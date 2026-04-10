Daria Lorenci Flatz otkrila nam je što joj je najveća želja za 50. rođendan!

"Ja glumica" monodrama je koju će ovog vikenda, uoči svojeg 50. rođendana, izvesti svestrana Daria Lorenci Flatz. Zvijezda serije "Kumovi" i prvakinja Drame HNK u Zagrebu, u ovoj predstavi zaplesat će i na svili te pokazati svu raskoš svojeg umijeća. Našoj Matei Slogar za IN magazin otkrila je ima li tremu, kamo će sa suprugom otići odmah nakon predstave i što joj je najveća želja za 50. rođendan.

Dariju Lorenci Flatz idućih dana očekuju velike stvari - 50. rođendan i možda jedna od najvažnijih predstava u njezinom životu, kako se osjeća uoči spomenutih događaja?

''Jako sam uzbuđena, baš jako jako, može se reć to je trema, ali i uzbuđenje da izađem s tim. 8 mjeseci smo Ana Tonković i ja sjedile u prostoru i nekako stvarale materijal, Emil Flatz je kuhao doma sa mnom te ideje'', priča nam Daria.

Koju je ulogu njezin suprug imao?

''On je dio autorskog tima, mi imamo rituale, pijemo kavu prije nego što se djeca dignu i onda mi je jako često znao pomoći u blokadama koje imamo ili u procesu gdje se ne znam probiti kroz nešto svoje. U većini stvari mi je u ovih 17,18 godina koliko smo zajedno rješavao dosta toga i htjela sam da ima autorski legitimitet i da budemo zajedno u tome'', objasnila nam je glumica.

Galerija 0 0 0 0 0

Daria Lorenci Foto: In Magazin

U predstavi će biti i plesnih točaka?

''Da, Larisa Lipovac radi pokret, a Ana Brkić ples na svili koji radim''.

Je li to prvi put da pleše na svili?

''Već sam jednom plesala u Ivici i Marici u Kazalištu trešnja gdje sam igrala vješticu koja izvodi akrobacije na svili i to je bilo prije nekih 15 godina. I bila mi je želja još negdje to pokazati, ali u ovom materijalu mi je ideja da ljude prvenstveno zabavim vještinom i htjela sam iskoristiti sve stvari koje znam i da se mogu zabavljati, a istovremeno da bude preispitivanje sebe. Znači tu ima jako puno priče o svakodnevnici ženskoj, ženi koja radi, koja je u multitaskingu, koja rješava stvari doma, ima i stvari koje su vezane uz moju povijest i moj dolazak u Zagreb''.



Koliko ju je sarajevski temperament oblikovao možda u tom humoru?

''Mislim da je mene taj grad apsolutno oblikovao i temperamentom i odnosom prema životu i humoru i emocijama. Ja sad kad dođem u Sarajevo mnogi me pitaju otkud sam''

Koliko je zahtjevno transformirati se iz glumice u majku pa Jadranka u Kumovima pa Maria u Genijalnoj prijateljici?

''To je dio mog karaktera, ja mislim da bi teško funkcionirala da radim jednu stvar. Ja uvijek govorim da mi je raditi jednu stvar, ali tko mi brani, ali ja uvijek napravim da radim 6 stvari. Zapravo sam aktivan tip i ne mogu leći i odmarati''.



Što si za 50. rođendan želi, ima li nekih neostvarenih želja?

''Pa ja si želim da nemam želja...ja stalno imam želje. Kako Gibonni kaže- slobodan o želja. Želim da me ne smaraju moje želje i da konačno shvatim da ne moram više ništa''.

Hoće li s mužem proslaviti neko putovanje možda kad sve ove predstave prođu?

''U nedjelju kad odigram svoje dvije predstave, proslavim i dočekam šesto desetljeće idem s mužem u hotel! Na par sati! Došla je baka, djeca su zbrinuta, rekla sam hoću hotelski doručak, hoću se probuditi kao diva s čašom šampanjca i onda ću tako u kazalište doći'', priča nam.



Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

