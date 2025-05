Pogledajte kako su Dubrovački trubaduri oživjeli na velikom platnu!

"Ulicama moga grada", "La musica di notte" , "Jedan dan", "Dok palme njišu grane" - samo je dio bezvremenskih hitova koje su nam u naslijeđe Ostavili Dubrovački trubaduri.

Svoj grad proslavili su u cijelom svijetu, a davne 1968., bili su moralni pobjednici Eurosonga. Priču o mladićima koji su ostavili neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe na velika platna donijeli su Paula i Đelo Jusić Junior. Na zagrebačkoj premijeri dokumentarnog filma "Jedan dan - Priča o dubrovačkim trubadurima" bila je naša Anja Beneta i doznala mnoge zanimljivosti.

"Dubrovačke trubadure uz Zagreb vezuju prekrasne uspomene. To je njihov odlazak na Eurosong , Royal Albert Hall u Londonu gdje su iz Dubrave išli u špaliru sa otvorenim automobilima do današnjeg Trga bana Jelačića gdje je organiziran veliki doček. To je valjda i početak nekih dočeka u Zagrebu", rekao je Đelo Jusić Junior.



"Tada jedna od najvećih dioskografskih kuća Emy Records Columbia je objavila singl na kojem pise Grand Prix Eurosnog 68, Dubrovački trubaduri. Dakle, oni su zaista bili moralni pobjednici. Otvorilo im je sva vrata svijeta i ono što nisam sigurna da li je itko nakon njih ponovio da je u 25 zemalja otisnula ta pjesma na hrvastkom jeziku i još njihove druge pjesme, ali na hrvatskom jeziku", rekla je Paula Jusić.



"Mene osobno vežu uspomene za Đela Jusića koji je bio apsolutni doajen među svima nama i među autorima i među izvođačima. I sjećam se korz njihovu živopisnu odjeću koju su prezentirali, bili su razglednica Dubrovnika za svijet. Puno lijepih pjesma su napravili, a ova pjesma po kojoj film nosi ime bila i ostala vjerojatno najljepša da kažem, glavna pjesma Dubrovnika zauvijek", rekao je Željko Bebek.



"Osobno se te pjesme najviše sjećam jer sam i sam u početku karijere, u vrijeme prije nego sam i sam stao pred mikrofon, poneke od tih pjesama pjevao. Posbeno ovu 'Jedna dan'", dodao je.



Obožavali su ih svi, od Rusije do daleke Amerike. U nasljeđe su nam ostavili bezvremenske hitove.



"1974. godine smo bili zajedno na turneji u Sovjetksom Savezu. Oni su radili prvi dio koncerta, a ja sam radio drugi dio koncerta, tako da su oni mene ustvari pratili. Kad je Oliver svirao sa Trubadurima, svirao je gitaru, a kad je pratio mene u drugom dijelu, svirao je klavijature. I sjećam se u svakom gradu u kojem smo došli, u garderobi bi bio klavir i gdje god bi došli, Oliver bi počeo svirati jednu te istu pjesmu 'Ča će mi Copacabana'. Te godine kasnije, on je pobijedio sa tom pjesmom na Splitskom festivalu a ja sam mu prognozirao: 'Ako ćeć ovako pjevati kao što sad pjevaš, prva nagrada ti ne gine", rekao je Mio Ungar.



Dubrovački trubaduri pozornicu su dijelili s najvećim svjetskim facama, poput Rolling Stonesa, Arethe Franklin i Raya Charlesa.



"Moja obitelj je također duborvačka. U jednom davnom vremenu se i moja majka klinački družila sa Markom Breškovićem. Generalno jesam vezan za to, ali ključna mi je stvar uvijek bila originalnost, autentičnost, domaće, između ostalog uspješnost na domaćoj, a bogami i na međunarodnoj sceni", rekao je Nikša Bratoš.



Zaslužni su i za Hajdukovu himnu "Bili su bili vrhovi planina".



"Oni su bili kao zaštitini znak Hajduka i često su nastupali na njihovim Bilim noćima. I onda kad se pojavila pjesma 'Bili su bili vrhovi planina' što je napisoa Mio Medak prvi dio, Luči iz Trubadura koji je inače strastveni navijač Hajduka, rekao je da je to nešto fantastično."



Nisu bili samo glazbenici. Bili su čuvari duha juga, pjesmom uvezani s morem, kamenom i srcem naroda. Njihove note još uvijek odzvanjaju dubrovačkim Skalinima. Dubrovački trubaduri nisu otišli, oni su ostali: u pjesmi, u vremenu, u nama!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog brutalne figure Danijele Dvornik u badiću eksplodirao Instagram: "Treninzi su se isplatili!"

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Start prema boljoj budućnosti! Utrka Wings for life ove je nedjelje u Zadru!