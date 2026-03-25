Arhitekturu je zamijenio karijerom komičara: Donosimo priču o Vlatku Štamparu

Ako ste se ikad pitali što se dogodi kad arhitekt shvati da su ljudi veći projekt od zgrada – odgovor upravo stiže. S Patricijom Novaković razgovarao je čovjek koji je ravnalo zamijenio mikrofonom – jedan od najpoznatijih stand-up komičara Vlatko Štampar.

Vlatko Štampar, stand up komičar poznat po svojoj visini od preko 2 metra i prepoznatljivom međimurskom naglasku s kojim dodatno nasmijava publiku, svoju je karijeru sasvim nesvjesno započeo još u školskim klupama.

''Rekla si da budu laka pitanja, ali krenulo je arhitektura iz ljubavi, jer mi je bilo lijepo crtati i srednja škola je bila za dizajnera interijera pa se nekako logički nastavilo, ali istovremeno mi je bilo super raditi budalu iz sebe pod velikim odmorom i onda se to krenulo razvijati u neku svojevrsnu karijeru'', kaže nam.

Vlatko Štampar - 5 Foto: In Magazin

Na iznenađenje mnogih, Vlatko je zapravo arhitekt koji je svoju karijeru započeo u uredu. No to nije dugo potrajalo.

''Radio sam u jednom super malom uredu, imao sam super šeficu, kolege, super projekte, ali onda sam osjećao svako jutro polu tjeskobu i onda sam skužio ako mi je vrhunac dana kroasan sa šunkom i sirom onda jednostavno to nije bila moja razina stresa'', priča nam te dodaje.

''Kod stand upa mi je puno bolje da je rezultat odmah očit. iste sekunde znaš da li valjaš ili ne valjaš, ako se ljudi smiju je super, ako ne onda sam očito neku stvar zeznuo, a arhitektura je malo duži proces, od početka projekta, pa glavni projekt, izvedbeni sim tam,i na kraju netko kaže aha malo mi je pre žuta''.

Iako je izgubio kontakt s bivšim kolegama, Vlatko i dalje ima podršku dugogodišnjih prijatelja, i to onih koji stoje uz njega u svakoj fori, pa čak i kada je ona o njima.

''Životi nam se više ne preklapaju, dok oni rade, ja ne radim, pa ja navečer radim, a oni su slobodni, pa su se tu neka prijateljstva malo razišla. Ali imam podršku prijatelja s kojima sam studirao. Prvi nastupi koji su se ikad desili, su prijatelji izZzagreba vozili do Varaždina samo da budu podrška'''.

Vlatko Štampar - 4 Foto: In Magazin

Obitelj ko obitelj, podrška u svakom njegovom naumu...ili možda ipak ne baš svi?

''Kad obitelj vidi da je to neka sreća i da je dobra stvar za raditi normalno da je podrška sa svih strana, osim bake, to je starija generacija, pa treba ipak imati malo papira, diploma neka''.

Kad bi mu sve išlo kao po loju, Vlatko bi bio najsretniji, no tu i tamo mu se dogodi pokoja nezgoda, ali i ona na kraju završi kao još jedan odličan materijal za šalu.

''Nedavno sam došao na pozornicu i nisam skužio da su mi možda malo prljave tenisice, nije ništa bilo mokro, sve je bilo suho vani, i onda nakon 20 min nastupa skužim sve su tragovi oko mene, kao da sam se traktorom pojavio na pozornici, i onda sam morao prekinuti i reći ljudi ja se ispričavam, je l' se vidi ovo, kažu vidi se, i stvarno mi je bilo neugodno, morao sam neku foru iz toga napraviti, baš mi je bilo neugodno''.

Vlatko Štampar - 1 Foto: In Magazin

A što kada šala ne prođe?

''S vremenom sam se naučio nositi s tim, zaboli malo umreš iznutra, ok svi smo živi ajmo na neku drugu temu, ako ni druga tema ne prođe aha još malo više umremo iznutra''.

Vlatko nam je priznao kako nije čovjek od kamere i intervjua i da ima malu tremu. Što je pomalo neobično, s obzirom na to da redovito nastupa pred tisućama ljudi koje osvaja šalama iz svakodnevnog života.

''Uvijek pitaju ljudi što ako si tužan i moraš nastupati, ali zapravo je obrnuto, taj dan dok je najteže onda ti najviše treba nastup, jer isto kako je publici dobro, meni je isto super, treba i meni malo smijanja i pozitivne energije'', kaže.

Show Bolja polovica izveo je više od 200 puta, a ove ga godine šalje u zasluženu mirovinu. Publiku sada čekaju nove fore i nove traume prenesene na papri, a Vlatko se nada da će ih publika jednako dobro prihvatiti.

''Ako sve propadne, mogu biti arhitekt'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

