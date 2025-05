Hoće li na ovogodišnjem Hanžekoviću pasti jedan pomalo neobičan rekord?

Tradicija je tu da se poštuje. Dobro to znaju i sportaši koji se svake godine iznova vjerno vraćaju Boris Hanžeković memorijalu. Osim pokušaja skidanja sportskih rekorda, svake se godine okušaju u još jednom međusobnom natjecanju. Natjecanju na kojem se pojede barem 10 do 12 janjaca. Detalje ima Sanja Jurković u prilogu IN magazina.

Od legendarnih uspjeha Milke Babović 50-ih godina, pa do Usaina Bolta koji je odbio 200 tisuća eura da trči u Zurichu kako bi mogao nastupati u Zagrebu – Memorijal Borisa Hanžekovića ovih dana slavi jubilarnu 75. obljetnicu.

''Ovo mi je omiljeno mjesto, imamo doista dobru publiku, oni se posebno užive, postane lijepo i glasno. To nam daje energiju, što je odlično'', rekao je Tom Walsh, bacač kugle.

''Nikad nisam skakala u nekakvom sličnom okruženju, a kamoli na zagrebačkim fontanama. Nadam se da će to malo i privući ljude, jer stvarno bude spektakl'', dodala je Jana Koščak, atletičarka.

''Sport mi je dao toliko toga, imam prijatelje po cijelom svijetu, imam iskustva iz cijelog svijeta, a sve to zbog bacanja čelične kugle. To mi je prilično cool'', govori Wlsh.

Karte na stol za Janu, može li preskočiti fontanu?

''Uf, ne znam koliko je visoka, iskreno nisam nikad stajala pored nje, tako da, a vrlo vjerojatno ne, ali i da preskočim pola fontane, ja sam zadovoljna, ali mogu probati definitivno, u petak'', rekla je Jana.

Jer nemoguće za ovu Varaždinku nije izjava već izazov.

''Iskreno, kad se odvojite od poda imate osjećaj k'o da letite, to mi je možda najdraži dio oko skoka u visi i zato što baš volim tu disciplinu, toliko ste visoko u zraku, baš ono k'o da poletite na trenutak, tako da dobar je osjećaj letjeti preko letvice, to mi je definitivno najdraže'', priča Jana.

Nedavno je proslavila 19. rođendan, a ovih je dana na slatkim mukama.

''Upravo proživljavam zadnja tri dana srednje škole, maturantica sam, sad budu u petak slavlja. Dobro, ja budem tu skakala, ali meni bude tu slavlja, nadam se. Ali da, maturantica sam i u devetom mjesecu upisujem fakultet'', priča Jana.

I dok se njezina ekipa priprema za Norijadu u petak, Jana se sprema na obaranje rekorda.

''Ponekad mi bude žao, zato jer evo moji prijatelji stvarno puno izlaze, znate sad smo ono, tinejdžeri u tim recimo najboljim godinama za izlaske i klubove i sve. Nekad mi bude žao, ali onda opet sjetim se koliko me stvarno atletika veseli i ispunjava, čak i ta natjecanja zapravo za to treniram, za taj osjećaj nekakve euforije i ono, uspješnosti na natjecanju. Tako da meni to na neki način recimo zamijeni klubove i alkohol, možda i neke druge stvari'', govori.

Osim što će napasti sportske rekorde, na njihovu je popisu još jedan kojega bi valjalo oboriti.

''Dečki kuglaši su uvijek govorili da cijele sezone oni na turu njihovom po svim dijamantnim ligama, da se samo razgovara o Zagrebu, da se samo razgovara o toj specijalnoj večeri, ne možemo sve otkriti, ali oni vole naš pašku janjetinu i sve delicije od pršuta i sira i stvarno tu uživaju, u centru su pozornosti. I u šali prošle godine Tom koji je bio na press konferenciji nazvao kao da je to lamb competition. U tom natjecanju svi oni pobjeđuju i svake godine iznenade one koji peku koliko mogu pojesti'', otkriva Natko Bošnjak, direktor Boris Hanžeković memorijala.

Iz provjerenih izvora saznali smo da je riječ o 10 do 12 janjaca.



''10 do 12 janjaca, to mi zvuči kao dobar trač. Mislim da možda nije 10 do 12, ali mislim da obično bude oko 4 ili 5. Mislim da je to u redu'', govori Walsh.

A kad nema janjetine, dobri su i…

''Ćevapi'', govori Walsh.

A ispod ove impozantne vanjštine, krije se meko srce koje novopečeni otac čuva za svoju sedmomjesečnu kćerkicu.

''Mislim da da, ja sam ljubavnik, a ne borac, hahahaha… Ovo je jedna od rijetkih situacija kada sam dugo odsutan od nje, tako da je teško, ali pokušavam gledati na pozitivne strane i doista sam sretan što mogu raditi ono što radim te se natjecati pred, nadam se, 2-3 tisuće ljudi sutra navečer'', govori Walsh.

Doma će se vratiti sit, naspavan i s novim uspomenama. A tko zna, možda usput padne i još koji rekord.

