolje otkriti što Ivanka nikada ne bi napravila u karijeri nego jednom brzopoteznom igrom, koju pogledajte u prilogu IN magazina.



Za kraj, otkrila nam je i malu tajnu - možda ipak još jednom u životu zapjeva, ali samo pod uvjetom da je to u dobrom društvu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

