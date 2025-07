Donosimo ekskluzivni razgovor sa zvijezdom ''Chicago Meda'' Darrenom Barnetom u IN magazinu!

U omiljenoj seriji Chicago Med, američki glumac Darren Barnet osvaja gledateljice ulogom pedijatra. U intervjuu za IN Magazin otkrio je tajne sa seta te neke detalje iz privatnog života, poput onog da mu se djed, slavni američki glazbenik, ženio 11 puta. Sa šarmantnim TV liječnikom razgovarao je naš Davor Garić.

Američki glumac Darren Barnet publiku diljem svijeta osvojio je ulogom šarmantnog Paxtona u seriji Never Have I Ever. Rođen je '91. u Los Angelesu, a s mješovitim japansko-američkim korijenima i znanjem nekoliko jezika, unosi posebnu energiju u svaki lik koji tumači. Od bivšeg studenta komunikologije i hotelskog portira, do hollywoodske zvijezde i novog doktora Frosta u desetoj sezoni hit seriji Chicago Med…

''Jako sam zahvalan što sam u njoj. Moja mama je obožava od prve sezone pa sam sretan što sam u showu koji gleda. Nadam se da uvjerljivo glumim liječnika jer nisam pravi liječnik!''

Na setu imaju prave liječnike koji pomažu glumcima.

''Ne bismo mogli snimati bez njih. Oni paze da budemo što uvjerljiviji na televiziji, paze da sve govorimo kako treba.''

U seriji radi s djecom, je li dobar s njima u stvarnom životu?

''Da, volim djecu, strpljiv sam. Ali ja sam ujak nisam, kad mi nećak postane dosadan vratim ga tati'', šali se.

Njegova majka htjela je da bude novinar, a kako je izgledao njegov kratki pokušaj da bude voditelj, pogledajte u videu.

Zna nekoliko jezika, uključujući i japanski.

''Internet voli preuveličavati. Govorim španjolski, govorim ga tečno, mogao bih poraditi na razumijevanju. Ali japanskom se moram vratiti, učio sam ga u školi, internet vam laže.''

Što je najvažnije da se postane uspješan glumac u Hollywoodu gdje ima toliko nadarenih glumaca?

''Morate biti uporni i otporni. Morate to ozbiljno shvatiti. Ići u školu, vježbati, ne odustajati, ne smijete dopustiti da vas odbijanje pokoleba. Treba imati sreće, ali neće je biti ako stanete.''

Djed mu je bio slavni američki saksofonist, Charlie Barnet.

''Da, bio je popularan 30-ih, 40-ih, 50-ih, imam sve njegove ploče i slušam ga doma'', kaže Darren.

Je li istina da se ženio 11 puta?

''Jest, bio je i uvjeren da ne može imati djece pa je dobio mog tatu!''

Darren nikad nije bio u Hrvatskoj, ali čuo je za Tjedan jahti i volio i ga posjetiti te obići Hrvatsku s prijateljima.

A što je još ovaj simpatičan glumac rekao našem Davoru Gariću, pogledajte u prilogu.

