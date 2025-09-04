Frontmen Vatre otkrio nam je zanimljivost o neočekivanom duetu: ''Ja govorim sve krivo, a on me popravlja''

25 godina uspješne karijere, 10 albuma i bezvremenski hitovi kao što su ''Tango'', ''Slatke suze, gorka ljubav''. Pogađate, riječ je o virovitičkoj grupi Vatra. Ovo ljeto dečki su proveli radno. Frontmen Ivan Dečak otkrio je za IN magazin zanimljivost o neobičnom duetu i kako je na turneji uspio spojiti ugodno s korisnim.

Dečke iz grupe Vatra u Karlovcu je, osim publike, dočekala i kiša, koja im nije strana, s obzirom na to da su uz kišu na Šalati slavili 25 godina karijere, a jedna je stvar kod nje posebno zanimljiva.



''I uvijek vikendima kad bendovi sviraju, padne kiša. Ali bože moje, to je sastavni dio života'', govori Ivan Dečak.

Vatra je ove godine objavila Live sa Šalate, ali i singl Ježurka, kojim je najavljen i album, a frontmen benda Ivan Dečak otkrio je i kada ga možemo očekivati.''Album je gotov, čekamo da ga odštampaju, u Poljskoj se štampa vinil, dolazi negdje sredinom devetog mjeseca i tad izlazi i novi single, novi videospot i ploča'', govori Dečak.No tu nije kraj iznenađenjima koja se kriju na albumu…''Bit će nešto još luđe od dueta, i mislim, nešto što, ja koliko znam nitko nije napravio, ali ne smijem ti otkrit, jer to sve zajedno s pločom izlazi u devetom mjesecu, jedna suradnja, neobična, skroz drugačija, jedva čekam podijeliti sa svima vama'', govori Ivan.

Radi li možda na novim pjesmama za nekog od kolega?



''Ja konstantno radim na pjesmama, ali ne radim ciljano sad ono kao neka pjesma za ne znam nekog određenog, uvijek kao meni pjesma sama kao kaže, tipa ne znam, pjesma 'Mali krug velikih ljudi' je završila kod Massima, jer je ona meni sama to nekako govorila da treba bit Masimova, duet sa Urbanom Tremolo, zato što sam čuo tog Urbana, duet sa Božom Vrećom u pjesmi 'Rum na usnama', sve su to pjesme meni same zapravo rekle, ja nikad ne sjednem, uzmem olovku papir i gitaru i kažem sad ću napisati pjesmu za tebe', priča.



Osim albuma s grupom, Ivan Dečak planira izbaciti i album s dječjim pjesmama.



''Pa plan je sljedeće godine. Da, imam hrpu tih nekakvih ideja i taj nekakav dječak u meni je konstantno budan. A sad još kako sam postao i otac, nekako kao da sam samo refreshao to svoje djetinjstvo, pa te nekakve pjesme dječjeg karaktera izlaze iz mene ko na pokretnoj traci''.



Na albumu će se naći i duet s njegovim sinom Leom, a iskustvo odlaska u studio obojica će sigurno pamtiti cijeli život.



''Bio je fenomenalan osjećaj, vrlo jednostavan, jer studio imam u svoj kući. Tako da samo smo iz dječje sobe ušli u studio i snimili tu pjesmu. Ja sam njega stavio u ulogu da on mene ispravlja. Ja govorim sve krivo, a on me popravlja. Zapravo i činjenica da mi kao roditelji, ako slušamo malo svoju djecu, možemo jako puno naučiti od svoje djece''.

Pa da čujemo, što je Dečak naučio iz prve klupe od svoje djece.



''Pa naučio sam bit još više zaigran. Naučio sam slušat malo više. Naučio sam i bit roditelj, odnosno to učim čitavog života. Jer, znaš, ono, priprema za roditeljstvo baš i ne postoji. To je jednostavno… Dijete dođe i ostane kod tebe, ne ide više nikud kod tebe je i ti učiš od njega, on uči od tebe tako da roditeljstvo se uči čitav život''.

Gdje je proveo ljeto?

''Ja imam tu sreću, sam taj poziv, ne volim reć' za glazbu da mi je posao nego poziv omogućuje mi da boravim gdje god želim, tako da ljeti selim u našu obiteljsku ljetnu bazu ili oazu na otok Krk. Ovo ljeto je bilo nešto kraće, svega 77 dana, boravka na Krku, ali od tamo odlazim na sve koncerte kao i ovdje večeras i vraćam se. Tamo isto tako imam mali svoj pokretni studio gdje non stop nešto snimam, zapisujem, naravno jako puno se družim sa, sa dragim ljudima, sa svojom djecom, bavim se podvodnim ribolovom, tako da ugodno s koristim''.

U glazbenim vodama dobro pliva, no kakva je situacija bila u moru kada je ulov u pitanju?



''Ove godine ništa pretjerano. Iako sam išao i na tune, ali nisam imao tu sreću i nije me pomazilo. To i čini ribolov interesantnim, jer nikad ne znaš kada će riba doć''.

