Možete li zamisliti bučine sjemenke u čokoladi? Upravo ovaj proizvod osmislili su otac i kći Marković

Slatka priča obitelji iz Velike Gorice traje već desetljećima — čokolada je kod njih tradicija koja se prenosi generacijama. U idućem prilogu upoznat ćemo vas s poduzetnim ocem i kćeri koji su svojim bučinim sjemenkama prelivenima čokoladom, od kojih rastu zazubice, ispisali pravu poduzetničku priču.

Oni žive s mirisom i okusom čokolade. Za Marcelu i Dragutina ona nije samo slatkiš, već život, posao i inspiracija.

''Moj otac je začetnik ove ideje. Budući da je radio u jednoj velikoj konditorskoj firmi, prenio je ljubav prema čokoladi na mene.

Kao malo dijete imao sam puno doticaja s čokoladom i zvali su me čak Dado Čokolado. Djeca su dolazila kod mene i isprobavali smo različite okuse'', govori Dragutin Marković.

Otac i djed ovu su ljubav prenijeli i na Marcelu, koja je još kao dijete bila prava degustatorica.

S godinama je i karijeru počela razvijati u smjeru slastičarstva, iako je u početku upisala germanistiku — no vrlo brzo je odustala.

''I onda sam počela raditi po slastičarnicama. Tamo sam se prvi put susrela s čokoladom i pojmovima poput temperiranja — kako se rukuje s čokoladom, što sve treba znati o njoj. To me jako zanimalo.

Kako su tata i djed bili u tom poslu, naučila sam puno i od njih — i tako je sve krenulo'', kaže Marcela Marković.

Ova obitelj prava je riznica znanja kada je riječ o čokoladi. Raditi za sebe, a ne za druge, i imati jedinstven proizvod koji će oduševiti kupce — bio je njihov cilj. Jedno putovanje u inozemstvo inspiriralo je Dragutina za proizvod kojim se danas ponose — bučine sjemenke u čokoladi.

''Birao sam sirovinu s kojom je teško raditi. Koštica je spljoštena i nepravilnog oblika — baš mi je to bio izazov da je oblijemo čokoladom. Dugo mi je trebalo, imao sam puno neuspjeha, ali danas mogu reći da smo vrhunski proizvođači tog proizvoda.''

Zaraznom spoju bučinih sjemenki u slatkom omotaču teško je odoljeti.

Proizvod pod nazivom Choco dolazi u tri okusa — i oduševit će sve ljubitelje slatkog.

''Koristimo talijansku čokoladu koja je pandan belgijskoj — radili smo probe i vidjeli da ništa ne zaostaje za njom. Koristimo tamnu, mliječnu i bijelu čokoladu, koju aromatiziramo narančom. Prirodno bojilo je upravo bučina koštica, a to je naš proizvod — bučine koštice u bijeloj čokoladi s okusom naranče.''

''Naše bučine koštice s čokoladom bogate su cinkom, manganom, fosforom, magnezijem — svega u njima ima.''

A ono čega najviše ima — to je rapsodija okusa. Dragutin i Marcela sigurni su u svoje bučine sjemenke u tamnoj, mliječnoj i bijeloj čokoladi, pa su ih odlučili predstaviti cijeloj Hrvatskoj i prijavili se u društveno-odgovorni projekt Startaj Hrvatska.

''Mislim da je to proizvod koji se rijetko nalazi u trgovinama i koji je zaista inovativan. Gdjegod idemo, uvijek nosimo neku vrećicu bučinih sjemenki sa sobom — bilo na izlet, u goste, pa čak i pred televizor. Kad ne znamo što bismo grickali, otvorimo vrećicu i nestane u trenu. A kad dođemo u goste, ljudi nas često pitaju: ‘Pa dobro, jesi donio koštice?’''

Njihovo radno mjesto danas je pravo čokoladno carstvo, koje su gradili godinama. A cijelu njihovu poduzetničku priču i ljubav prema slatkom ne propustite pogledati u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.

