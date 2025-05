Naša zvijezda koja je osvojila regiju: Ruši granice i živi glazbu svaki dan!

Ona je mlada zvijezda koja je svojim hitovima osvojila regiju. Miach je glazbenica koja povezuje stilove, ruši granice i živi glazbu svakim danom. Kako spaja privatni i poslovni život, što je motivira i kakvi su joj planovi za budućnost, otkriva naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Od crnog pojasa u taekwondou do crvenog tepiha – Miach je prošla put od sportskih borilišta do glazbenih pozornica. Iako je u djetinjstvu sanjala o Olimpijskim igrama, glazba je na kraju pobijedila.



''Crni pojas, to je ono, bila je duga ljubav, htjela sam i na olimpijadu i svašta nešto, ali eto, muzika je uzela svoje. Bitno je da sam fizički spremna za ovakve nastupe, ipak nastupamo po sat, dva nekada, pjevamo, skačemo, tako da eto teretana, a taekwondo možda se vratim jednom rekreativno, ko zna'', govori Miach.

Iako je napustila sportske terene, disciplina joj je ostala u krvi. Miach priznaje da je perfekcionistica. Njezine pjesme poput "Budi tu" i "Led" rezultat su dugog rada, pažnje na detalje i želje da svaka izvedba bude savršena.



''Kod mene je uvijek red rad disciplina, ako si na vrijeme si zakasnio, nema te, tako da je to možda taj neki ono sportski mentalitet. Perfekcionisti ili? Je, perfekcionisti. Mislim, ne u svemu, ali kao u onome što mi je stalo, sve mora biti savršeno, ono, u točkicu''.

Miach je na sceni tek nekoliko godina, ali već je osvojila srca publike. Iako je mogla birati i drugačiji put, glazba je na kraju uvijek bila njezin prvi izbor. Hitovi "SMS" i "NLO" prešli su granice Hrvatske i postali regionalni hitovi.

''Konstantno govorim hvala i baš smo sad moj gitaristi i ja pričali kakav život živimo. Baš sam tako zahvalna i presretna i baš eto, hvala''.



Uspješna karijera zahtijeva mnogo odricanja, ali za ovu magistricu ekonomije glazba je mnogo više od posla. Privatno, Miach je već 4 godine u vezi s glazbenikom i producentom, a zajedno stvaraju glazbu koja ih povezuje i privatno i profesionalno.

''Često me znaju pitati gdje je neki balans? Međutim ja nemam osjećaj da nam je potreban balans, nekako sve ide onako kako treba ići harmonijski, tako da eto lagano je. Full smo iskreni jedan sa drugime, nema tog nekog filtra i mislim da je u tome taj neki ključ našeg rada jer ono skroz smo iskreni i tako dođe najbolji produkt'', govori Miach.



A kad nije na sceni, Miach razmišlja o budućnosti, obiteljskom životu i jednostavnim stvarima koje čine sreću. Kaže da je glazba za nju putovanje, a najveća nagrada su joj reakcije publike.

''Neostvarene želje i snovi, pa ne znam. Mislim, meni je glavni cilj izgraditi kvalitetnu dugoročnu karijeru, glazbenu, i zatim se ono nekako settle down, imat kuću, uvrt, tako da to je neki neostvareni daleki san koji nadam se da hoću jednog dana'', kaže.



Za Miach, glazba nema granica – iako se zasad fokusira na domaću scenu, ne isključuje mogućnost da jednog dana napravi iskorak i izvan Hrvatske.

''Naravno, ako se pokaže neka ono savršena prilika, neću reći ne, ali nije da baš ono aktivno pokušavam. To meni je lijepo ovdje i drago mi je raditi na hrvatskom i nekako širiti ono glazbu kroz Lijepu našu i tako da ja bih ovdje ostala za sada'', kaže.



Ima samo 27 godina, no njezini hitovi osvajaju publiku, no, iza blještavila pozornice, ona je jednostavna djevojka sa snovima o kućici s vrtom. I dok neumorno gradi glazbeni put, Miach ostaje prizemna, zahvalna i spremna na nove izazove, jer za nju, glazba nije samo posao, već način života.

