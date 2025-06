Ivan Rakitić o životu u Splitu i ljubavi prema supruzi Raquel: ''Ja sam njezin najveći fan!''

Split je ovih dana bio središte nogometne radosti, i to zahvaljujući Ivanu Rakitiću, koji je u gradu podno Marjana pokrenuo vlastitu nogometnu akademiju za najmlađe talente. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, kojem je proslavljeni Vatreni progovorio o ljubavi, braku, odgoju kćeri i životu u Dalmaciji. Ne propustite!

Mogao je Ivan Rakitić svoj veliki projekt - nogometnu akademiju za talente od 6 do 14 godina lansirati u Španjolskoj, Švicarskoj ili Njemačkoj, ali on je za ostvarenje dugogodišnjeg sna izabrao voljeni Split, u koji se zbog Hajduka s obitelji preselio u srpnju prošle godine.

''Na djeci ostaje svijet i vidjeti taj osmijeh ili kad su me došli zagrliti, da me pitaju neke stvari, to je najljepše. Mi svi hoćemo i želimo osvajati titule, ali ovo je najveća titula. Taj osmijeh, ta sreća, ta ljubav, zato sam tako sretan i ponosan danas.'', govori Rakitić.

A Raketa ne krije koliko je ponosan i na svoju suprugu, lijepu Španjolku Raquel, s kojom je nedavno proslavio 12. godišnjicu braka, a koja se jako brzo prilagodila životu na jugu Hrvatske.

''Kad me žena u početku pitala, Ivane, kako se živi u Splitu, u Hrvatskoj? Meni je bilo teško odgovoriti jer ja ovdje nikad nisam živio, ja sam se rodio i odrastao u Švicarskoj, kasnije jako mlad otišao u Njemačku i završio u Španjolskoj. Ja nisam znao kako je biti ovdje u prvom, u trećem, u petom, u osmom, u 12-om mjesecu i kad smo vidjeli sami kako je, moram priznati fantastično je.'', govori Ivan.

Ivan Rakitić - 1 Foto: In Magazin

Ivan Rakitić - 2 Foto: In Magazin

Život u Splitu Rakitiće podsjeća na njihov život u Andaluziji.

''Žena presretna, zadovoljna, djeca uživaju, imaju svoje prijateljice, svoj krug. I mlađa kćerka mi prije neki dan kaže 'tata, idemo kući', nešto smo pričali o odmoru, ali kaže ona ne, kući u Splitu, i to je lijepo. Vidjeti da su one sretne i zadovoljne, to je sve na svijetu.''

U obitelji Rakitić i dalje je španjolski prvi jezik, ali njegova Raquel se doista trudi naučiti hrvatski, u što smo se uvjerili i nedavno, kada su dali ekskluzivni, zajednički intervju za In Magazin.

Ivan Rakitić - 3 Foto: In Magazin

''Meni je moja žena sve na svijetu, ja sam prvi njezin fan, njezin freaky, ona mi je sve na svijetu. Kad vidim s koliko ljubavi i osjećaja ona doživljava Split, moju domovinu. Kako je rekla prije neki dan, 'ajmo na buzaru'. Ja kažem što si rekla? Obožavam svoju ženu kako je sve ovo primila, ona je moja podrška i njoj naravno jedno veliko hvala na svemu.'', govori Ivan.

Njihove dvije kćeri u gradu podno Marjana pohađaju internacionalnu školu.

Ivan Rakitić - 7 Foto: In Magazin

''Neki dan sam bio s direktoricom škole, rekla je da je presretna, zadovoljna i ponosna na moje kćeri i to mi je sve. Je, ja igram nogomet i moram se boriti da ispunim san svima u Splitu, ali vidjeti tu sreću mojih kćeri, to mi je sve na svijetu i zato sam tako sretan da smo na kraju napravili ovaj korak, da smo došli zajedno u Split i Hrvatsku.'', govori Ivan.

11-ogodišnja Althea i osmogodišnja Adara od malena pokazuju ljubav prema sportu.

Ivan Rakitić - 6 Foto: In Magazin

''Starija trenira i tenis i odbojku, mlađa ide na plivanje i ode na jahanje, obožava životinje. Kako god bitno da su sretne, da uživaju, radimo na tome da možda osvoje i neku olimpijsku medalju, možda Wimbledon ili Roland Gaross.''

Na pitanje priželjkuju li proširenje obitelji, 37-godišnji Rakitić odgovara.

''Nikad nije dosta djece, kao i ovdje u kampu. Stigli smo do 200, ja bih htio imati i 300, 400 i 500. Ništa još supruga i ja nismo o tome odlučili, vidit ćemo, što dragi Bog da. Uživamo sa svojom djecom, sad više nisu ni bebe male, vidit ćemo.''

U slobodno vrijeme druže se s kumovima i prijateljima, zajedno šeću svoja dva psa, odlaze na Marjan i u teretanu, na koju je Ivana nagovorila dvije godine mlađa Raquel.

Ivan Rakitić - 8 Foto: In Magazin

''Idemo skoro svaki dan, uživamo. Volimo se zajedno družiti, da ti ne kažem, kako nam prođu ta dva sata u teretani. Čak nam poslije treninga neki ljudi nam dođu i kažu kako nas je lijepo vidjeti zajedno, treniramo isto, imamo isti program. Njoj je super, ona ima svoj krug, svoje prijateljice, voli tu modu, to prati i stvarno se dobro snašla.''

Prije odluke o kraju ili nastavku karijere u dresu splitskih Bijelih, Raketa, koji je nedavno postao komentator na jednoj španjolskoj radiopostaji, napunit će baterije uz obiteljsko putovanje.

''Ići ćemo malo do Italije i ako uspijemo uhvatiti malo vremena do Seville, da vidimo obitelj, tamo gradimo i kuću, da vidimo kako to napreduje, je li sve u redu i to je to, i onda ćemo odlučiti di ćemo i što ćemo.''

Ivan Rakitić - 4 Foto: In Magazin

Buduci da su zavoljeli Split, a bez obzira na odluku o kraju ili nastavku karijere, sasvim je izvjesno da će neko vrijeme ostati u dalmatinskoj metropoli.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

