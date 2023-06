Domaći chefovi otkrili tajnu svoje linije, ali i male trikove savršene ljetne kuhinje!

Tjestenina sa sirom, sočni roštilj, kruh i bogati umaci – možda vam se ovakva trpeza čini zakletim neprijateljem ljetne linije, ali chefovi Melkior i Damir uvjerili su nas kako je ljetno vrijeme stvoreno za guštanje bez grižnje savjesti. Obojica su za In magazin pokazala svoje vještine u spremanju ovih jela ali i otkrila tajnu svoje linije te savjete kako osvježiti svoju ljetnu spizu.

Kakva bi to bila vesela gradska događanja i šušur bez pokojeg slasnog zalogaja, čak i za godišnjeg doba u kojem svi broje kalorije više nego u ostatku godine. Zato su se ova dvojica široj publici dobro poznatih chefova, uhvatila, kako kuhače, tako i vatre, unatoč pokojem celzijusu više.



''Nije kazna, super je, bolje pored roštilja nego pored Melkiora, neka on slaže a ja ću pored roštilja uvijek. Nekakvo kuharsko druženje vam je oko jedan sat u noći, tad se obično svi nađemo, pojedemo nešto jer cijeli da ne jedete, al ovo je super, bit malo na zraku, razbibriga, vidiš oblake, dan, ljudi. Roštilj je, ne bih rekao ljetna hrana ali je cijelogodišnja hrana. Mislim da što se toga tiče cijela godina roštilj je zabava, traje cijelu godinu i ne treba se ograničavati samo na ljeto'', rekao je Damir Horvatinčić.

A s obzirom na količine oborina posljednjih mjeseci, na trenutak nam se učinilo da je ljeto ionako ove godine otkazano, pa smo u to ime zavirili u kotač sira pun tjestenine.



''Tehnika je ful jednostavna, prvo trebate izribati sir sa žlicom, staviti unutra vodu s malo maslaca, voda di ste tjesteninu kuhali, napravite pastu jednu i unutra stavite paštu i gore može ić što god želite, ful jednostavno. Fora je što je grana padano pa je intenzivan jer sir ima intenzivniji okus kad je u komadu. Da doslovno i dijete može jesti tjesteninu iz sira a ne da mora u restoran gdje su svi fensi obučeni, to je bila ideja'', objasnio je Melkior Bašić.



No kako nam se kalendarski ipak bliži ljeto, od profesionalaca smo potražili savjete za savršenu spizu koja odgovara dugim toplim danima.



''Na obali nekad ste uvijek imali saur, znači imali ste marinadu od plave ribe i to vam je uvijek ono što vam je doma, nekad je nisam toliko obožavao jer imate je svaki dan, svaki dan vam je e gladan sam imaš tamo saura u frižideru ali što sam stariji to više cijenim taj dio da ste imali nešto uvijek pripremljeno, uvijek skuhano, uvijek dobro, uvijek domaće i to danas jako puno fali jer nemate vremena da to sve pripremite'', objasnio je Damir.



''Riba i to čak druge kategorije, ja je više preferiram sitnu ribu samo da je hrvatsko i da je naše, da ima naš okus. Da pomognemo ribarima i svim ostalima. Kad jedete ribu nemojte jest sa dalmatinskom garniturom, jedite je sa nekom salatom, sa krumpir salatom, ili bilo koja druga salata'', rekao je Melkior Bašić.



Osim odmora, ono za čime tijelo najviše žudi jest hrana lagana za probavu, bogata sadržajem vode i minerala koji se gube znojenjem, s više vlakana, a manjom količinom masnoća i proteina.



''Treba biti manje soli u njoj, prvo treba se smanjiti sol jer ljudski organizam traži manje soli ljeti nego zimi, ta traži užasno i ljeti treba bit lakša hrana, nježnija, za razliku od zime, to je bitno i naravno čim ćete jest više povrća više ćete vode unosit u sebe i automatski ćete se lakše osjećati'', govori Melkior Bašić.



Iako se nevoljko od nje odvajali, tjesteninu tako ljeti mogu zamijeniti tikvice.



''Mislim te tehnike rezanja na špagete ili na mandolinu pa na ploške ja doma radim, nije problem tj moja supruga radi. Tikvice su super, ljudi možda ne znaju - tikvice se mogu jesti i sirove samo se tanko narežu, začini ih, sol, papar, ulje, one odmah postanu slatke, mekane i vidiš zapravo koliko vode imaju u sebi'', govori Melkior,.



Dok se kuharska dijeta nimalo ne preporučuje.



''Pa mijenjamo prehrambene navike jer većinom radimo pa ne jedemo, onda nam kreće dijeta. To je tajna linije ljetne? Da'', rekao je Melkior.



''Radiš, radiš, pa radiš, pa radiš, radiš radiš i to je to'', kaže Damir Tomljanović.



Zato je dobro, onog trenutka kad se dohvatimo plaže, ući u mindset onih najranijih godina i guštati.



''Nekad kao klincima najbolji nam je bio sendvič, jogurt i trči dalje po plaži i to je to'', zaključio je Damir.

