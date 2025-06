Indira Levak otkrila nam je kakva je kad siđe s pozornice i skine šljokice: ''Poput skitnice''

U životu i karijeri – za nju nikad nije bilo dileme. Radi srcem, pjeva punim plućima, a publiku i ovog puta osvaja bez zadrške. Pjevčica Indira je udružila snage s glazbenikom iz Pule i predstavila novi plesni hit. U prilogu Hrvoja Krole za IN magazin otkrila nam je što ju danas najviše opušta te kakva je kad siđe s pozornice.

Ljetni hit koji se ne zaboravlja i videospot koji je već osvojio društvene mreže. Nova pjesma ''Nema dilema'' spojila je Indiru i mladog Puljanina s umjetničkim imenom Manč. Iako je on tek na glazbenom početku, Indira kaže – ukrao je kadar.



''Dakle, on je onako malo uletio da osvježi cijelu ovu priču. Tu je spoj ajmo reći stare glazbene garde ali i nove, stara glazbena garda je Miro Buljan i Neno Ninčević, ali sam dodala i mlade snage u moje redove ZePelin i Manč koji je isto tako dao mali tuch'', objasnila je Indira.



Glazba ih je spojila, a vibra je, kaže Indira, bila trenutna. Spoj iskustva i mladosti, starog i novog zvuka – i to sve u ritmu ljeta



''Čujete ovo more, šum mora, a onda tamo negdje udara najbolji party na obali i pjeva indira i ''Nema Dilema'' Veselim se vama i pjesmi'', kaže.

Dok gori pozornica i trepere reflektori, Indira i dalje pleše kao u najboljim danima. Glazbene žanrove mijenja s lakoćom, ali jedno ostaje isto, energija koju jednostavno ne možete ne primijetiti.

''Spavala sam tri sata, radim jako puno, sinoć sam pjevala, sutra me čeka Crna Gora, ma to je ta vedrina koju imaš u sebi i nosiš, a kao drugo tko voli vidjeti mrzovoljnu pjevačicu. Mene kad pitaju uvijek sam najbolje, da spavam i jedan sat uvijek sam najbolje širimo samo pozitivu'', kaže Indira.



A kada skine šljokice i siđe s pozornice, postaje mirna žena koja obožava prirodu, šetnje i svojeg psa.

''To je jedna totalno drugačija Indira, vrlo mirna. Izgledam poput skitnice doma onako raščupana u nekim krpama neprepoznatljiva. Volim duge šetnje sa svojom Blue, sa svojom stafordicom. Obišli smo sva moguća polja i gledali kako raste kukuruz, od one male bebe kukuruza do ovolikog kukuruza tako da volim šetnje i putovanja'', otkrila nam je.



Putovanja, filmovi i pokoja zdjelica kokica, male su to tajne velikog izvođača. A što je s ljubavi?



''Pa ljubav prema životinjama, evo vidi psa, ljubav prema glazbi, ljubav prema tebi, divan si mi danas. Ma širim ljubav na sve strane'', govori nasmijana Indira.



S trideset godina karijere iza sebe, ova glazbena kameleonka prošla je sve - od dancea do tambura, od Halida do ljetnih festivala. Danas je, kaže, više nego ikad, živa, svoja i nezaustavljiva.



''Hvala ti Bože to je veliki blagoslov da ja non-stop radim i pjevam i ima me na sve strane. Kaže mi menadžer da radim nikad više u životu, puno je koncerata i cijela regija pleše u ritmu Indire i to me neizmjerno veseli. Samo da mi da Bog zdravlja, samo da mi kuk ne otkaže da mi disk ne napravi neko zlo i ja sam nezaustavljiva'', zaključila je Indira.



Kad pjeva, svi pjevaju s njom, a kad stane, to je samo da udahne i krene dalje. Jer kod Indire – nema dilema.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.